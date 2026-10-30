Formula 1 F1 | Motori V8 2030: la FIA invia la prima bozza ai motoristi

Dalle parole di Ben Sulayem al primo documento

Il progetto dei motori V8 per il 2030 inizia finalmente a prendere forma. Del ritorno di questa architettura nel Circus si parlava da anni, ma la svolta è arrivata soltanto qualche settimana fa. In quell’occasione, infatti, Ben Sulayem ha confermato il ritorno dei propulsori a otto cilindri a partire dal 2030.

Il presidente della FIA, tuttavia, non aveva svelato i dettagli tecnici delle nuove unità. Si era limitato ad anticipare alcune linee guida: motori turbocompressi, più leggeri e più economici da sviluppare, con un ibrido dal ruolo ridotto. La Federazione, del resto, aveva già scartato l’ipotesi di un motore aspirato per ragioni legate alla rumorosità.

Adesso, però, emergono le prime indiscrezioni. Secondo BBC Sport, la FIA avrebbe inviato ai motoristi un documento che fissa un quadro di riferimento per le discussioni. Il dossier coinvolge sei costruttori: i cinque attualmente presenti in griglia e la futura Cadillac. Le nuove power unit dovrebbero debuttare nel 2030 o, al più tardi, nel 2031.

Motori V8 2030: cilindrata, potenza e ibrido

La bozza della FIA propone un V8 con una cilindrata compresa tra 2 e 2,3 litri. Il turbocompressore sarebbe più piccolo, con pressioni di sovralimentazione ridotte. Anche la componente elettrica perderebbe importanza rispetto all’attuale generazione di propulsori.

La potenza complessiva dovrebbe toccare i 900 cavalli totali. Di questi, la parte elettrica fornirebbe 200 kW, contro i 350 kW di oggi, mentre il motore termico garantirebbe il resto. In questo modo, l’elettrico coprirebbe circa il 30% della potenza disponibile.

Interessante anche la gestione dell’energia. L’idea prevede 100 kW sempre a disposizione del pilota. Gli altri 100 kW, invece, alimenterebbero un sistema push-to-pass o un overtake mode, da sfruttare negli attacchi e nelle difese.

I carburanti sostenibili resterebbero, ma con requisiti meno complessi per contenerne il prezzo. Sul fronte del peso, l’obiettivo rimane una riduzione di 80 kg. I nuovi propulsori, dunque, stanno prendendo forma pian piano, ma resta ancora molto da decidere. D’altra parte, parliamo di un regolamento che vedremo in pista, nella migliore delle ipotesi, tra quattro anni.

Perché la FIA ha cambiato rotta

La scelta dei V8 ibridi segna un cambio di direzione rispetto alle intenzioni originarie di Ben Sulayem. Il numero uno della Federazione, infatti, aveva proposto motori aspirati V8 o V10. Il turbo, però, risponde a un’esigenza precisa. Lo sviluppo tecnologico delle monoposto di Formula 1 deve trovare applicazione anche sulle auto stradali di serie.

C’era poi la necessità di trovare un compromesso con i costruttori. Una parte di loro, infatti, ha insistito per mantenere il turbo e una componente ibrida ancora rilevante. Allo stesso tempo, le nuove unità risolverebbero i problemi di superclipping e carenza di energia. Proprio questi limiti hanno alimentato le lamentele dei piloti nel corso della stagione. Probabilmente, le loro critiche hanno spinto la Federazione verso motori con una parte termica più importante.

Costi dimezzati: le due strade sul tavolo

Tutti i motoristi hanno accettato la proposta generale sull’architettura, ma restano da definire le regole per realizzarla. Tra gli obiettivi della FIA spicca il contenimento dei costi di sviluppo. La bozza prevede infatti un taglio del 50% del budget cap riservato ai costruttori di motori, oggi pari a 190 milioni di dollari.

Il documento indica due possibili soluzioni. La prima prevede un V8 da 2,1 litri derivato dall’attuale V6 da 1,6 litri. I tecnici aggiungerebbero due cilindri, ridimensionando al tempo stesso turbocompressore e componente elettrica.

La seconda opzione, invece, punta su un unico fornitore esterno, chiamato a costruire V8 fortemente standardizzati. I team potrebbero poi intervenire con alcune modifiche. Secondo le indiscrezioni, però, i costruttori non vedrebbero di buon occhio questa strada. Vogliono infatti che il motore resti un fattore di differenziazione decisivo per la prestazione complessiva.

Il confronto sui motori V8 2030 tra FIA e produttori proseguirà nelle prossime settimane. L’obiettivo è arrivare a una proposta condivisa da presentare al Consiglio Mondiale del Motorsport, in programma a dicembre.