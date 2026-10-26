Formula 3 F3 – Post-Season Test Barcellona, giorno 1: De Palo al top

De Palo firma il miglior tempo nel turno mattutino

La F3 ha aperto i test di Barcellona con un nome italiano in cima alla classifica. Sul tracciato catalano è iniziato l’ultimo impegno ufficiale del 2026 per la categoria. Matteo De Palo ha subito lasciato il segno. Il nuovo pilota della MP Motorsport ha firmato il miglior tempo assoluto della giornata in 1:28.516.

Rispetto ai test di Jerez della scorsa settimana, quasi tutte le squadre hanno confermato la stessa formazione. Fa eccezione la Van Amersfoort Racing, che ha affidato una vettura a Yevan David. Il pilota dello Sri Lanka, su cui il team olandese punterà anche nel 2027, ha sostituito il portoghese Francisco Macedo. Proprio quest’ultimo aveva chiuso davanti a tutti in Andalusia.

Alle spalle di De Palo si è piazzato il francese Alessandro Giusti della Rodin Motorsport. Terzo il messicano Ernesto Rivera (Campos Racing), rimasto a lungo in vetta alla classifica nella fase centrale del turno. Completavano la top five il francese Enzo Deligny, con la Van Amersfoort, e il giapponese Taito Kato dell’ART Grand Prix.

Tra tanti veterani, Zhenrui Chi ha conquistato la palma di miglior esordiente. Il cinese con licenza italiana, compagno di squadra di De Palo, ha chiuso sesto. Subito dietro hanno trovato posto altri due giovani debuttanti. Si tratta del brasiliano Gabriel Gomez (AIX Racing) e del taiwanese Enzo Yeh (ART Grand Prix).

Il turno, a lungo caratterizzato da una scarsa attività in pista, si è chiuso leggermente in anticipo. La direzione gara ha infatti esposto la bandiera rossa per lo stop di Reza Seewooruthun. L’esordiente britannico della Rodin è rimasto senza carburante lungo il tracciato.

F3, test di Barcellona: Rivera svetta nel pomeriggio

Il pomeriggio ha offerto uno spettacolo decisamente più vivace. Nella prima parte quasi tutti i team hanno lavorato sulle simulazioni di passo gara. I riscontri migliori sono arrivati nelle battute conclusive, quando Rivera ha preso il comando. Il messicano, sempre nelle posizioni di vertice, ha chiuso in 1:28.549, ad appena 33 millesimi da De Palo.

Dietro di lui hanno concluso Deligny e Giusti, costanti in entrambi i turni. Quarto il debuttante emiratino Keanu Al Azhari, portacolori della Hitech, davanti al giapponese Jin Nakamura della Prema Racing. Buona prova anche per Niccolò Maccagnani: l’italiano della Trident ha centrato il sesto tempo, appena davanti a De Palo.

Tra gli esordienti, invece, merita una citazione il brasiliano Miguel Costa. Il pilota della DAMS ha ottenuto il nono tempo di giornata, entrando nella top ten come già al mattino.

Olivieri e i talenti della FRECA restano indietro

Più lontani, almeno sul piano cronometrico, i protagonisti più attesi della Formula Regional Europea. L’italiano Emanuele Olivieri ha chiuso diciassettesimo, mentre l’anglo-giapponese Kean Nakamura-Berta non è andato oltre la ventunesima piazza. Nel turno mattutino, inoltre, l’americano Sebastian Wheldon si era fermato al sedicesimo posto.

Giornata complicata, infine, per James Egozi. Lo statunitense della AIX Racing ha percorso pochissimi giri in entrambi i turni.

Domani andrà in scena l’ultima giornata di prove, che chiuderà un’annata lunga e intensa per la terza serie.