Formula 4 F4 | Mugello #2, Gara 1: Sammalisto senza rivali

Sammalisto apre il gran finale con una vittoria

Il weekend conclusivo della F4 italiana al Mugello si è aperto con una Gara 1 priva di grandi sussulti. Luka Sammalisto ha dominato la corsa dal primo all’ultimo giro, precedendo sul traguardo Costoya e Weiss. Il finlandese di US Racing, già laureatosi campione a Misano, ha così confermato la sua superiorità anche sulle colline toscane.

La prima manche del sabato ha visto scendere in pista i piloti dei Gruppi B e C delle Qualifiche. Il tracciato toscano, inaugurato nel 1974, ha ospitato la serie tricolore in tutte le sue edizioni. I suoi 5,245 km di saliscendi comprendono 15 curve, 9 a destra e 6 a sinistra.

Al via del settimo e ultimo round si sono presentati 49 piloti, con diverse novità. Prema Racing ha affidato due vetture a Filippo Sala e Ginevra Panzeri, mentre US Racing ha schierato Martinese al posto di Kraling. Tra i debuttanti figuravano anche Phillips con R-ace GP e Mathilda Paatz, pilota di F1 Academy al via con Mathilda Racing.

F4 al Mugello, Gara 1: un primo giro ricco di imprevisti

Allo spegnimento dei semafori, Sammalisto è scattato in modo impeccabile e ha preso subito il comando. Weiss, al contrario, ha sbagliato completamente la partenza. Costoya lo ha superato, mentre Busso lo ha attaccato alla San Donato senza però riuscire a sopravanzarlo.

Il primo giro ha regalato diversi colpi di scena, anche se la direzione gara non ha richiamato la safety car. Simek è finito in testacoda alla Luco, mentre Sun ha toccato Panzeri alla Casanova. La monoposto della bergamasca, rimasta di traverso sulla traiettoria, ha poi subito il contatto di Rubino. Il danno all’ala posteriore ha costretto la nuova arrivata in Prema al ritiro. I commissari hanno ritenuto il cinese di Trident unico responsabile e gli hanno inflitto un drive through.

Al termine del primo passaggio, Repetto è rientrato ai box per riparare la propria vettura. Un giro più tardi lo ha imitato Fogaca, coinvolto in un contatto con Rodriguez alla San Donato.

Weiss difende il podio, Sammalisto aggiorna il bottino

Da quel momento, l’attenzione si è spostata sulla lotta per il terzo gradino. Weiss, Busso e Consani hanno dato vita a un duello serrato per diversi giri. Il ragusano ha provato più volte l’attacco, ma il tedesco ha sempre chiuso la porta. Il campione della F4 CEZ ha così tagliato il traguardo alle spalle di Costoya.

Busso e Consani hanno chiuso quarto e quinto, davanti a Toniolo, Aksoy e Martinese. Nel trofeo femminile, invece, Westcott ha preceduto Felbermayr e Paatz. Per Sammalisto, nativo di Ylöjärvi, è arrivata la decima vittoria stagionale nella serie. Il finlandese appare ormai pronto per il salto di categoria.

L’esito della Gara 1 della F4 al Mugello ha mosso anche le classifiche. Aksoy ha approfittato dell’assenza di Craigie per guadagnare terreno tra i rookie. Felbermayr, d’altra parte, ha visto rallentare la sua rincorsa. Un successo in Gara 2, tuttavia, le consegnerebbe il titolo femminile con un giorno d’anticipo.

La serie tornerà in pista alle 14.40 per Gara 2, mentre domenica toccherà a Gara 3 e Gara 4.

Qui i risultati completi della Gara 1 della F4 al Mugello.