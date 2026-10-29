Analisi della redazione Antonelli ipoteca il titolo: da Austin la sfida sarà per il secondo posto

Kimi Antonelli domina ad Austin ed è a un passo dal titolo mondiale: ora entra nel vivo la spettacolare sfida per il secondo posto

La Formula 1 si prepara a vivere un weekend potenzialmente storico, ma i riflettori del paddock iniziano a spostarsi con forza anche alle spalle della vetta. Dopo il dominio autoritario mostrato al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, Kimi Antonelli è a un soffio dalla conquista del titolo. Con il titolo ormai virtualmente in tasca al talento italiano della Mercedes, l’attenzione generale si sposta inevitabilmente sulla straordinaria battaglia per la medaglia d’argento nel campionato.

Il fine settimana del Circuit of the Americas ha confermato la superiorità tecnica e mentale del diciannovenne bolognese. Gestendo con freddezza millimetrica le mescole e il passo gara, Antonelli ha colto la sua nona vittoria stagionale sul suolo americano. Un successo che lo porta a quota 365 punti, blindando la prima posizione in classifica generale. Al giovane pilota della Mercedes basterà un piazzamento utile nel prossimo appuntamento in Messico per laurearsi campione del mondo nella sua seconda stagione nella massima serie. Infrangendo record su record come sta facendo dall’inizio del 2026.

La volata per il secondo posto: cinque piloti per una piazza

Mentre il vertice sembra ormai blindato, la vera bagarre si accende subito dietro. La corsa alla piazza d’onore della classifica piloti si preannuncia infuocata, con quattro piloti racchiusi in un pugno di punti pronti a dar conto di ogni singolo metro da qui a fine stagione. Al momento George Russell prova a fare la voce grossa per la Mercedes. Il britannico naviga in seconda posizione a quota 242 punti, ma deve guardarsi costantemente le spalle. Alle sue caviglie c’è infatti Lewis Hamilton. il pilota della Ferrari segue a una sola lunghezza di distanza, spinto da una crescita costante che lo rende una minaccia concreta per la seconda piazza.

Non si può mai escludere dal discorso Max Verstappen. L’olandese della Red Bull rincorre dal quarto posto con 236 punti. Subito dietro spunta l’altra Rossa di Charles Leclerc: rinvigorito dall’ottimo podio conquistato ad Austin e quinto a quota 233 punti, il monegasco è pronto a sfruttare la minima sbavatura dei rivali per risalire la china.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Con 125 punti ancora a disposizione prima della fine dell’anno, la lotta per i piazzamenti d’eccellenza vive la sua fase più calda. Se Kimi Antonelli si appresta a scrivere la storia dell’automobilismo italiano e mondiale. La scuderia di Maranello e la Red Bull daranno battaglia fino all’ultimo metro per chiudere al meglio la stagione. La tensione sale: il semaforo verde del prossimo GP è pronto a regalare nuovi verdetti. La seconda piazza sarà anche “la prima dei perdenti” ma tutti i piloti vorranno chiudere la stagione in bellezza.