Curiosità dalla Formula 1 GP Stati Uniti: cinque aspetti a cui fare attenzione ad Austin

Verso il GP degli Stati Uniti: cinque elementi a cui prestare attenzione

Il GP degli Stati Uniti è alle porte, ecco cinque eventi da tenere in considerazione. La fine della stagione di F0rmula 1 sta arrivando e questo weekend si dirigerà in Nord America per una delle ultime trasferte intercontinentali. Questo fine settimana, il Circus tornerà ad Austin nel Circuit of the Americas, inaugurando una tripletta di gare che proseguirà in Messico e in Brasile. Attualmente mancano sei gare alla fine del campionato, una fase decisiva in cui si assegneranno i titoli mondiali e uno di essi potrebbe essere vinto in Texas. Scopriamo insieme cinque aspetti da tenere d’occhio durante questo weekend, al GP degli Stati Uniti.

Kimi Antonelli potrebbe vincere il mondiale piloti

La Mercedes sembrava destinata a essere una delle migliori a gestire il cambio di regolamento grazie alla sua esperienza nella produzione di power unit, un elemento chiave di questa stagione 2026. Per questo motivo il team tedesco era il favorito per entrambi i titoli, fin dall’inizio del campionato. Nonostante questo, diverse persone ritenevano George Russell il favorito a vincere il mondiale piloti. Il pilota britannico nel 2025, ha disputato la sua migliore stagione di Formula 1 arrivando quarto nel mondiale con 169 punti di vantaggio dal suo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli.

A causa delle difficoltà sostenute durante l’anno da rookie dal giovane pilota della Mercedes, sembrava difficile che avrebbe potuto lottare per il mondiale. Il pilota italiano, nonostante le prime impressioni, ha avuto un rendimento impressionante e adesso è leader del campionato piloti a 102 punti di vantaggio da Russell. Antonelli potrebbe vincere il suo primo titolo mondiale già ad Austin, dove avrà la prima occasione di chiudere matematicamente i giochi. L’impresa, resta complicata, in quanto dovrebbe guadagnare 23 punti dal compagno di squadra.

Per quanto riguarda Mercedes, dovrà attendere per festeggiare il titolo costruttori. Infatti considerando che il margine attuale dalla seconda posizione, appartenente a Ferrari, è di 134 punti, la tappa in Messico è la prima occasione utile per la scuderia tedesca di tornare a conquistare il titolo costruttori. Cinque anni dopo l’ultimo successo, ottenuto nel 2021.

La Mercedes è favorita per la vittoria?

L’unica possibilità per Antonelli di diventare campione del mondo questo fine settimana, sarebbe vincere il GP degli Stati Uniti, con Russell che dovrebbe chiudere in nona posizione. Nella fase iniziale di questa stagione, questo possibile scenario non sarebbe impossibile. A oggi, la situazione è cambiata per merito delle prestazioni della Red Bull, che hanno avuto un miglioramento.

La scuderia austriaca ha inizialmente raccolto solo due podi nelle prime sei gare. Da allora, però, ha potuto portare dei miglioramenti dal punto di vista tecnico. L’ultimo di questi è stato introdotto a Baku il mese scorso, dove Max Verstappen è riuscito a chiudere in seconda posizione. Successivamente, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale a Sepang e confermato il miglioramento con la vittoria sia nella sprint, sia nel Gran Premio a Singapore durante il weekend successivo.

In questo modo ha conquistato tre vittorie consecutive partendo dalla pole position e raggiunto il podio in sette delle ultime otto gare. Dunque, in questa ultima parte della stagione, la Red Bull si sta dimostrando competitiva e si presenta ad Austin come una delle favorite. In caso di vittoria Verstappen conquisterebbe la sua quinta vittoria nel circuito texano, la quarta delle ultime sei edizioni.

Attesi aggiornamenti per la McLaren

La scuderia ad aver subito maggiormente i miglioramenti della Red Bull, è la McLaren. Il team di Woking, inizialmente è stato uno dei principali inseguitori della Mercedes, e ha conquistato due vittorie consecutive a Budapest e Zandvoort grazie a Lando Norris. Nelle tre gare successive, in Azerbaigian, Malesia e Singapore, la squadra ha subito un calo delle prestazioni e non è riuscita a conquistare nemmeno un podio. Nella situazione attuale, il terzo posto nei costruttori è a rischio, trovandosi a soli 7 punti di vantaggio dalla scuderia austriaca.

La situazione potrebbe cambiare ad Austin, in quanto il team britannico porterà un nuovo pacchetto di aggiornamenti, concentrato sulla parte anteriore della monoposto. “Per questo appuntamento introdurremo un pacchetto di aggiornamenti. È stato pensato per risolvere alcuni problemi di affidabilità e migliorare le prestazioni”, ha spiegato il direttore tecnico, Rob Marshall. “Inoltre, abbiamo alcune piccole modifiche al fondo da testare. Nelle ultime cinque o sei gare abbiamo notato quanto è difficile prevedere i valori tra le squadre di vertice. Entrano in gioco diversi fattori come gli aggiornamenti introdotti sulle monoposto, la capacità delle vetture di adattarsi ai singoli circuiti e le preferenze dei piloti“.

“Le ultime gare non sono state positive per noi, ma stiamo tornando a essere più competitivi e Austin potrebbe essere un circuito più adatto alle caratteristiche della nostra monoposto”, ha concluso Marshall. Un altro aspetto da considerare è il confronto tra Norris e Oscar Piastri, dopo quanto accaduto durante la sprint di Singapore. Nonostante, la McLaren è intenzionata a lasciarsi alle spalle l’episodio.

Cinque aspetti da tenere in considerazione per il GP degli Stati Uniti: nuove notizie per il mercato piloti

Nelle ultime settimane sono emerse delle novità per quanto riguarda il mercato piloti. Haas ha confermato che Rafael Camara, attuale leader del campionato di Formula 2, prenderà il posto di Esteban Ocon nella stagione 2027. Il brasiliano dovrebbe affiancare Oliver Bearman, già sotto contratto con la squadra. I sedili ancora da chiarire per la prossima stagione sono quelli della Racing Bulls.

Liam Lawson e Arvid Lindblad sono gli attuali piloti della scuderia di Faenza e hanno contribuito al quinto posto della squadra nella classifica dei costruttori. Lindblad appare molto probabile, ma ci sono diversi punti interrogativi sul futuro di Lawson. I risultati del ventiquattrenne non sono deludenti, nonostante questo il suo posto potrebbe andare a Nikola Tsolov, in lotta per il titolo di Formula 2 contro Camara.

Un possibile ritorno nella squadra principale per il neozeolandese, dove aveva esordito nel 2025, alla luce delle prestazioni di Isack Hadjar appare difficile. Tenendo in considerazione questo, nel corso del fine settimana di Austin, ci si potrebbero aspettare ulteriori domande sul suo futuro. Allo stato attuale, il pilota della Racing Bull sembra comunque destinato a conservare il proprio posto all’interno del team per il 2027. Ma il 2028 potrebbe essere l’anno giusto per cercare nuove opportunità.

I track limits al centro dell’attenzione

I track limits saranno uno dei temi più discussi per questo weekend. Il Circuit of the Americas è noto per le sue ampie vie di fuga e le curve ad alta velocità, caratteristiche che rendono difficile rispettare i limiti della pista. Durante la gara dello scorso anno sono stati cancellati 32 tempi sul giro. Un numero superiore a quelli solitamente registrati nella maggior parte degli altri circuiti presenti nel calendario, dunque il rispetto dei limiti sarà al centro dell’attenzione ad Austin. Soprattutto durante la qualifica, quando i piloti spingono e il rischio di oltrepassarli aumenta.

I track limits sono un tema delicato per Kimi Antonelli. “Prenderò un cuscino dall’hotel e glielo metterò sotto al sedere, così riuscirà a vedere la pista”, ha scherzato Toto Wolff in riferimento alla questione, al termine del Gran Premio di Singapore. Il pilota italiano aveva superato i limiti della pista quattro volte, terminando la soglia e questo può portare a una penalità di cinque secondi. Il ventenne è riuscito a evitare la sanzione, poiché una di esse era stata causata da un problema ai freni.