Dichiarazioni GP degli Stati Uniti, Honda: fiduciosi delle nostre power unit

Honda prepara Austin dopo le verifiche a Sakura: le power unit sono pronte per il GP degli Stati Uniti

Honda ha completato una serie di verifiche approfondite sulle proprie power unit, in vista del Gran Premio degli Stati Uniti in programma questo fine settimana ad Austin. Dopo il difficile appuntamento di Singapore, il costruttore giapponese ha riportato il lavoro alla base di HRC a Sakura, in Giappone, per esaminare i dati raccolti nelle ultime gare e preparare al meglio la prossima tappa del Mondiale di Formula 1.

A confermare il lavoro svolto è stato Shintaro Orihara, responsabile delle attività in pista e ingegnere capo di Honda in Formula 1. Il tecnico ha spiegato che il personale di pista e gli specialisti delle power unit si sono trasferiti a Sakura dopo il Gran Premio di Singapore, con l’obiettivo di analizzare il comportamento dei motori e prepararsi alla nuova sequenza di appuntamenti ravvicinati.

«Le nostre power unit hanno ricevuto una manutenzione completa e sono pronte per Austin», ha dichiarato Orihara, precisando che Honda affronterà la gara con il pacchetto attualmente a disposizione.

I problemi di Singapore restano sotto osservazione

Il lavoro in fabbrica arriva dopo un fine settimana complicato per Fernando Alonso e Aston Martin. A Singapore, il pilota spagnolo aveva segnalato difficoltà nel comportamento della power unit, con particolare riferimento alla gestione della potenza e alla risposta del sistema nelle diverse fasi del giro.

Honda aveva deciso di sostituire alcuni componenti prima della gara, basandosi sulle indicazioni fornite dal pilota. Il costruttore, tuttavia, non aveva individuato un guasto conclamato nei dati. La scelta di intervenire era quindi nata dalla necessità di verificare le segnalazioni di Alonso, considerate un elemento importante per valutare il funzionamento effettivo della vettura.

Le verifiche condotte a Sakura assumono perciò un valore rilevante: Honda vuole sfruttare le informazioni raccolte a Singapore e negli appuntamenti precedenti per comprendere meglio le difficoltà emerse e migliorare la preparazione in vista delle prossime gare. Le dichiarazioni di Orihara, però, non confermano l’individuazione di una causa definitiva né annunciano interventi tecnici in grado di risolvere i problemi di rendimento.

Austin mette alla prova la power unit

Il Circuit of the Americas rappresenta una sfida significativa per il sistema propulsivo giapponese. Il tracciato texano alterna curve veloci, sequenze tecniche e tratti nei quali la capacità di accelerare in uscita dalle curve incide sulla prestazione complessiva.

«Il Circuit of the Americas è un tracciato impegnativo, che combina sezioni veloci e scorrevoli con zone in cui serve una grande capacità di trazione», ha osservato Orihara. Honda dovrà quindi trovare un equilibrio tra erogazione della potenza, guidabilità e gestione dell’energia, aspetti particolarmente importanti nell’attuale generazione di monoposto.

Le verifiche tecniche rappresentano un passaggio necessario, ma la conferma di eventuali progressi arriverà soltanto dalla pista, dove Alonso e Lance Stroll dovranno confrontarsi con le prestazioni dei rivali.

Honda celebra 500 Gran Premi in Formula 1

Il fine settimana di Austin avrà anche un significato storico per il marchio giapponese. Honda si prepara infatti a raggiungere quota 500 Gran Premi in Formula 1, un traguardo che la casa intende celebrare durante l’evento statunitense.

Orihara ha sottolineato il valore speciale della gara americana, citando l’atmosfera del pubblico e la passione degli appassionati. Il traguardo aggiungerà una componente simbolica a un appuntamento nel quale Honda dovrà soprattutto dimostrare di aver trasformato il lavoro svolto in fabbrica in una prestazione più solida e competitiva.

La priorità tecnica resta chiara: affrontare Austin con power unit controllate e preparate, continuando a lavorare sui limiti emersi nelle ultime uscite.