Dichiarazioni Alonso durissimo: “Livello basso di guida in fondo alla griglia”

Fernando Alonso critica duramente gli standard di guida nel fondo della griglia dopo il GP di Austin

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin ha lasciato strascichi pesanti e dichiarazioni al vetriolo. Tra i protagonisti più irritati c’è Fernando Alonso, autore di un fine settimana compromesso da un contatto nelle prime fasi di gara. Alonso non le ha mandate le dire, puntando il dito contro il livello basso della qualità della guida nella parte bassa dello schieramento.

Partito dalla dodicesima casella con la sua Aston Martin, il due volte campione del mondo ha vissuto un primo giro movimentato. Mentre la lotta al vertice e a centro gruppo si animava, lo spagnolo è entrato in rotta di collisione con la Williams di Alex Albon nel corso della prima tornata. Alla curva 11, un tentativo di sorpasso si è trasformato in un incidente.

I danni e lo sfogo del pilota spagnolo

Nonostante una monoposto visibilmente mutilata, con metà del fondo piatto distrutto, Alonso ha stoicamente portato la vettura al traguardo in dodicesima posizione per raccogliere dati preziosi per il team. Senza questo contatto avrebbe potuto portare punti vitali per la scuderia di Lawrence Stroll. Nel post-gara, però, lo sfogo di Alonso ai microfoni dei media è stato durissimo reputando il livello dei piloti intorno a lui molto basso.

“Credo che la qualità dei piloti nel terzo inferiore della griglia sia molto bassa. Come abbiamo visto oggi con Alex. Quindi dobbiamo migliorare la macchina e iniziare un po’ più avanti” , ha dichiarato il pilota dell’Aston Martin. Il pilota numero 14 ha stimato una perdita di oltre mezzo secondo al giro a causa della monoposto distrutta, confessando di aver pensato seriamente al ritiro durante la corsa.

La risposta di Albon

Dall’altra parte della barricata, Alex Albon ha offerto la sua prospettiva sull’incidente, ridimensionando le accuse e spiegando le difficoltà di gestire tre vetture in uno spazio così ristretto: C’erano monoposto vicine su entrambi i lati, il pilota della Williams ha cercato di alleggerire la pressione finendo sul cordolo, senza però riuscire a evitare l’impatto ed infine anche la Williams di Albon ha riportato danni all’ala anteriore in seguito al contatto. I commissari di gara hanno deciso di non investigare l’episodio, considerandolo un normale incidente di gara figlio della lotta serrata nelle retrovie.