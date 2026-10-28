Dichiarazioni Aston Martin-Honda: nessuna rottura all’orizzonte

Nessuna rottura all’orizzonte: Red Bull esclude accordi imminenti sui motori

Le difficoltà incontrate da Honda nella nuova era tecnica della Formula 1 hanno alimentato le speculazioni sul futuro di Aston Martin. Dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, disputato ad Austin, le domande rivolte ai vertici di Aston Martin e Red Bull hanno riportato al centro dell’attenzione una possibile collaborazione tra le due realtà per la fornitura delle power unit.

L’ipotesi ha preso corpo dopo un articolo della BBC dedicato al potenziale interesse delle scuderie per il nuovo motore Red Bull-Ford. Il testo evidenziava le difficoltà di Honda e le perplessità iniziali emerse in casa Aston Martin, soprattutto da parte del proprietario Lawrence Stroll. Da qui, tuttavia, si è passati rapidamente a ipotizzare un possibile cambio di fornitore.

Al momento non ci sono elementi che confermino una trattativa concreta. La prospettiva di un’intesa tra Aston Martin e Red Bull Powertrains resta quindi un’ipotesi, mentre entrambe le squadre hanno chiarito le rispettive priorità.

Aston Martin rinnova la fiducia in Honda

Mike Krack, responsabile delle operazioni in pista di Aston Martin, ha ribadito la volontà della squadra di proseguire il rapporto con il costruttore giapponese.

«Abbiamo un partner di lungo periodo, Honda, e credo che saremo insieme anche quando vinceremo la nostra prima gara», ha dichiarato Krack, sottolineando la solidità di una collaborazione che richiede tempo per esprimere tutto il proprio potenziale.

La situazione tecnica attuale resta complicata. Honda non ha ancora raggiunto il livello di competitività atteso e il rendimento della power unit rappresenta uno dei principali limiti del progetto AMR26. Tuttavia, interrompere il rapporto in questa fase significherebbe rinunciare ai vantaggi di una partnership ufficiale prima che il lavoro congiunto possa dare i risultati sperati.

Il coinvolgimento diretto del motorista consente infatti ad Aston Martin di sviluppare il telaio e la power unit in stretta sinergia, adattando le rispettive soluzioni alle esigenze del progetto. Un vantaggio che una squadra cliente, costretta a lavorare attorno a un motore progettato per altre esigenze, difficilmente può sfruttare nella stessa misura.

Anche Adrian Newey guarda con fiducia alle prospettive di Honda. Il direttore tecnico ha sottolineato l’impegno del costruttore giapponese nel risolvere le criticità attuali, evidenziando la presenza di nuovi programmi di sviluppo che potrebbero produrre risultati importanti nei prossimi anni.

L’esperienza passata invita alla cautela: Honda ha già attraversato una fase iniziale difficile con McLaren, prima di tornare competitiva e contribuire ai successi mondiali di Red Bull. La storia, da sola, non garantisce un esito analogo, ma dimostra quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri tecnici in Formula 1.

Red Bull-Ford convince, ma non cerca nuovi clienti

Sul fronte opposto, la power unit sviluppata da Red Bull Powertrains in collaborazione con Ford ha sorpreso per il livello di competitività mostrato nella prima stagione del nuovo ciclo regolamentare.

Le prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’attenzione delle altre squadre. Laurent Mekies, team principal di Red Bull, ha però escluso che il gruppo sia pronto a fornire un altro team al di fuori della propria organizzazione.

«Stiamo avendo trattative serie con qualcuno per fornire un’altra squadra? No, non riteniamo di essere pronti», ha spiegato Mekies.

La priorità resta migliorare il motore e perfezionarne l’integrazione con la monoposto. Red Bull vuole raggiungere un livello di efficienza complessiva tale da poter competere stabilmente con i migliori costruttori prima di valutare ulteriori impegni commerciali.

Inoltre, il gruppo dispone già di quattro vetture attraverso Red Bull Racing e Racing Bulls, una condizione che permette di raccogliere dati da entrambe le squadre e di alimentare il processo di sviluppo senza dover ampliare subito il programma.

Mekies non ha escluso cambiamenti nel lungo periodo, ma ha chiarito che nell’immediato non sono previste novità.

Il fattore decisivo sarà lo sviluppo tecnico

Il futuro di Aston Martin dipenderà in larga misura dai progressi che Honda riuscirà a compiere tra il 2027 e il 2028. Se il divario dai concorrenti dovesse rimanere significativo, la squadra potrebbe rivalutare le proprie opzioni. Oggi, però, abbandonare una partnership ufficiale ancora in fase di consolidamento sarebbe una scelta prematura.

Anche Red Bull ha ragioni precise per non aprire subito il proprio programma motoristico a nuovi clienti: concentrare risorse e competenze sul perfezionamento della power unit rappresenta la priorità.