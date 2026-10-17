Dal paddock Garage 59 in pole a Barcellona, Kirkaldy in conferenza: “Fleming eccezionale, lo vedo presto in Hypercar”

Garage 59 in conferenza dopo la pole di Barcellona: il ruolo di Au

La McLaren #10 di Garage 59 conquista la pole LMGT3 alla 6 Ore di Barcellona e in conferenza stampa il team ne racconta i retroscena. A firmarla in Hyperpole è stato Tom Fleming, alla seconda pole stagionale, assente in conferenza stampa perché impegnato nello stesso weekend in gara a Portimão. Per McLaren è la quinta pole in LMGT3: è il secondo marchio a raggiungere quota cinque, dopo Aston Martin. Alla conferenza stampa ha partecipato anche F1World.

Il passaggio in Hyperpole, però, porta la firma di Antares Au. Fleming ha saltato le prime due sessioni di libere, quindi Au e Kirchhöfer hanno avuto più tempo in macchina: “È stato un bene. Abbiamo avuto più chilometri e il team ha fatto uno sforzo in più per preparare questo evento, assicurandosi che i piloti capissero bene il comportamento delle gomme su una giornata così lunga”. In qualifica, però, il margine è stato minimo: “Credo di aver fatto venire qualche batticuore ai miei compagni. Si aspettavano di passare il taglio con margine, invece abbiamo chiuso noni con appena un decimo e mezzo. È praticamente un errore, quindi non è stato un momento comodissimo”.

Dopo la vittoria a Spa, le gare di Austin e Fuji hanno portato risultati deludenti. Au ammette che non è stato facile: “Partire forte a Imola e poi vincere una gara ha alzato molto le aspettative. Ci dice cosa è possibile, ma riuscire a ottenerlo è un altro discorso. Tra errori nostri e altre circostanze abbiamo perso tante occasioni. È un promemoria: si gioca su margini sottilissimi e bisogna fare tutto alla perfezione. Dobbiamo alzare il livello”.

Kirchhöfer: “Domani è un’altra storia”

Anche Marvin Kirchhöfer ha sfruttato il tempo extra in pista: “Di solito diamo più tempo a Tom e Antares, perché hanno il ruolo più importante in qualifica. Questa volta ho potuto girare di più e mi è piaciuto. Fin dall’inizio abbiamo capito di avere un buon pacchetto, dovevamo solo sistemare qualche dettaglio”.

Il pilota tedesco elogia la prestazione di Fleming: “Ha fatto esattamente quello che ci aspettavamo. Il primo giro era già un buon riferimento, e lui arrivava da un’altra gara nello stesso weekend. Un lavoro impressionante. Ma è solo l’inizio: domani è un’altra storia e ci saranno molte altre sfide”. Il ricordo del Fuji è ancora fresco: “Eravamo in testa e sembrava che potessimo fare un grande risultato, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte. Alla fine abbiamo dovuto tentare il tutto per tutto e non ha funzionato. In questo campionato a volte serve anche fortuna”.

Con un meteo incerto, la strategia si deciderà in corsa: “Bisogna giocarla come viene, è difficile fare previsioni. Anche al Fuji aspettavamo pioggia tutto il weekend e alla fine non abbiamo mai girato sul bagnato. Le prime tre ore e mezza, quattro, servono a restare in pista e a pieni giri. Il nostro obiettivo è arrivare in una buona posizione nelle ultime due ore”.

Kirkaldy esalta Fleming: “Lo vedo presto in Hypercar”

Il team principal Andrew Kirkaldy ha spiegato come è stato gestito il weekend senza Fleming nelle prime sessioni: “È stato difficile. Tom ha saltato la FP1 e la FP2 e in FP3 ha fatto solo sei o sette giri. Se vuoi essere un pilota professionista, è questo che devi fare: non hai molti giri e devi rendere quando serve“. Il costo della trasferta è stato alto: “Tre voli in jet privato. Ma è così”.

Su Fleming, Kirkaldy non ha dubbi: “È eccezionale. Me lo ha segnalato Matt Griffin, con cui ho corso contro per tanto tempo. Mi ha detto che era un talento eccezionale, mi sono fidato e lo abbiamo messo in macchina. È molto calmo, fa pochissimi errori e il suo passo è davvero impressionante. Due pole nel primo anno nel WEC non sono poco”. Fleming ha già provato una Hypercar, ma una decisione non c’è ancora: “È giovane e ha tanto tempo davanti. Secondo me ha bisogno probabilmente di un altro anno in GT, ma lo vedo in Hypercar abbastanza presto“.

Dalla pole di Barcellona al bilancio: Garage 59 in conferenza guarda al 2027

Per Garage 59 il 2026 è la stagione d’esordio nel Mondiale Endurance. Kirkaldy traccia un bilancio positivo: “È un campionato fortissimo, siamo contro le migliori squadre del mondo. Siamo partiti molto forte: è stato molto deludente non vincere a Imola a mezz’ora dalla fine, ma poi abbiamo vinto a Spa. Poi c’è stato un periodo più difficile. Dal mio punto di vista siamo stati in condizione di vincere tre gare su sei, e ora siamo in pole qui. Non abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ma per un anno di debutto è stato buono, ed è una buona base per il prossimo”.