Curiosità dalla Formula 1 Antonelli, Campione del Mondo in Messico se…

Antonelli può diventare Campione del Mondo in Messico: tutte le combinazioni

Con la vittoria di Austin, Antonelli è salito a 365 punti e guida il Mondiale con 123 lunghezze di vantaggio su George Russell e 124 su Lewis Hamilton. Restano cinque Gran Premi, senza Sprint in calendario, e 125 punti ancora in palio. Il primo vero match point per il titolo arriverà domenica 1° novembre a Città del Messico, dove Kimi Antonelli potrebbe diventare Campione del Mondo. Si correrà all’Autódromo Hermanos Rodríguez.

La classifica dopo Austin: Antonelli 365, Russell 242, Hamilton 241, Verstappen 236, Leclerc 233, Norris 211, Piastri 144, Hadjar 105, Lawson 77.

Chi può ancora vincere il Mondiale?

Norris, Piastri, Hadjar e Lawson sono ormai fuori dai giochi anche aritmeticamente: il campione in carica, a 154 punti, non potrebbe raggiungere Antonelli nemmeno vincendo tutte le gare rimaste. Verstappen e Leclerc – 0%. Con 129 e 132 punti di ritardo e 125 ancora disponibili, anche loro sono matematicamente fuori dalla corsa.

Hamilton e Russell – meno dell’1%. Sono gli unici due che potrebbero restare in corsa anche dopo il Messico, ma per riaprire il Mondiale servirebbe un Antonelli praticamente a zero per tutto il finale di stagione.

Antonelli – oltre il 99%. Più della percentuale, però, conta un dato: a Kimi bastano 2 punti nelle ultime cinque gare per essere Campione anche se Russell le vincesse tutte. In caso di arrivo a pari punti, infatti, Antonelli sarebbe avanti nel conto delle vittorie stagionali, 9 contro le 8 che Russell potrebbe raggiungere al massimo.

Le combinazioni per Antonelli Campione del Mondo in Messico

Dopo il Messico resteranno 100 punti disponibili: Antonelli sarà Campione del Mondo se il suo vantaggio sugli inseguitori non potrà più essere colmato. Lo scenario più probabile è anche il più semplice. Con Russell vincitore e Kimi secondo, il vantaggio scenderebbe a 116 punti, ben oltre i 100 ancora in palio. Nel dettaglio, le combinazioni sono queste.

Se chiude almeno nono, Kimi è Campione qualunque cosa facciano Russell e Hamilton. Nemmeno una vittoria di Russell basterebbe a rimandare la festa, perché il distacco scenderebbe a 100 punti esatti. George potrebbe al massimo pareggiare, vincendo tutte le ultime quattro gare con Kimi sempre a zero. A parità di punti decide però il numero di vittorie stagionali, e Russell arriverebbe a 8 successi contro i 9 che Antonelli ha già in bacheca.

Se chiude decimo o fuori dalla zona punti, Kimi è Campione a patto che né Russell né Hamilton vincano la gara. Anche con un secondo posto di uno dei due inseguitori, il vantaggio resterebbe comunque sopra i 100 punti ancora in palio. Con Kimi decimo e Russell vincitore, invece, il distacco scenderebbe a 99 punti. In quel caso la festa slitterebbe al Gran Premio di San Paolo.

Un titolo che aspetta solo l’ufficialità

Il Mondiale è nelle mani di Kimi, e lo è da tempo. Per rimandare la festa servirebbe una combinazione quasi impossibile: Antonelli lontano dalla zona punti e uno tra Russell e Hamilton sul gradino più alto del podio. In tutti gli altri casi, il 1° novembre il ragazzo che ha scelto il numero 12 in onore di Ayrton Senna diventerà Campione del Mondo di Formula 1.