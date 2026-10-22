Dichiarazioni Alonso: “I limiti dell’Aston sono chiari, ora serve concretezza”

Fernando Alonso arriva ad Austin, negli Stati Uniti, con le idee chiare e un forte senso di realismo. Nonostante il momento complicato che sta attraversando l’Aston Martin, il pilota asturiano vede una luce in fondo al tunnel. La squadra dovrà sfruttare le caratteristiche del circuito di Austin per ritrovare buone sensazioni dopo la delusione di Singapore. Infatti, individuati i limiti dell’AMR26 − sia a livello di telaio sia di power unit Honda −, l’obiettivo è chiudere la stagione positivamente.

dalle prime sessioni libere. La vera sfida sta nel capire come invertire la rotta. Lo spagnolo riflette su quanto successo a Singapore : “Dobbiamo analizzare cosa è andato storto e cosa avremmo potuto fare diversamente se potessimo ripetere quel weekend“, ha spiegato. Secondo il due volte campione del mondo, i segnali di un fine settimana negativo si percepiscono chiaramente fin. La vera sfida sta nel capire come invertire la rotta.

Alonso si dimostra prudente per le restanti sei gare, ricordando come la Formula 1 moderna sia imprevedibile. Con vetture e gerarchie ormai congelate, la chiave sarà massimizzare ogni singola opportunità in pista.

I problemi dell’auto e l’incognita del finale di stagione

dinamiche interne rimangono spesso riservate. Il pilota ha inoltre confermato la totale sintonia e condivisione dell’analisi tra il team e il motorista giapponese. In merito alle dichiarazioni di Shintaro Orihara – il responsabile degli ingegneri in pista di Honda – che aveva minimizzato i problemi alla power unit, Alonso ha ricordato che lerimangono spesso. Il pilota ha inoltre confermato la totale sintonia e condivisione dell’analisi tra il team e il motorista giapponese.

Il problema, secondo il pilota, non è infatti isolato: i dati GPS mostrano un ritardo cronico rispetto ai top team sia in curva sia in rettilineo. “Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti. Dobbiamo essere più veloci sia in curva sia sui rettilinei“, ha dichiarato.

L’Aston Martin deve quindi fare un lavoro di squadra globale che coinvolga contemporaneamente aerodinamica, telaio e motore, senza scaricare le colpe su un unico elemento.

gestione del telaio resta la vera incognita di quest’anno. “Ci sono state settimane in cui il rendimento del telaio, o la perdita di tempo in curva, sono stati accettabili e ragionevoli; per esempio in Malesia, a Budapest o a

A Singapore, infatti, le carenze di trazione del motore Honda in uscita di curva si sono sommate a un telaio in netta difficoltà nei tratti guidati. Laresta la veradi quest’anno. “Ci sono state settimane in cui il rendimento del telaio, o la perdita di tempo in curva, sono stati accettabili e ragionevoli; per esempio in Malesia, a Budapest o a Zandvoort . In un altro circuito con caratteristiche simili, non siamo competitivi. Stiamo analizzando le ragioni“. Queste le parole di Alonso.A Singapore, infatti, le carenze di trazione del motore Honda in uscita di curva si sono sommate a un telaio in netta difficoltà nei tratti guidati.

Il campione ha dichiarato quanto l’attuale monoposto sia “difficile da classificare“. L’AMR26 può infatti guidare il gruppo di metà classifica in un weekend e sprofondare nell’anonimato in quello successivo. Per questo motivo, il pilota chiede un feedback ai colleghi e una gestione impeccabile del lavoro del venerdì per evitare di disperdere il potenziale della vettura.

Finale di stagione incerto: Austin e in Messico fanno sperare, Las Vegas fa paura

Il calendario offre comunque motivi di ottimismo per l’ultima parte dell’anno. Austin, Città del Messico e Losail (Qatar) sono circuiti sulla carta favorevoli, dove la resistenza aerodinamica della vettura dovrebbe pesare meno grazie alla configurazione dei rettilinei.

È Las Vegas a incutere maggiormente timore. “Credo che Las Vegas sarà la gara peggiore“, ha ammesso Alonso, confessando di essere più ottimista il giovedì che nel resto del weekend.

Resta aperto il finale di stagione, anche se il pilota non si aspetta grandi cambiamenti nell’ordine di gara. Il vero banco di prova per l’Aston Martin sarà trasformare questa lucida diagnosi in punti importanti per il mondiale.

Sara Venturelli