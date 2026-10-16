Dichiarazioni Alex Marquez: “Ducati aiuti Marc nella corsa al titolo”

Alex Marquez: Ducati aiuti Marc nella corsa al titolo

Secondo Alex Marquez, il fratello Marc non avrà vita facile nella corsa al titolo piloti MotoGP 2026. L’Aprilia potrebbe essere particolarmente competitiva sulla maggior parte dei circuiti rimasti in calendario, rendendo difficile allo spagnolo la difesa del titolo.

Dopo aver vinto la gara Sprint al GP di Indonesia, Marc Marquez ha chiuso la gara della domenica solo in sesta posizione. I piloti Aprilia, invece, hanno conquistato uno storico risultato, occupando le prime quattro posizioni. La casa di Noale ha poi aperto all’utilizzo di ordini di scuderia per portare il titolo a uno dei suoi piloti, con Jorge Martin come primo rivale di Marquez.

Secondo Alex, settimo a Mandalika, il problema delle Ducati in Indonesia ha riguardato la struttura dello pneumatico posteriore: “Abbiamo faticato molto con questa carcassa posteriore, uno pneumatico diverso (rinforzato, ma meno rispetto all’Austria o al Giappone). Mi aspettavo di faticare un po’ meno domenica con le medie, ma è stato il contrario e abbiamo faticato più che sabato con le morbide. Non siamo riusciti a mantenere il ritmo e poi la gomma posteriore ha perso molto”.

Il pilota del team Gresini ha però sottolineato che il problema non dovrebbe ripresentarsi: la stessa carcassa non è prevista su nessuno dei tracciati rimanenti. Inoltre, il cambio di fornitore di pneumatici, con Pirelli che dal 2027 prenderà il posto di Michelin, eviterà il problema anche nei prossimi anni.

Nonostante il circuito difficile, Marc ha conquistato lo stesso numero di punti di Jorge Martin, restando così a sole due lunghezze dal rivale per il titolo. “Non la definirei una ‘vittoria’, ma ha superato un circuito che per lui era difficile: un pareggio, 22 punti per ciascuno”, ha detto Alex riferendosi al fratello.

Ordini di scuderia anche in Ducati?

Per Alex Marquez, limitare i danni nei weekend più difficili potrebbe non bastare a Marc per conquistare il titolo, soprattutto se l’Aprilia dovesse confermare la propria competitività: “La lotta per il titolo sarà molto aperta, anche se ci sono circuiti in programma, in particolare Australia, Qatar e Portimão, dove l’Aprilia potrebbe rivelarsi molto forte. Marc dovrà dare il meglio di sé“.

La casa di Noale può inoltre contare su quattro piloti competitivi, un vantaggio nei GP che restano: “Beh, si vede che in Aprilia hanno le idee piuttosto chiare: vogliono il titolo e stanno parlando con tutti i piloti”. Per questo, secondo lo spagnolo, anche la Ducati potrebbe dover ricorrere agli ordini di scuderia per aumentare le possibilità di Marc: “Quindi penso che arriverà il momento in cui anche la Ducati dovrà fare lo stesso, ma è ancora un po’ presto“.

Camilla Larosa