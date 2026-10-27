ALMS ALMS: Presentata la livrea della Ferrari 499P #47 Cetilar Racing

La presentazione a Pisa della Ferrari 499P del team Cetilar Racing

La sede di Pharmanutra a Pisa ha fatto da cornice a una mattinata speciale per l’endurance italiano. Davanti ad amici, volti noti del motorsport e addetti ai lavori, il team ha svelato la nuova veste della Ferrari 499P #47 Cetilar Racing † La Hypercar di Maranello si prepara così ad affrontare la prossima stagione dell’Asian Le Mans Series.

A guidare il racconto della giornata c’era Guido Meda. Con il suo stile coinvolgente, ha accompagnato il pubblico dietro le quinte di Cetilar, un’azienda che vive del lavoro di tante persone. Al centro della storia, tuttavia, ci sono i fratelli Andrea e Roberto Lacorte. I due imprenditori sono riusciti a costruire un vero impero in poco più di vent’anni.

Blu profondo e verde lime, un omaggio alla storia

Tra risate, aneddoti e scambi con la platea, è arrivato finalmente il momento più atteso. Il velo è caduto e ha mostrato una livrea dominata dal blu profondo. Il verde lime, invece, percorre le linee della vettura con eleganza, senza mai strafare.

La scelta cromatica non nasce per caso. I colori richiamano infatti la tradizione delle vetture marchiate Cetilar, come la Dallara LMP2 e la Ferrari 488 GT3 EVO. Il risultato rappresenta un omaggio al passato della squadra, reinterpretato però in chiave Hypercar.

Al volante del prototipo blu e verde siederanno Roberto Lacorte, Nicola Lacorte e Antonio Fuoco, pilota ufficiale Ferrari. Il terzetto unisce esperienza, talento e italianità. Inoltre, la formazione arriva da un precedente importante. Nella passata stagione, infatti, ha chiuso al secondo posto della classifica assoluta. Quel piazzamento l’ha confermata tra le protagoniste del campionato.

Calendario e ambizioni, parla Roberto Lacorte

La Ferrari 499P #47 Cetilar Racing aprirà la stagione in Francia. Il primo appuntamento vedrà il circuito Paul Ricard di Le Castellet ospitare le vetture nel weekend del 14 e 15 novembre. Dopo la pausa invernale, la serie tornerà in pista il 16 e 17 gennaio 2027 a Jerez. Il gran finale andrà invece in scena a Portimão, nel fine settimana del 20 e 21 febbraio. Tre sole tappe, dunque, distribuite tra autunno e inverno: un format compatto che non lascerà margini d’errore a chi punta al titolo.

Roberto Lacorte non ha nascosto il suo entusiasmo. Per lui, l’avventura al fianco di Ferrari in Hypercar rappresenta “una pietra miliare nella storia di Cetilar Racing”. Inoltre, una ricorrenza speciale rende tutto ancora più significativo. Nel giugno 2017, infatti, il team ha preso parte per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. “La dice lunga su quanto il team sia cresciuto in questo decennio”, ha sottolineato Lacorte.

Il pilota ha poi rivolto un pensiero ai partner tecnici. “Porteremo in pista, con il consueto, prezioso supporto di AF Corse, un prototipo meraviglioso e vincente come la Ferrari 499P”. Infine, ha ricordato un primato che inorgoglisce la squadra. “Siamo davvero emozionati di essere il primo team privato a poter vivere questo momento, spinti dalla stessa passione che da sempre ci contraddistingue”.

Nicola Lacorte e Fuoco: un sogno condiviso

Per Nicola Lacorte, invece, la nuova sfida ha anche un significato profondamente personale. Il pilota è cresciuto insieme alla squadra e ne ha seguito l’intera evoluzione. “Per Cetilar Racing tutto ciò rappresenta il raggiungimento di un traguardo, al culmine di un’ascesa importante”, ha spiegato. Secondo lui, il team ha saputo salire dalle categorie di base all’apice dell’endurance. “E penso che significhi molto per tutto il progetto”, ha aggiunto.

Il legame con la scuderia, d’altra parte, affonda le radici in tanti anni di passione. Nicola ha osservato a lungo la crescita del gruppo da bordo pista. “Fare parte di questo team, in questo particolare momento della storia di Cetilar Racing, è qualcosa di speciale”. Oggi, invece, il ruolo è cambiato: “Adesso mi ritrovo con loro ad essere protagonista in macchina”.

Anche Antonio Fuoco ha voluto rimarcare il valore di questa tappa condivisa. Il pilota ufficiale Ferrari corre con Cetilar Racing dal 2021. “Da allora siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tanti programmi e preso parte a numerosi campionati”, ha ricordato. Questa volta, però, l’emozione ha un sapore diverso: “Penso che questo sia un po’ un sogno per noi tutti”.

Per Fuoco, il prototipo del Cavallino non è una vettura come le altre. “La Ferrari 499P è una vettura che ha scritto delle pagine importanti nella storia del motorsport”, ha spiegato. Guidarla, a suo avviso, rappresenta un’opportunità grandissima per tutti.