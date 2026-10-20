Dichiarazioni Christian Horner rivela: “Hamilton voleva venire in Red Bull”

Christian Horner ha affermato che Lewis Hamilton era interessato alla Red Bull

Christian Horner ha recentemente rivelato che Lewis Hamilton, prima di unirsi alla Mercedes, ha espresso interesse per la Red Bull. Il pilota britannico ha lasciato la McLaren, con cui ha vinto il mondiale nel 2008, nel 2012 per trasferirsi alla Mercedes. Secondo quanto riferito dall’ex capo del team austriaco, Hamilton era in contatto per avvicinarsi a Milton Keynes per diventare compagno di squadra di Sebastian Vettel. Inoltre, alcuni colloqui si sarebbero tenuti in casa di Adrian Newey.

L’esitazione di Marko

Secondo quanto raccontato da Horner nella sua nuova autobiografia, Drive, il #44 sembrava aver perso la motivazione alla scuderia britannica. “Dall’esterno, Hamilton sembrava aver perso la fiducia alla McLaren. Inoltre il suo rapporto con Jenson Button sembrava teso. In alcune gare è capitato che ci siamo parlati e fossimo amichevoli, nonostante quello che disse su di noi diverse volte”.

“Una volta, mentre controllavo il mio telefono alla ricerca di chiamate e messaggi, ho notato di aver ricevuto una chiamata da suo padre. Successivamente, venne organizzato un incontro segreto con Hamilton a casa di Newey ed ebbi la conferma che stava pensando di lasciare McLaren e noi eravamo una delle destinazioni che stava tenendo in considerazione. Quando ci chiese cosa ci volesse per unirsi a noi Newey apparse molto entusiasta. Mi venne difficile biasimarlo, avere in squadra lui e Vettel era un’ottima prospettiva“.

L’ex capo del team austriaco ha rivelato che, nonostante lui e Newey fossero incuriositi dalla proposta, Helmut Marko era riluttante di ingaggiare il sette volte iridato. L’ex consigliere Red Bull era probabilmente contrario a causa del fatto che avrebbe potuto avere un impatto su Sebastian Vettel, suo pupillo, in quanto aveva il merito di averlo scoperto. “Helmut era indifferente alla notizia in quanto l’arrivo di Hamilton avrebbe potuto ripercuotersi su Vettel e si sentiva apprensivo. Nonostante questo ho voluto informarmi con Fuller e h0 realizzato che il team non se lo sarebbe potuto permettere”.

Hamilton in Red Bull: una spesa particolarmente elevata

Nonostante i possibili vantaggi dal punto di vista del marketing, Red Bull ha deciso di non portare avanti l’idea. “Hamilton nel 2012 si era appena rivelato uno dei piloti più competitivi. Ha vinto quattro gare nella sua stagione di debutto con la McLaren. Cinque anni dopo, era probabilmente uno dei piloti più veloci in Formula 1. Aveva conquistato il mondiale nel 2008, vinto diciassette Gran Premi e ottenuto diciannove pole position”, ha affermato l’ex team principal.

“Era fantastico sul bagnato e sarebbe stato lo sfidante perfetto per Vettel. Newey era entusiasta, avendo sempre cercato di migliorare la qualità dei piloti del team. Lo comprendevo, ma l’ostacolo erano i soldi. Qualsiasi accordo che avrebbe portato Hamilton in Red Bull avrebbe richiesto una somma importante“.