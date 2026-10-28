Formula 2 F2 | Il team LN4 Fusion di Lando Norris debutta nel 2027

Il team LN4 Fusion completa la griglia di F2

Il progetto di Lando Norris compie un salto decisivo verso la Formula 1. Nella mattinata di oggi, la FIA Formula 2 ha ufficializzato la griglia del 2027. Tra le novità spicca la nuova monoposto LN4 Fusion, che scenderà in pista a partire dalla prossima stagione F2. Il campione del mondo in carica, co-fondatore della squadra, completa così la scalata delle categorie propedeutiche al Circus.

La formazione britannica rappresenta l’unica novità del prossimo ciclo triennale, che coprirà le stagioni dal 2027 al 2029. Rispetto ai dieci team presenti quest’anno, la griglia conterà quindi undici squadre al via. La compagine di Norris, infatti, subentrerà ad AIX Racing.

Cos’è il progetto e dove correrà

Norris ha lanciato l’iniziativa all’inizio di settembre con un obiettivo preciso: puntare sui giovani. Fino a oggi, il programma comprendeva la F4, la Formula Regional Europea e la Formula 3. Al suo fianco opera inoltre il LN4 Legacy Programme, dedicato alla crescita dei talenti emergenti.

Alla base del progetto c’è una convinzione chiara: il talento da solo non basta, se nessuno lo sostiene fin dai primi anni. Per questo motivo, il team vuole garantire ai campioni del futuro le condizioni tecniche, economiche e umane necessarie per inseguire i propri sogni.

Intanto proseguono i test in vista del British F4 Championship. Dal 2027, inoltre, LN4 Fusion correrà nel Campionato Italiano di Formula 4, nella F4 tedesca, nella Formula Regional Europea e in Formula 3. Adesso, all’elenco si aggiunge anche la serie cadetta più prestigiosa.

Le parole del CEO Richards

Dan Richards, CEO di LN4 Fusion, ha accolto la notizia con grande entusiasmo e orgoglio. “Siamo incredibilmente orgogliosi di essere stati selezionati per entrare a far parte della griglia della Formula 2 per il 2027”, ha dichiarato il dirigente. “Si tratta di una pietra miliare significativa per LN4 Fusion”.

Secondo Richards, la squadra vuole costruire un’organizzazione competitiva e sostenibile, con un percorso di crescita chiaro per i piloti. “La Formula 2 è fondamentale per questa ambizione, in quanto rappresenta la fase finale e probabilmente la più impegnativa della preparazione alla Formula 1”, ha spiegato. Il manager ha poi ringraziato Bruno Michel, numero uno della F2, la FIA e l’organizzazione del campionato per la fiducia.

Rosin al comando, line-up ancora da definire

Sul piano organizzativo, LN4 Fusion può già contare su figure di grande esperienza. René Rosin, ex Team Principal di Prema, guiderà la squadra. Guillaume Capietto, anche lui con un passato in Prema, ricoprirà invece il ruolo di Racing Director del team.

Manca ancora, però, il tassello più atteso: la coppia di piloti al debutto. Richards lo ha ribadito con chiarezza: “Questo è solo l’inizio”. Ora la squadra dovrà gettare le basi giuste per affrontare una delle categorie più impegnative del panorama.

Per Norris, che ha conquistato il titolo mondiale lo scorso anno, il progetto ha un valore speciale. Il pilota britannico vuole restituire alle corse ciò che ha ricevuto, investendo sulla prossima generazione di piloti. Con la nascita di LN4 Fusion, e l’arrivo in F2, questa ambizione poggia ora su fondamenta ancora più solide.