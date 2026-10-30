FREC FREC | Miguel Costa firma con LN4 Fusion per il 2027

Miguel Costa con LN4 Fusion per il debutto della squadra

Miguel Costa ha firmato con LN4 Fusion per la stagione 2027 del FIA Formula Regional European Championship. Il pilota brasiliano-americano, classe 2009, farà parte della line-up inaugurale della squadra, pronta a debuttare nella serie il prossimo anno. Per il team si tratta di un esordio storico. Il giovane talento, invece, vede nella nuova sfida un’occasione per alzare l’asticella.

Costa, infatti, affronterà il suo secondo anno nella categoria. Nel 2026 aveva già vissuto un’intensa stagione d’esordio con il team RPM. In quell’occasione aveva diviso il proprio impegno tra il Formula Regional Middle East Trophy e il campionato europeo. Ha così accumulato un bagaglio di esperienza prezioso per il futuro.

Dal podio di Yas Marina alla stagione europea

La serie invernale in Medio Oriente ha regalato al brasiliano le prime soddisfazioni. Nella gara a griglia invertita del round inaugurale a Yas Marina, ha conquistato il primo podio in Formula Regional con un secondo posto assoluto. A quel risultato ha aggiunto anche la vittoria nella classifica rookie. Al termine del trofeo, ha chiuso in quindicesima posizione.

Il debutto nel campionato europeo, invece, ha presentato un conto più salato. Il miglior risultato è arrivato all’Hockenheimring, dove Costa ha tagliato il traguardo in sesta posizione. Quel piazzamento, tuttavia, non gli ha permesso di risalire la graduatoria. Alla fine dell’annata, il pilota ha occupato il 23° posto della classifica generale.

Dal karting alle monoposto, il percorso del pilota

Costa ha scoperto i motori negli Stati Uniti, dove ha mosso i primi passi da giovanissimo. In seguito si è trasferito in Europa per misurarsi con i campionati internazionali di karting più impegnativi. Anche lì ha raccolto risultati incoraggianti, che gli hanno aperto le porte delle monoposto.

Il salto di categoria è arrivato nel 2025. Quell’anno il brasiliano ha disputato l’Eurocup-4 Spanish Winter Championship e la F4 Spanish Championship. Il bilancio della stagione d’esordio ha sorriso al ragazzo: quattro podi nella classifica rookie e un secondo posto assoluto a coronamento dell’annata.

Richards e Costa, l’entusiasmo per la nuova avventura

Dan Richards, Chief Executive Officer di LN4 Fusion, ha accolto con soddisfazione il nuovo arrivato: “Siamo felici di avere Miguel con noi per questa stagione. Ha mostrato un grande potenziale e arriva in un momento importante della sua carriera”.

Il manager ha poi sottolineato il livello della serie europea: “Il Formula Regional European Championship è un campionato molto competitivo. Vogliamo offrirgli tutto il supporto necessario per proseguire la sua crescita. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione che ci aspetta”.

Grande entusiasmo anche nelle parole del pilota: “Entrare in LN4 Fusion significa molto per me. Sono davvero grato per questa opportunità e per la fiducia che la squadra mi ha dimostrato”. Costa ha poi aggiunto: “Fin dal primo incontro ho capito quanto tutti siano professionali e motivati. Non vedo l’ora di lavorare con loro e di scoprire cosa potremo ottenere insieme”.