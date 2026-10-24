Dichiarazioni Formula 1, la FIA punta a ridurre il peso delle monoposto

La FIA vuole ridurre ulteriormente il peso delle monoposto nel prossimo ciclo regolamentare. Tra le soluzioni motori V8 più semplici e componenti alleggeriti

La Formula 1 guarda al futuro con un nuovo obiettivo: ridurre il peso delle monoposto sotto i 700 kg. La FIA sta valutando diverse modifiche tecniche per rendere le vetture più leggere e migliorare lo spettacolo in pista. Nikolas Tombazis, responsabile tecnico della Federazione per le monoposto, illustra gli interventi che potrebbero accompagnare il prossimo cambiamento regolamentare.

Con il regolamento 2026, il peso delle monoposto è sceso a 768 kg, rispetto ai 798 kg previsti nel 2025. Una riduzione di 30 kg che, tuttavia, non rappresenta il punto di arrivo per la Federazione. Infatti, nel corso degli anni le vetture sono diventate progressivamente più pesanti. Tra le cause principali figurano l’introduzione dei cerchi da 18 pollici, gli pneumatici più grandi e i sistemi di sicurezza sempre più complessi.

Dispositivi come l’Halo e le strutture di protezione dell’abitacolo hanno contribuito all’aumento del peso, pur rappresentando elementi fondamentali per la sicurezza. Ma per il prossimo ciclo regolamentare, la FIA vuole compiere un ulteriore passo. L’obiettivo è eliminare quasi 70 kg dalle vetture attuali, portando il peso complessivo al di sotto della soglia dei 700 kg.

Uno dei principali interventi riguarda le future power unit. La Federazione sta lavorando a un possibile ritorno dei motori V8, come auspicato da Max Verstappen, con una componente elettrica ridotta rispetto agli attuali V6 turbo ibridi. Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem auspica che il nuovo regolamento possa entrare in vigore nel 2030 o nel 2031.

Le dichiarazioni di Tombazis

Intervistato da The Race, Tombazis dichiara: “Stiamo cercando di ridurre significativamente le pressioni del turbo“, spiegando poi che parte della riduzione del peso potrebbe derivare da una progettazione più semplice del motore. Inoltre il responsabile tecnico FIA chiarisce quali benefici potrebbe offrire questa soluzione. “Questo ridurrà sia le pressioni all’interno del motore sia le dimensioni del turbocompressore“.

Un altro intervento riguarderebbe i sistemi di aspirazione e scarico, attualmente caratterizzati da componenti particolarmente complessi. “Prevediamo di ridurre notevolmente la complessità sia dell’aspirazione sia dello scarico dei motori, perché attualmente presentano un intricato insieme di condotti che conducono al motore”. Ma Tombazis aggiunge che anche gli scarichi potrebbero essere semplificati, riducendo la lunghezza di alcuni componenti.

Batterie, cerchi e aerodinamica: come cambieranno le monoposto di Formula 1?

La FIA non intende limitare gli interventi alle power unit. La riduzione delle dimensioni delle batterie rappresenta un’altra possibilità per alleggerire le future monoposto. I cerchi potrebbero diventare più piccoli, contribuendo a diminuire ulteriormente il peso delle vetture. La Federazione valuta però le conseguenze sull’aerodinamica. Monoposto più leggere e compatte potrebbero richiedere componenti aerodinamici meno pesanti, favorendo ulteriori riduzioni.

Tombazis ritiene che l’insieme delle modifiche possa consentire di raggiungere l’obiettivo prefissato. “Quando faremo la lista e sommeremo tutto, potremo scendere tranquillamente sotto i 700 kg“, afferma. Il responsabile tecnico riconosce però che il percorso non sarà privo di difficoltà, soprattutto durante le discussioni con le squadre. “Siamo consapevoli che, quando discuteremo di queste cose, ci saranno delle resistenze in alcuni ambiti. Dovremo scendere a compromessi“.

Ma le decisioni finali potrebbero essere influenzate anche dal fattore economico. “Ci saranno preoccupazioni riguardo a determinati costi, ma nel complesso il nostro obiettivo è rimanere al di sotto dei 700 kg”. Tombazis conclude sottolineando che monoposto più leggere potrebbero rendere le gare più emozionanti, migliorando l’esperienza di guida e lo spettacolo.

Inoltre, la FIA non intende reintrodurre i rifornimenti di carburante durante le gare, una pratica assente dalla Formula 1 dal 2010. Alla base di questa posizione ci sono i costi aggiuntivi e i rischi per la sicurezza, oltre alla maggiore complessità operativa. Secondo le valutazioni della Federazione, i rifornimenti potrebbero inoltre ridurre le possibilità di diversificare le strategie durante le gare. Il peso della monoposto di Formula 1 rimane quindi una priorità per il prossimo ciclo regolamentare. L’obiettivo è realizzare vetture più leggere, senza rinunciare ai progressi raggiunti in materia di sicurezza. Le proposte dovranno ancora essere discusse e definite, ma la FIA ha già indicato la direzione che vorrebbe seguire per il futuro della Formula 1.

Maria Rita Roberto