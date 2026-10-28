Formula 3 F3 – Post-Season Test Barcellona, giorno 2: Kato il più veloce

Il giapponese dell’ART Grand Prix chiude al comando l’ultima giornata di test post-stagionali di F3 sul circuito di Barcellona. Maccagnani davanti a tutti nel pomeriggio, bene anche De Palo.

La F3 ha concluso i test post-stagionali sul circuito di Barcellona, chiudendo ufficialmente le attività in pista del 2026. A prendersi la scena nell’ultima giornata è stato Taito Kato, capace di portare la sua ART Grand Prix davanti a tutti con il miglior tempo di 1:27.902, ottenuto durante la sessione mattutina.

Il pilota giapponese ha preceduto di appena 12 millesimi Ernesto Rivera, secondo con Campos Racing, mentre Alessandro Giusti ha completato le prime tre posizioni con Rodin Motorsport. Buoni segnali anche dagli italiani, con Matteo De Palo sesto nella classifica della mattinata e Niccolò Maccagnani protagonista della sessione pomeridiana.

F3, test Barcellona: Kato detta il passo al mattino

La prima sessione ha visto i piloti scendere subito in pista alla ricerca della migliore prestazione sul giro secco. Dopo pochi minuti, Kato ha conquistato la prima posizione, prima di lasciare il comando ad Alessandro Giusti, autore di un giro in 1:29.511. L’attività ha subito una prima interruzione a causa dell’incidente di Dion Gowda, finito contro le barriere di curva 8 con la sua AIX Racing. Alla ripartenza, Ernesto Rivera ha abbassato il riferimento cronometrico fino all’1:28.186, portando la Campos Racing davanti a tutti. Tuttavia, con il passare dei minuti e l’utilizzo di pneumatici nuovi, i piloti hanno continuato a migliorare le proprie prestazioni.

A conquistare il miglior tempo è stato infine Taito Kato, che ha fermato il cronometro sull’1:27.902, precedendo Rivera e Giusti. Quarta posizione per Reza Seewooruthun, davanti a Yevan David e all’italiano Matteo De Palo, già protagonista della prima giornata con il miglior tempo assoluto. Un’altra bandiera rossa, causata dall’uscita nella ghiaia di Seewooruthun in curva 10, ha interrotto brevemente il programma, senza però modificare le prime posizioni.

Maccagnani il più veloce nel pomeriggio, Trident in evidenza

La sessione pomeridiana ha visto i team concentrarsi principalmente sulle simulazioni di gara e sui long run, con l’obiettivo di raccogliere dati sul comportamento delle monoposto in condizioni di maggior carico di carburante. A mettersi subito in evidenza è stato Niccolò Maccagnani, che ha portato la sua Trident davanti a tutti con il tempo di 1:29.994, risultando l’unico pilota capace di scendere sotto il minuto e trenta secondi. Nelle prime fasi la squadra italiana ha occupato tutte le prime tre posizioni, con Kean Nakamura-Berta e Sebastian Wheldon alle spalle del giovane italiano.

Successivamente, Dion Gowda e James Egozi hanno migliorato i propri riferimenti, portando le due AIX Racing rispettivamente in seconda e terza posizione. La sessione ha visto anche una breve interruzione per un problema tecnico sulla monoposto di Zhenrui Chi. Maccagnani ha quindi chiuso al comando l’ultima sessione del 2026, precedendo Gowda, Egozi e i due compagni di squadra Nakamura-Berta e Wheldon.

Formula 3: i primi dieci dell’ultima giornata di test a Barcellona

La classifica dei migliori tempi della giornata, tutti ottenuti durante la sessione mattutina, vede:

Taito Kato (ART Grand Prix) – 1:27.902 Ernesto Rivera (Campos Racing) – +0.012 Alessandro Giusti (Rodin Motorsport) – +0.069 Reza Seewooruthun (Rodin Motorsport) – +0.087 Yevan David (Van Amersfoort Racing) – +0.171 Matteo De Palo (MP Motorsport) – +0.174 Rashid Al Dhaheri (Van Amersfoort Racing) – +0.241 Alex Powell (PREMA Racing) – +0.298 Mattia Colnaghi (Campos Racing) – +0.316 Niccolò Maccagnani (Trident) – +0.332

Con la conclusione dei test di Barcellona, la Formula 3 saluta definitivamente la stagione 2026 e guarda al prossimo campionato. Le quattro giornate di prove tra Jerez e Barcellona hanno offerto indicazioni interessanti, soprattutto per i giovani piloti impegnati nell’adattamento alle nuove squadre.

Tra questi, De Palo e Maccagnani hanno mostrato segnali incoraggianti in vista del 2027, mentre Kato ha chiuso l’ultimo appuntamento dell’anno con il miglior tempo assoluto dei due giorni di Barcellona.

Qui i risultati completi