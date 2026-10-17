Dakar Alonso, Dakar: test segreto in Marocco dopo la smentita

Fernando Alonso alla Dakar 2027: spuntano le immagini del test

Il video con cui Aston Martin ha annunciato il rinnovo di Alonso ha messo una pulce nell’orecchio di tanti appassionati e addetti ai lavori. A seguito dell’annuncio, le voci sulla possibilità che lo spagnolo potesse prendere nuove strade e misurarsi in altre categorie sono cresciuti. In particolare, le voci sulla partecipazione di Alonso al Rally Dakar del prossimo anno si sono intensificate in seguito alle immagini di un papabile test in Marocco. E ciò dopo che il 45enne spagnolo si è sentito di dover smentire tutto durante il weekend di Singapore.

“Ho sentito i rumor, ma no. Fisicamente parlando, è praticamente impossibile combinare un programma fisico per il campionato di Formula 1 e un altro per la Dakar” ha dichiarato il pilota. Lo spagnolo, poi, non ha mancato di aggiungere che quando sarà il momento di annunciare la sua prossima avventura sarà lui a rivelarlo personalmente. Senza lasciare spazio a voci o a dicerie.

Negli ultimi giorni, però, approfittando della pausa, Alonso è stato immortalato nel deserto del Marocco dal giornalista Gerard Farrè, che ha rivelato alcune informazioni riguardo questo test Dakar. Il due volte iridato ha, infatti, lavorato insieme al team inglese Prodrive nel testare un Buggy completamente verniciato di nero. Sempre Farrè, nei suoi contenuti pubblicati sui social, ha sottolineato come Aston Martin sia coinvolta nel progetto e che Prodrive trasformerà questa vettura ex-Dacia in un’Aston.

Alonso pilota poliedrico

Non c’è da sorprendersi che Fernando voglia cimentarsi in sfide diverse dalla Formula 1. Soprattutto viste le diverse comparsate a cui ha abituato gli appassionati in categorie molto diverse tra loro. Già nel 2020, infatti, Alonso ha partecipato alla Dakar nella sua pausa dal Circus. Dal 2017 ha inoltre partecipato a tre edizioni della 500 Miglia di Indianapolis. Riuscendo, in queste ultime, a qualificarsi in solo un’occasione. Nel suo primo tentativo, addirittura, aveva rinunciato al GP di Monaco per rincorrere la famosa “Triple Crown” lasciando il sedile a Jenson Button per quella corsa.

Che Alonso partecipi o meno alla Dakar 2027 lo si saprà nel prossimo futuro. Ciò di cui si è sicuri è che, una volta rientrato a Silverstone dal deserto, si risiederà al volante della sua Aston Martin. Pronto per un’altra stagione in Formula 1.

Pietro Piciotti