Formula 1 Budget Cap in Formula 1: nuove norme dalla FIA

Stretta della FIA sul budget cap in Formula 1

Il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato regolamenti inediti per impedire al personale non appartenente alla Formula 1 di lavorare su progetti della massima serie. L’intervento della Federazione nasce dalla necessità di stroncare una prassi diffusa per aggirare il budget cap in Formula 1. Si tratta dell’impiego di personale e impianti formalmente assegnati ad altri programmi, ma di fatto al servizio della massima serie.

La decisione eviterà squilibri tra le strutture impegnate in più settori e quelle dedicate esclusivamente ai Gran Premi. Tuttavia, il provvedimento altererà radicalmente le modalità operative delle scuderie di Formula 1. I team integrati nei grandi colossi automobilistici dovranno infatti funzionare in modo totalmente indipendente dalle proprie case madri.

L’obiettivo dei cinque nuovi articoli del regolamento operativo 2027 è estremamente chiaro. La FIA intende infatti chiudere una scappatoia nel sistema. Finora le norme permettevano un passaggio di know-how, seppur limitato, tra la Formula 1 e le altre divisioni aziendali. In questo modo, parte delle spese veniva celata in programmi extra-F1. Tra i progetti usati rientravano lo sviluppo di prodotti stradali, il WEC, la Formula E e persino la vela.

Le regole su personale e strutture per il budget cap in Formula 1

In passato si poteva suddividere l’expertise di un ingegnere tra due attività differenti. La squadra dichiarava la quota dedicata alla Formula 1 e quella destinata all’altro programma. In questo modo si imputava al budget cap della Formula 1 solo una percentuale dello stipendio. Ora la FIA si spinge molto oltre. La Federazione sta infatti separando concretamente la Formula 1 da tutte le altre attività aziendali.

Verranno imposte restrizioni significative sull’uso degli asset tecnologici dell’azienda. Tra questi rientrano simulatori, gallerie del vento, banchi prova, data center e sistemi informatici. Le nuove misure di segregazione prevedono che il personale non impiegato in Formula 1 non possa accedere alla fabbrica del team. Allo stesso modo, chi lavora sui Gran Premi non potrà far visita ai colleghi delle altre divisioni.

Il trasferimento di un dipendente dalla categoria regina a un altro settore non potrà più essere diretto. Sarà infatti necessario un nuovo contratto che specifichi le nuove mansioni. Inoltre, il lavoratore perderà badge aziendale e indirizzo email. Infine, un dipendente che lascia il team non potrà rientrare prima che sia trascorso almeno un anno.

Le conseguenze operative e l’effetto fortezza

Curiosamente, chi passa da un altro programma al team di Formula 1 dovrà osservare tre mesi di gardening leave. In questo periodo di stop non potrà svolgere alcuna attività per l’azienda. La squadra di Formula 1 è quindi destinata a trasformarsi in una vera “fortezza” all’interno della sede del marchio.

Questa nuova regola comporterà probabilmente un aumento del numero di dipendenti e dei costi complessivi. Chi gestisce i programmi extra-F1 dovrà infatti affidarsi a candidati esterni. Di conseguenza, i progetti periferici dovranno inevitabilmente rinunciare a sinergie e opportunità di collaborazione.

Valentina Pianu