Analisi della redazione Andrea Kimi Antonelli è Campione del Mondo di Formula 1!

Andrea Kimi Antonelli è Campione del Mondo: la storia del più giovane iridato della Formula 1

Dopo 19 round, 9 vittorie, 16 podi e 380 punti, Andrea Kimi Antonelli è Campione del Mondo di Formula 1. A 20 anni e 68 giorni è il più giovane della storia: il record precedente apparteneva a Sebastian Vettel, campione nel 2010 a 23 anni e 134 giorni. Con lui il titolo iridato torna in Italia dopo 73 anni: l’ultimo italiano a vincerlo era stato Alberto Ascari, nel 1953. Ripercorriamo insieme la carriera e la stagione del pilota bolognese.

Gli anni dei kart

Nato il 25 agosto 2006, Antonelli cresce a Bologna con i genitori Veronica e Marco. Il padre è un ex pilota e titolare della Antonelli AKM Motorsport, attiva nel mondo GT e nella Formula 4 italiana. Quando Andrea nasce, Kimi Räikkönen è già un nome noto a tutti gli appassionati. Il secondo nome, però, non è un omaggio all’ex numero 7 della Ferrari: è un suggerimento dell’amico di famiglia Enrico Bertaggia.

Il Motorsport, in casa Antonelli, è di famiglia, ma non è una scelta scontata: papà Marco inizialmente immagina per il figlio un futuro nel calcio. Kimi, però, mostra fin da piccolissimo una passione per i motori più forte di quella per il pallone. Così, a sei anni, arriva il primo kart: “Mi ha messo su un kart e da lì mi è sempre piaciuto”, racconterà lui stesso anni dopo in un’intervista ad ACI Sport. Nell’estate del 2014 partecipa al Kart Summer Camp di ACI Sport, mentre il debutto in gara arriva nel maggio 2015, a otto anni, nella categoria 60cc dell’Easykart. È il primo gradino di una scalata rapidissima: quello stesso anno arriva già il primo titolo.

Nel 2018 arriva la svolta: Antonelli entra in Kart Republic, la squadra di Dino Chiesa, uno dei grandi talent scout del karting mondiale. Tra il 2000 e il 2001 Chiesa aveva guidato il team MBM (Mercedes-Benz-McLaren), dove correvano due ragazzini di nome Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Il cerchio con la Stella si chiude presto: nel 2019 Kimi entra nel programma junior della Mercedes, che con Toto Wolff lo seguiva già dal 2018.

Nel biennio 2020-2021 conquista due titoli europei consecutivi nella OK, la classe regina del monomarcia. Nel 2020 corre anche il Mondiale di Portimão, dove si frattura il polso. L’anno dopo debutta nella KZ e conquista la pole sia all’Europeo che al Mondiale. Nel 2021, a quindici anni, è il momento di lasciare i kart per le monoposto.

Il debutto in monoposto

Dopo i primi test con la scuderia del padre, Andrea Kimi esordisce nel 2021 nella Formula 4 italiana con Prema, disputando gli ultimi tre round della stagione: conquista tre podi e chiude decimo. Nello stesso anno corre anche il Trophy Round della Formula 4 UAE. Nel 2022 arriva il primo titolo in monoposto: vince sia la Formula 4 italiana sia quella tedesca. In totale, in Formula 4, porta a casa 24 delle 43 gare disputate.

Nel 2023 passa alla Formula Regional e vince subito due campionati: prima quello del Medio Oriente, con 3 vittorie e 4 secondi posti, poi quello europeo, con 5 vittorie e 11 podi. Il passaggio naturale sarebbe la Formula 3, ma la Mercedes sceglie un doppio salto di categoria e lo porta direttamente in Formula 2. Qui ottiene 3 podi, di cui due vittorie. Tanto basta a Toto Wolff per affidargli il compito più difficile: raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton, sette volte Campione del Mondo, in partenza verso la Ferrari.

Kimi Antonelli Campione del Mondo al secondo anno in Formula 1

Il debutto in Formula 1 arriva nelle FP1 del GP d’Italia 2024, pochi giorni dopo il diciottesimo compleanno. Non è un esordio fortunato: dopo pochi giri finisce contro le barriere, provoca la bandiera rossa e chiude in anticipo la sua sessione. L’incidente, però, non cambia i piani della Mercedes, che lo fa debuttare da titolare in Australia nel 2025. Alla prima gara arriva subito un quarto posto, seguito da diversi piazzamenti a punti. Nella stagione da rookie chiude settimo con 150 punti e 3 podi, il primo in Canada, pagando qualche difficoltà di troppo nelle gare europee. Ma per Antonelli è solo l’inizio.

Nel 2026 si presenta al via con una Mercedes dominante, ma nel ruolo di presunto scudiero di George Russell. Lo resta solo per il primo GP: dalla Cina inizia a vincere, mette in fila cinque successi consecutivi e allunga gara dopo gara su tutta la concorrenza. Due soli problemi tecnici lo tengono fuori dalla zona punti e, tra le gare concluse, soltanto in Azerbaigian resta lontano dal podio. È una stagione solida, in cui finisce per mettere in ombra il compagno di squadra, favoritissimo alla vigilia.

Così Kimi Antonelli, a soli 20 anni, si prende il titolo e la storia della Formula 1. È la prova che Toto Wolff aveva visto giusto quando ha scommesso su di lui. E per l’Italia è una festa che quasi nessun tifoso aveva mai vissuto: un connazionale Campione del Mondo, giovanissimo, con una storia ancora tutta da scrivere.