Formula 3 Formula 3: Colnaghi in Campos Racing dal 2027

Mattia Colnaghi riparte da Campos Racing: obiettivo protagonismo nel 2027

Mattia Colnaghi correrà con Campos Racing nella stagione 2027 di FIA Formula 3. La scuderia spagnola ha ufficializzato l’ingaggio del giovane pilota, che si prepara così ad affrontare il secondo anno nella categoria dopo l’esperienza maturata nel 2026 con MP Motorsport. Una nuova opportunità per il diciottenne, chiamato a proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di una delle strutture di riferimento del panorama delle formule propedeutiche.

L’approdo in Campos rappresenta un passaggio significativo nella carriera di Colnaghi, che potrà contare sull’esperienza di una squadra reduce dalla conquista dei titoli Piloti e Team. L’obiettivo sarà trasformare quanto appreso durante la stagione d’esordio in risultati più ambiziosi, puntando a inserirsi con maggiore continuità nelle posizioni di vertice.

Dai titoli nelle categorie propedeutiche alla sfida in F3

Il percorso di Colnaghi nelle monoposto si è contraddistinto per una crescita rapida e concreta. Nel 2024 il pilota ha conquistato il campionato di Formula 4 spagnola, imponendosi al debutto nella categoria. L’anno successivo ha confermato il proprio potenziale vincendo il titolo Eurocup-3, risultato che ha rafforzato le sue credenziali in vista del salto in Formula 3.

Entrato nel programma Red Bull Junior Team, nel 2026 ha affrontato la sua prima stagione nel campionato FIA, chiudendo al 13° posto in classifica con 54 punti. Un’annata utile per confrontarsi con un livello competitivo superiore e acquisire esperienza nella gestione dei weekend di gara, delle qualifiche e delle diverse condizioni di corsa. Il passaggio a Campos Racing offrirà ora un contesto tecnico differente, con l’ambizione di compiere un ulteriore passo avanti e avvicinarsi ai migliori interpreti della categoria.

Colnaghi: «Possiamo lottare per grandi risultati»

Il pilota ha accolto con entusiasmo la nuova sfida, sottolineando la stima nei confronti della squadra spagnola e dei risultati ottenuti negli ultimi anni.

«Sono molto felice di unirmi a Campos Racing per la stagione 2027 di FIA Formula 3», ha dichiarato Colnaghi, ricordando di aver già affrontato la scuderia nelle categorie precedenti e di averne sempre apprezzato il livello competitivo.

Il giovane ha inoltre evidenziato l’importanza dell’esperienza accumulata in Formula 3 e dei titoli conquistati in passato, elementi che, insieme al lavoro con il nuovo team, potrebbero consentirgli di puntare a risultati importanti. La preparazione invernale e i test post-stagionali saranno fondamentali per costruire il rapporto con la squadra e arrivare pronto all’inizio del campionato.

Campos punta sul talento del giovane pilota

Anche il team principal Adrián Campos ha espresso soddisfazione per l’ingaggio, sottolineando la capacità del pilota di competere per vittorie e campionati fin dalle prime esperienze in monoposto.

La squadra lavorerà durante l’inverno per preparare al meglio una stagione che si preannuncia impegnativa. Per Colnaghi, la nuova avventura rappresenta l’occasione di consolidare il proprio talento e avvicinarsi ulteriormente alle ambizioni di vertice, mentre Campos Racing punta a difendere i titoli conquistati.