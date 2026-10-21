Formula 3 F3, Jerez Post-Season Test – Day #1: Nakamura-Berta il più veloce

Il Team Trident conduce la prima delle due giornate di test post stagionali di F3 sul tracciato di Jerez con Nakamura-Berta davanti a tutti. Maccagnani subito in evidenza

La F3 è tornata in pista sul circuito di Jerez de la Frontera per la prima delle due giornate di test post-stagionali, in preparazione della prossima stagione. A prendersi la scena è stato Kean Nakamura-Berta, capace di portare la sua Trident davanti a tutti con il miglior tempo di 1:31.169, ottenuto durante la sessione pomeridiana. Il pilota britannico, reduce dal terzo posto nella FREC, ha preceduto di appena due millesimi Mattia Colnaghi, secondo con Campos Racing, mentre il messicano Ernesto Rivera ha completato le prime tre posizioni. Buoni segnali anche dagli altri piloti italiani, con Niccolò Maccagnani quarto e Matteo De Palo settimo nella classifica conclusiva della giornata.

F3, test Jerez: Rivera il più veloce al mattino

La prima sessione è iniziata con un piano di lavoro comune dedicato a giri di installazione e la raccolta dei primi dati sulle monoposto. Dopo circa un’ora e mezza, i piloti hanno iniziato a cercare il tempo sul giro, con James Egozi tra i primi a far registrare un riferimento cronometrico significativo al volante della vettura AIX Racing. Successivamente è stato Matteo De Palo, passato alla MP Motorsport dopo l’esperienza con Trident, a migliorare il riferimento dell’americano, portandosi al comando con un tempo di 1:31.867.

Nel corso della mattinata si è messo in evidenza anche Miguel Costa, capace di portare la DAMS davanti a tutti prima dell’ultimo assalto al cronometro. A chiudere la sessione in testa è stato però Ernesto Rivera, autore di un giro in 1:31.217 con la sua Campos Racing. Alle sue spalle si sono piazzati Enzo Deligny, Mattia Colnaghi, Alessandro Giusti e Alexander Abkhazava.

Nakamura-Berta vola nel pomeriggio, Colnaghi a soli due millesimi

Il programma pomeridiano è stato inizialmente indirizzato sui long run, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sul comportamento delle vetture e sul degrado degli pneumatici. Nonostante il lavoro sulle simulazioni di gara, i tempi sono progressivamente scesi con il passare dei minuti. Tra questi Niccolò Maccagnani, che ha portato temporaneamente la Trident in testa alla classifica, confermando un buon adattamento alla monoposto della squadra italiana. Solo al termine della sessione i piloti hanno sfruttato un nuovo set di pneumatici per un attacco al tempo.

A sfruttare al meglio questa opportunità è stato Kean Nakamura-Berta, che ha fermato il cronometro sull’1:31.169, conquistando la prima posizione. Pochi istanti dopo, Maccagnani si è portato alle spalle del compagno di squadra, completando momentaneamente una doppietta Trident. Nel finale, però, la Campos Racing ha risposto con entrambi i suoi piloti. Mattia Colnaghi si è fermato a soli 0.002 secondi dal miglior tempo, conquistando la seconda posizione, mentre Rivera ha chiuso terzo, staccato di appena 11 millesimi.

La sessione si è conclusa anticipatamente dopo lo stop in pista di Alexander Abkhazava, che ha impedito ai piloti di effettuare ulteriori tentativi.

Formula 3: i primi dieci della giornata di test a Jerez

La classifica conclusiva della prima giornata, sulla base dei migliori tempi registrati nella sessione pomeridiana, vede:

Kean Nakamura-Berta (Trident) – 1:31.169 Mattia Colnaghi (Campos Racing) – +0.002 Ernesto Rivera (Campos Racing) – +0.011 Niccolò Maccagnani (Trident) – +0.044 Alessandro Giusti (Rodin Motorsport) – +0.142 Taito Kato (ART Grand Prix) – +0.204 Matteo De Palo (MP Motorsport) – +0.278 Sebastian Wheldon (Trident) – +0.318 Emanuele Olivieri (ART Grand Prix) – +0.334 Reza Seewooruthun (Rodin Motorsport) – +0.337

La Formula 3 tornerà in pista mercoledì 21 ottobre per la seconda e ultima giornata di test sul circuito andaluso, con due sessioni dedicate allo sviluppo delle vetture e alla preparazione della prossima stagione.

Qui i risultati completi