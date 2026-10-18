Analisi della redazione Quanto manca a Mercedes per aggiudicarsi i titoli del 2026?

Il punto della situazione: Mercedes può davvero vincere entrambi i titoli nel 2026?

Con il Mondiale di Formula 1 che si avvia alle sue battute finali, è ora di iniziare a fare qualche conto. Già nei prossimi appuntamenti la Mercedes potrà aggiudicarsi entrambi i titoli del Campionato 2026, consolidando una stagione dominante. Se ciò accadesse, sarebbe la prima volta dal 2020, anno in cui si è chiusa la prima dinastia argentata.

Il pilota italiano Kimi Antonelliha maturato un vantaggio di 102 lunghezze sul compagno di squadra. I punti combinati dei due permettono alla Mercedes di andare in Texas con ben 134 punti sulla Ferrari inseguitrice. A voler cercare il pelo nell’uovo, però, il vantaggio sarebbe dovuto essere ben più ampio: le vittorie delle Frecce sono state 11 su 17 finora ma, negli ultimi GP, i rivali stanno chiudendo il gap.

Match point per Antonelli

Il GP degli Stati Uniti potrebbe, matematicamente, regalare ad Antonelli il suo primo titolo mondiale. Sono 6 gli appuntamenti mancanti alla fine del campionato e se il distacco tra Kimi e Russell dopo Austin fosse superiore a 125, questo garantirebbe il titolo al bolognese.

Per realizzare questo piano, Kimi è costretto a vincere mentre Russell dovrebbe chiudere decimo o peggio. Qualora questo scenario non dovesse realizzarsi, il match point sarà rinviato al GP del Messico. Tutti questi conti, chiaramente, sono fatti considerando che le tappe del Qatar e di Abu Dhabi saranno percorse.

Gli scenari per il Titolo Costruttori

Potrebbe essere piuttosto improbabile che la conquista del titolo di Kimi possa coincidere con quella del Titolo Costruttori per Mercedes. Dopo la bandiera a scacchi di Austin rimarranno 215 punti disponibili per i team. Il risvolto più probabile sarebbe quello che vedrà McLaren e Red Bull fuori dalla contesa iridata.

Con buone probabilità, Ferrari rimarrà l’unica contender per il finale di Campionato, anche se è difficilissimo che possa recuperare tutto lo svantaggio. Tuttavia, un doppio 0 per Leclerc e Hamilton, insieme ad un 1-2 delle Mercedes, darebbe la possibilità ai tedeschi di vincere il titolo in Messico. Se si fa un confronto dei punti conquistati da Mercedes e Ferrari nelle 17 gare scorse, ci si può accorgere di un fatto interessante. La media del gap tra le due è di 7,9 punti. Se questo trend dovesse continuare, la Ferrari manterrebbe la possibilità matematica di recuperare anche dopo il Messico, anche se sportivamente tutti sanno chi vincerà alla fine.

Pietro Piciotti