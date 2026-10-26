Analisi della redazione Antonelli: Austin vale più di Monza

La maturità del talento Mercedes fa la differenza

Dalla rimonta in Italia al dominio negli Stati Uniti, Kimi dimostra di essere cresciuto anche nella gestione delle gare.

La vittoria di Monza, conquistata dopo una partenza dalla diciannovesima posizione, resta una delle imprese più emozionanti della stagione 2026 di Kimi Antonelli. Eppure, secondo il pilota Mercedes, il successo ottenuto ad Austin racconta ancora meglio i progressi compiuti nel suo secondo anno in Formula 1.

Al Gran Premio degli Stati Uniti, l’italiano è partito dalla pole position, ha gestito la gara con grande lucidità e ha scelto la strategia a una sosta, mentre diversi avversari hanno optato per due pit stop. Il risultato è stato un successo netto, con 13 secondi di vantaggio su Charles Leclerc, secondo al traguardo.

«A Monza avevamo chiaramente la macchina più veloce. Rimontare dal fondo della griglia è stato speciale e resterà un ricordo indelebile», ha spiegato Antonelli. «Ma, dal punto di vista dell’esecuzione, Austin è stata probabilmente una gara migliore».

Non soltanto velocità: la crescita nella gestione del weekend

La differenza, secondo il pilota bolognese, sta nel percorso che ha portato alla vittoria. Ad Austin, Mercedes ha costruito la prestazione sessione dopo sessione, trovando il giusto equilibrio tra velocità, strategia e gestione degli pneumatici.

La rimonta di Monza ha messo in evidenza il talento puro di Antonelli, capace di recuperare posizioni e superare avversari lungo tutta la gara. In Texas, invece, ha mostrato quanto sappia ormai controllare ogni fase del fine settimana, senza affidarsi soltanto alla superiorità tecnica della vettura.

È un passaggio importante nella sua evoluzione. Dopo una stagione d’esordio caratterizzata da difficoltà e momenti di pressione, Antonelli ha trovato maggiore continuità e una sicurezza che gli permette di affrontare le situazioni più delicate con freddezza.

Il titolo si avvicina, ma l’obiettivo resta la prestazione

Il successo di Austin ha consolidato ulteriormente la sua leadership in campionato. Con 123 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, Antonelli ha la possibilità di conquistare il suo primo titolo mondiale già al prossimo appuntamento in Messico: gli basteranno due punti, con quattro gare ancora da disputare dopo quella messicana.

La prospettiva del titolo, tuttavia, non sembra aver modificato il suo approccio. Il giovane italiano preferisce concentrarsi sul lavoro in pista, evitando che le aspettative esterne condizionino le sue prestazioni.

Un contributo importante arriva anche dal gruppo che lo accompagna, tra cui il padre e il suo preparatore mentale. Antonelli riconosce il valore di queste figure nel mantenerlo tranquillo e aiutarlo a isolarsi dal rumore mediatico.

«Cerco di non pensare al campionato e di ottenere il miglior risultato possibile», ha raccontato. Una mentalità che riflette la trasformazione di un pilota sempre più consapevole dei propri mezzi, capace di unire velocità e lucidità proprio nel momento più importante della stagione.