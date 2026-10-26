Hot Topics MotoGP, GP d’Australia 2026: vincitori e sconfitti

GP d’Australia MotoGP 2026: vincitori e sconfitti

Il GP d’Australia MotoGP 2026 si è concluso con un weekend ricco di colpi di scena a Phillip Island. Marc Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint, mentre Jorge Martin è caduto durante la gara del sabato. Il maltempo ha poi costretto gli organizzatori ad annullare la gara domenicale, lasciando aperti importanti interrogativi sulla lotta al titolo mondiale.

Marc Marquez e Ducati, una Sprint da protagonisti nel GP d’Australia MotoGP 2026

Marc Marquez è stato uno dei grandi protagonisti del weekend australiano, confermando la propria capacità di fare la differenza anche sui circuiti che sembrano favorire altri costruttori. Nonostante Phillip Island fosse considerata una pista ideale per Aprilia, lo spagnolo ha conquistato la pole position con un margine impressionante, per poi trionfare nella Sprint dopo un intenso duello con Jorge Martin.

A completare la festa Ducati ci hanno pensato Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, regalando alla casa di Borgo Panigale un podio tutto rosso. La caduta di Martin ha inoltre permesso a Marquez di guadagnare punti preziosi nella lotta al titolo. L’annullamento della gara domenicale ha impedito ulteriori allunghi, ma il bilancio australiano resta decisamente positivo.

Jorge Martin e Aprilia, un’occasione sprecata

Il weekend di Phillip Island si è rivelato amaro per Jorge Martin e Aprilia. Dopo prove libere promettenti, la qualifica sul bagnato ha costretto Marco Bezzecchi e Ai Ogura a partire dalla nona e dalla dodicesima posizione nella Sprint. Martin, invece, ha lottato per la vittoria con Marc Marquez, riuscendo anche a portarsi al comando, ma alcuni errori gli hanno impedito di consolidare il vantaggio.

All’ottavo giro, lo spagnolo è finito nella ghiaia, perdendo punti preziosi nella corsa al titolo e riportando una frattura del radio. Anche per Aprilia il bilancio è negativo: Raul Fernandez ha aggravato un infortunio a un dito, mentre Bezzecchi non è riuscito a concretizzare il proprio potenziale. Nonostante una moto competitiva, errori e infortuni hanno compromesso ancora una volta le ambizioni della casa di Noale.

Jack Miller, un fine settimana da ricordare

Jack Miller ha vissuto un weekend positivo a Phillip Island, nonostante la delusione per la cancellazione della gara domenicale, che gli avrebbe offerto un’ultima occasione di correre davanti al pubblico di casa. L’australiano si è distinto fin dalle prove, chiudendo terzo nella FP1 e conquistando il quinto posto in griglia. Nella Sprint ha ottenuto un prezioso settimo posto, raccogliendo i primi punti stagionali. Domenica, durante i giri dimostrativi, ha salutato i tifosi con un’impennata sul rettilineo principale, lanciando guanti e stivali tra gli applausi. Un finale amaro, ma ricco di emozioni.

Tifosi delusi dalla cancellazione della gara

Tra i grandi sconfitti del GP d’Australia ci sono anche i tifosi, che avevano affrontato viaggi e spese importanti per assistere a quella che poteva essere l’ultima gara MotoGP a Phillip Island. L’annullamento, deciso per ragioni di sicurezza a causa del maltempo e dell’impossibilità di garantire l’intervento dell’elicottero medico, ha lasciato l’amaro in bocca. Per limitare i disagi, gli organizzatori hanno previsto rimborsi integrali per i biglietti della sola domenica e parziali per quelli di più giorni. I due giri dimostrativi organizzati dalla MotoGP hanno offerto un ultimo momento di spettacolo, senza però poter sostituire la gara tanto attesa.

Johann Zarco, velocità e rimpianti

Johann Zarco si è messo in luce nelle qualifiche australiane, conquistando il terzo posto in griglia grazie alla sua abilità sul bagnato. Le speranze di ottenere un buon risultato nella Sprint sono però svanite a causa di un problema elettronico, che lo ha costretto al ritiro al quarto giro. La cancellazione della gara domenicale gli ha poi impedito di riscattarsi, lasciandolo senza punti. Nonostante la delusione, la sua velocità rappresenta un segnale incoraggiante per Honda, in un weekend già complicato dalle assenze per malattia dei piloti ufficiali.

GP d’Australia MotoGP 2026: un weekend che può pesare sul Mondiale

Il Gran Premio d’Australia si chiude dunque con un bilancio contrastante. Ducati e Marc Marquez hanno rafforzato la propria posizione nella lotta al titolo grazie a una Sprint perfetta. Jorge Martin e Aprilia hanno perso un’occasione importante, pagando a caro prezzo un errore e un infortunio. Jack Miller ha regalato emozioni al pubblico di casa, Zarco ha mostrato ancora una volta il proprio talento sul bagnato e i tifosi hanno dovuto fare i conti con una domenica senza gara.

Sullo sfondo, il confronto tra i piloti sulle questioni regolamentari e sulla sicurezza potrebbe rappresentare uno degli sviluppi più significativi dell’intero fine settimana. L’assenza del Gran Premio domenicale ha ridotto lo spettacolo in pista, ma non ha cancellato le conseguenze sportive e politiche di un appuntamento che potrebbe rivelarsi fondamentale per il finale della stagione 2026.

Alessia Prus