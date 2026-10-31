Formula 4 F4 | Mugello #2, Gara 2: Sammalisto fa il bis, Busso a podio

Sammalisto non si ferma, Felbermayr campionessa

Il titolo è già in tasca, ma Luka Sammalisto non ha intenzione di rallentare. Il finlandese di US Racing ha dominato la Gara 2 della F4 al Mugello, centrando l’undicesimo successo stagionale nel campionato italiano. Sul podio sono saliti anche Kenzo Craigie e Ludovico Busso, compagno di squadra del vincitore.

La corsa aveva un peso specifico notevole. Il suo esito, infatti, ha definito la griglia di partenza della Finale, in programma domenica. Nel frattempo, Emma Felbermayr ha conquistato il trofeo femminile con due gare d’anticipo. Con 462 punti, la pilota ha battuto la concorrenza di Mathilda Paatz.

Al via del settimo appuntamento stagionale si sono presentati ben 49 piloti. Prema, inoltre, ha accolto in squadra Ginevra Panzeri e Filippo Sala, talento della Ferrari Driver Academy.

F4 – Mugello, Gara 2, partenza caotica e safety car

Allo spegnimento dei semafori, Cosma-Cristofor ha sbagliato completamente lo scatto. Sammalisto, Craigie e Busso hanno sfilato subito il pilota Prema. Nelle retrovie, intanto, regnava la confusione: Bansal e Arn hanno spento il motore, perdendo numerose posizioni in un colpo solo.

Lo svizzero, poi, è finito nella ghiaia alla Luco ed è rientrato ai box insieme a Kuklane, costretto a cambiare l’ala. Arn, tuttavia, ha tagliato la pista alla Savelli per raggiungere la pit lane. Quando glielo hanno fatto notare, ha deciso di ritirarsi al termine del terzo giro.

Nel secondo passaggio, Cosma-Cristofor ha strappato il podio a Busso con un sorpasso magistrale alla San Donato. Il momento positivo di Prema, però, è durato poco. Al quarto giro, Pagola ha spinto Ruykov nella ghiaia della Bucine. I commissari hanno ritenuto responsabile l’argentino, infliggendogli un drive through.

Anche la fase centrale ha regalato diversi contatti. Al settimo giro, Ruta e Aksoy si sono toccati alla San Donato. Il turco, finito con due ruote sull’erba, ha perso un paio di posizioni. Poco dopo, Chartier ha bloccato in staccata nello stesso punto, centrando con violenza Burnett. La vettura del canadese di PHM Racing è rimasta ferma fuori traiettoria, provocando l’ingresso della safety car.

Busso firma il sorpasso, Sammalisto vola verso la Finale

Il restart si è rivelato tutt’altro che lineare. Sammalisto non ha brillato in questa fase, mentre Craigie e Cosma-Cristofor sono rimasti incollati agli scarichi del leader. Busso ha approfittato della situazione: ha preso l’interno alla Luco e ha superato il rumeno all’ingresso della Poggiosecco.

Da quel momento, il campione di US Racing ha gestito la leadership fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle del podio hanno chiuso Cosma-Cristofor, Toniolo, Ruta, Robinson e Aksoy, mentre Walther e Zheng hanno completato la top 10. Tutti i rookie giunti al traguardo, inoltre, hanno portato a casa punti preziosi.

Il quasi diciannovenne di Ylojarvi ha così raggiunto quota 11 vittorie nella serie tricolore, 14 considerando l’intera stagione. Il successo gli vale anche la pole position di Gara 4, che scatterà domenica 1 novembre alle 12.15. Prima, alle 8.40, le monoposto affronteranno Gara 3.

Nella classifica rookie, la regola degli scarti ha iniziato a penalizzare Alp Aksoy, che comanda comunque con 426 punti. Il turco, però, salterà Gara 3: la corsa al titolo terminerà soltanto nella Finale.

Qui i risultati della Gara 2 della F4 al Mugello.