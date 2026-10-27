Formula 1 Bridgestone punta al ritorno in Formula 1: sfida a Pirelli

La casa giapponese osserva il paddock da vicino

Bridgestone sta lavorando con decisione al ritorno in Formula 1 come fornitore unico di pneumatici. Secondo quanto riportato da RacingNews365, il colosso giapponese ha mantenuto finora un profilo decisamente basso. Negli ultimi mesi, tuttavia, i suoi uomini hanno frequentato con assiduità il paddock di diversi Gran Premi.

La presenza è diventata più evidente negli ultimi due appuntamenti, a Singapore e negli Stati Uniti. In entrambe le occasioni una delegazione di esperti di alto livello ha seguito il weekend di gara da vicino. I tecnici hanno inoltre avviato colloqui riservati sul possibile coinvolgimento dell’azienda nel Circus.

Bridgestone conosce bene l’ambiente. Il marchio nipponico ha fornito le proprie mescole fino alla fine del 2010. Dal 2011, poi, Pirelli ha preso il suo posto come fornitore esclusivo del campionato.

Pirelli blindata fino al 2028, poi la gara d’appalto

Il percorso verso un eventuale rientro, però, non sarà breve. Nel 2023 Pirelli ha esteso il proprio accordo per coprire le stagioni dal 2025 al 2027. Nel luglio 2026 la FIA ha poi attivato l’opzione di rinnovo per un anno. Di conseguenza, l’azienda milanese resterà fornitore del Circus almeno fino al termine del 2028.

Il contratto passa attraverso una vera e propria gara d’appalto. La FIA apre il bando, sceglie il vincitore e presenta una proposta alla Formula 1. Da quel momento partono le trattative commerciali e di business che portano alla firma definitiva.

Le fonti consultate da RacingNews365 attribuiscono a Bridgestone ottime possibilità di successo. La casa giapponese, infatti, sta preparando un pacchetto tecnologico, commerciale e di business più solido rispetto alla candidatura precedente. Già all’epoca, peraltro, molti consideravano quell’offerta particolarmente robusta.

Nella sua prima avventura, Bridgestone ha animato tra il 1997 e il 2006 una guerra degli pneumatici con Michelin. Dal 2007 è diventata fornitore unico, ruolo che ha mantenuto per quattro stagioni prima dell’addio.

Imai, l’uomo chiave del ritorno Bridgestone in Formula 1

Nel 2025 l’azienda ha riorganizzato la propria divisione motorsport e ha richiamato Hiroshi Imai alla guida della struttura. Molti osservatori hanno letto in quella mossa un chiaro segnale delle ambizioni del marchio nella classe regina.

Imai aveva lavorato in Bridgestone dal 1990 al 2008. In seguito si era trasferito in McLaren, dove è rimasto fino al 2025 con incarichi di grande rilievo. A Woking ha ricoperto i ruoli di capo ingegnere di pista e di direttore delle prestazioni di sospensioni e freni. Negli ultimi anni ha guidato l’ingegneria di gara del team. La squadra inglese lo stimava moltissimo e ha vissuto la sua partenza come una perdita davvero significativa.

Non a caso, Imai faceva parte della delegazione presente a Singapore e ad Austin. Diverse fonti del paddock collegano proprio i piani per il ritorno di Bridgestone in Formula 1 alla decisione di riportarlo a casa. Le stesse voci sottolineano anche che gli standard tecnologici dell’azienda sono all’altezza del Circus.

Del resto, il gruppo giapponese è attivo in numerose categorie di alto livello. Dalla stagione 2026-27 rifornisce in esclusiva la Formula E, mentre in IndyCar è presente con il marchio Firestone. Il costruttore, inoltre, compete anche nel Super GT e in altri campionati.

Hankook e Michelin alla finestra

Nonostante una candidatura che si annuncia ancora più forte, la corsa al ruolo di fornitore potrebbe trasformarsi in una battaglia molto serrata. La massima serie offre infatti un’occasione unica per sviluppare e mostrare la propria tecnologia. A questo si aggiungono una visibilità globale di primo piano e una piattaforma di marketing senza eguali.

È molto probabile, quindi, che altri produttori si facciano avanti. Pirelli, presente da oltre un decennio e mezzo, potrebbe tentare di difendere la propria posizione. Secondo le informazioni raccolte, inoltre, altre aziende si stanno già preparando al bando.

L’interesse di Hankook è noto ormai da tempo. Nel paddock, però, circola anche un’ipotesi suggestiva. Perfino Michelin potrebbe raccogliere la sfida e tornare a contendere il mercato ai rivali di sempre.