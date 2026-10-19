MotoGP Fermin Aldeguer fuori dal GP di Australia: Lecuona il sostituto

Pausa per Fermin Aldeguer: non correrà il GP di Australia. Al suo posto Lecuona

Continua il periodo difficile per Fermin Aldeguer, costretto a saltare il GP di Australia. Ad annunciarlo, è stato il team Gresini che ha anche designato Izan Lecuona come suo sostituto a Philip Island. I motivi dello stop, riguardano l’infortunio alla mano rimediato da Aldeguer durante il Gran Premio di Indonesia. Il murciano, dopo essere tornato in Spagna ed essersi sottoposto ad un’operazione conclusa con successo, adesso dovrà rispettare i tempi di recupero indicatigli dai medici.

L’ennesimo ostacolo che rende, la stagione del giovane talento, in ripida salita. Si tratta infatti, del suo terzo inf0rtunio nel 2026, dopo la frattura al femore durante la preparazione pre stagionale ed i problemi fisici rimediati ad Assen. Gresini Racing annuncia che il pilota sta lavorando al recupero e che, per questo weekend, sarà Izan Lecuona a correre sulla Ducati numero 54. Un ritorno in grande stile, nel quale potrà mostrare ancora una volta il suo talento in classe regina.

Lecuona in MotoGP: il ritorno in classe regina dello spagnolo

A sostituire Aldeguer, sarà Izan Lecuona che, tornerà ancora una volta a guidare una Desmosedici. Alla sua terza apparizione stagionale, Lecuona avrà nuovamente l’occasione di mettere in mostra il proprio talento e di sfruttare il potenziale della moto sul circuito australiano. Lo spagnolo, reduce da una stagione ottimale in Superbike, conquistando il suo personale record di podi, è così volato a Philp Island per tornare a correre in classe regina.

Una scelta, quella della scuderia, che gli chiederà di riadattarsi rapidamente alla Gresini e ai ritmi della MotoGP. Sarà comunque per il pilota, un’importante occasione di mettersi in mostra, forte delle precedenti esperienze e della fiducia acquisita nel finale del campionato di Superbike. Per Gresini Lecuona rappresenta una valida opzione, nonché un sostituto già collaudato.