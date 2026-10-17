Dichiarazioni Formula 1 in Ruanda, Amnesty International critica l’accordo

Formula 1 in Ruanda, Amnesty International critica l’accordo

L’accordo decennale tra la Formula 1 e il Ruanda è finito al centro delle critiche di Amnesty International UK. L’organizzazione per i diritti umani contesta la scelta di assegnare al Paese un Gran Premio per dieci anni e invita la Formula 1 a usare la sua influenza per chiedere miglioramenti concreti sul fronte dei diritti umani.

La gara dovrebbe disputarsi su un nuovo circuito nel distretto di Bugesera, nei pressi della capitale Kigali. Segnerebbe il ritorno della Formula 1 in Africa per la prima volta dal 1993, quando si corse l’ultima volta a Kyalami, in Sudafrica. La decisione ha però suscitato la reazione di Amnesty: Felix Jakens, responsabile delle campagne dell’organizzazione, ha definito l’accordo “un premio di sportswashing per le autorità ruandesi”.

Secondo Amnesty, gli investimenti del Ruanda nello sport internazionale servirebbero a migliorarne l’immagine all’estero, distogliendo l’attenzione dalla grave situazione dei diritti umani nel Paese. Nel comunicato, l’organizzazione richiama le accuse di detenzioni arbitrarie, torture e repressione della libertà di espressione rivolte alle autorità ruandesi.

Il ruolo della Formula 1 e le richieste di Amnesty International

Amnesty contesta il contrasto tra la missione sociale rivendicata dalla Formula 1 e la scelta di collaborare con le autorità ruandesi. Secondo l’organizzazione, lo sport non dovrebbe limitarsi a cercare nuovi mercati e opportunità commerciali, ma potrebbe anche esercitare un’influenza sui governi con cui stringe accordi.

Jakens ha invitato la Formula 1 a usare il proprio peso internazionale per promuovere cambiamenti concreti, anziché prestare il proprio marchio a un’operazione di immagine. Nel suo intervento ha inoltre richiamato il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, accusando il Ruanda di contribuire alle violenze con il sostegno al gruppo armato M23 e le operazioni delle proprie forze militari nell’est del Paese.

Un progetto ambizioso tra sport e diritti umani

L’accordo con il Ruanda rappresenta un progetto importante per l’espansione internazionale della Formula 1. La gara dovrebbe contribuire allo sviluppo del turismo e delle infrastrutture locali, oltre a riportare il Circus in un continente assente dal calendario da oltre trent’anni.

Le critiche di Amnesty International aprono però una discussione sulle responsabilità delle grandi organizzazioni sportive quando scelgono i Paesi ospitanti. Per l’organizzazione, la portata globale della Formula 1 può diventare uno strumento per sollecitare progressi sul rispetto dei diritti fondamentali. A chiudere la posizione di Amnesty è l’appello rivolto direttamente alla categoria: “La Formula 1 dovrebbe usare la propria influenza per promuovere il rispetto dei diritti umani, invece di offrire un premio di sportswashing alle autorità ruandesi”.

Sara Pasqualotto