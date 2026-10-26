F1 Academy F1 Academy: Alisha Palmowski è la nuova Campionessa

Alisha Palmowski vince il titolo di Campionessa 2026 della F1 Academy, al termine della reserve grid race ad Austin

Alisha Palmowski si laurea Campionessa della F1 Academy 2026. La pilota britannica domina l’intera stagione e arriva al penultimo round con un ampio vantaggio in classifica sulla rivale Emma Felbermayr. Durante la Reserve Grid Race, rimonta dall’ottava alla seconda posizione, risultato che le permette di conquistare il titolo con tre gare in anticipo. Palmowski, pilota dell’academy della Red Bull, diventa in questo modo la prima pilota Campos Racing a vincere il titolo.

Gli esordi: dai kart alla GB4

Alisha Palmowski, classe 2006, nasce a Glossop, in Inghilterra. A trasmetterle la passione per il motorsport sono il padre e il nonno, entrambi forti appassionati. Quest’ultimo ha preso parte alla BriSCA F1 Stock Cars dagli anni ’70 agli anni ’90. La britannica inizia la carriera guidando per la prima volta un kart nel 2015 e prosegue gareggiando alla Daytona Junior InKart di Manchester e Tamworth. Nel 2018 fa il debutto alla BirelART UK Series. Conclude il percorso nei karting nella Daniel Ricciardo Series (DRS100), dove si classifica nona nel 2019 e seconda nel 2020 e 2021.

Nel 2022 vince una borsa di studio per partecipare al campionato Ginetta Junior con il team Preptech UK, che chiude al tredicesimo posto. L’anno successivo passa al team Elite Motorsport e conquista il primo podio nel circuito di Oulton Park e la prima pole position a Donington Park. Termina la stagione al quinto posto in campionato con 498 punti, dieci podi e una pole. Nel 2024 debutta nelle monoposto proseguendo il rapporto con Elite Motorsport per il campionato della GB4. Vince la sua prima gara nella categoria e conclude la stagione con 422 punti, tre vittorie, due pole e undici podi.

La breve parentesi in Formula E e il debutto in F1 Academy

Nel 2024 prende parte al test femminile di Formula E per la squadra di Envision Racing insieme ad Alice Powell. La pilota inglese durante la sessione completa 24 giri e segnando il miglior tempo a 1:35.145. Concluderà la sessione al sedicesimo posto in classifica su diciassette. Nel medesimo anno debutta in F1 Academy come wildcard con il team Prema per il round disputato in Qatar: dove dopo aver concluso le qualifiche in sesta e quarta posizione in Gara 1 arriverà quinta. Non potendo prendere parte a Gara 2 a causa della cancellazione per un ritardo avvenuto in una categoria di contorno.

La sua esperienza prosegue nel 2025 insieme a Campos Racing e divenendo parte del programma della Red Bull. Inizia la stagione assicurandosi la sua prima vittoria nel round di apertura disputato Shanghai. Concludendo il campionato al quinto posto in classifica con una vittoria e cinque podi. Nel 2026, dopo non essere riuscita a vincere nel round di apertura sul circuito cinese, firma la sua prima vittoria a Montreal. Da quel momento ha continuato a salire sul gradino più in alto del podio in ogni tappa procurandosi cinque vittorie complessive. Il secondo posto nella Reserve Grid Race di Austin le permette di assicurarsi il titolo di Campionessa con tre round in anticipo.

Alisha Palmowski Campionessa in Texas: la stagione 2026 dalla prima vittoria in Canada alla conquista del titolo

Alisha Palmowski si è resa protagonista di una stagione competitiva, conquistando una serie di risultati importanti che le hanno permesso di conquistare il titolo. Dopo aver ottenuto una pole position e un secondo posto a Shanghai, la pilota Red Bull conquista la sue prime due vittorie stagionali sul circuito canadese portandosi in testa al campionato. La prima arriva nella Opening Race, dove partendo dalla pole, domina la gara vincendo con un margine di oltre 10 secondi rispetto a Megan Bruce, sua compagna di squadra. La seconda arriva nella Feature Race, disputata in condizioni di pista bagnata.

Il campionato prosegue a Silverstone, dove vince la Feature Race davanti al pubblico di casa. La quarta vittoria arriva sul circuito di Zandvoort, dove la ventenne conquista la pole position e domina la gara tenendo dietro Alba Larsen. Un weekend decisivo, durante il quale conquista anche il giro veloce e porta il proprio vantaggio in classifica a 48 punti di distacco da Emma Felbermayr.

Austin: la conquista del titolo

Il weekend ad Austin inizia nel migliore dei modi con la conquista della pole position. Il sabato si aggiudica la vittoria della Opening Race e, complice il quinto posto ottenuto dalla sua diretta rivale, porta a 63 punti il vantaggio in classifica. La prima occasione per assicurarsi matematicamente il titolo si presenta nella Reserve Grid Race, dove la pilota britannica scatterà dall’ottava posizione a causa dell’inversione della griglia.

Palmowski rimonta fino alla seconda posizione e con la Felbermayr in quarta posizione consolida ulteriormente il vantaggio. I due punti dovuti alla conquista della pole le valgono il raggiungimento dei punti necessari per chiudere matematicamente il campionato, permettendole di laurearsi Campionessa di F1 Academy con tre gare in anticipo. Con questo risultato, diventa a soli vent’anni la più giovane pilota della categoria ad aggiudicarsi il titolo.

” Ce l’abbiamo fatta. È incredibile e sto cercando di non piangere. C’è tanto lavoro dietro le quinte e abbiamo lavorato tanto come squadra. In questi ultimi due anni con Red Bull ho imparato tanto e questo è un sogno che si avvera“, ha dichiarato Alisha Palmowski ai microfoni.

Cosa riserva il futuro alla giovane pilota?

Non si ha ancora certezza del futuro che aspetta alla pilota britannica. Le precedenti campionesse della categoria, Marta Garcia, Abbie Pulling e Doriane Pin, hanno proseguito le loro carriere in altre categorie del Motorsport. Per quanto riguarda i suoi obiettivi, Palmowski ha dichiarato: “So che ci sono delle trattative in corso ma sto lasciando che se ne occupi il mio team. Ho intenzione di salire il più alto possibile nella scala delle monoposto. Sono convinta che, una volta che metti il casco e sali al volante, la vettura non abbia genere e tutti lottiamo per lo stesso obiettivo“.