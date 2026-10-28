Formula 1 GP Messico 2026: guida e anteprima della gara

Formula 1 GP Ciudad de México 2026, round 19. Torna la sfida tra le più uniche ed estreme della stagione, tra l’alta quota e l’aria rarefatta

Lasciata alle spalle l’atmosfera texana di Austin, il tour americano della Formula 1 si sposta a sud per il 19° round della stagione 2026, facendo tappa nell’elettrizzante capitale messicana per il GP del Messico. Ad accogliere il Circus, sarà lo storico Autodromo Hermanos Rodríguez, teatro di un evento capace di fondere in modo unico, l’eccellenza dello sport a motore con una travolgente identità culturale.

Città del Messico è infatti una delle metropoli più vive, dinamiche e affascinanti al mondo. La vicinanza del tracciato al cuore della città, perfettamente collegato al centro storico tramite la rete metropolitana, rende questo appuntamento un’occasione straordinaria per vivere da vicino la cultura locale. Il simbolo di questa festa è senza dubbio l’iconico settore del Foro Sol: un ex stadio, trasformato in un’arena mozzafiato, dove migliaia di tifosi calorosissimi creano un’atmosfera da stadio, accogliendo i piloti a ogni passaggio con un boato scenografico e festoso.

IT’S RACE WEEK ALL OVER AGAIN 🙌 Mexico City awaits! 🇲🇽 #F1 #MexicoGP https://t.co/6kjNUdszaL — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

La sfida dell’aria rarefatta: aerodinamica e raffreddamento al limite

Oltre al grande spettacolo sugli spalti, il weekend di Città del Messico, rappresenta una delle sfide tecniche più complesse e anomale dell’intero calendario. L’autodromo sorge a oltre 2.200 metri d’altezza sul livello del mare, dove l’aria è estremamente rarefatta e sottile. Questa condizione, altera radicalmente il comportamento sia fisico dei piloti, sia meccanico ed aerodinamico delle monoposto.

Carico aerodinamico “illusorio”: La minore densità dell’aria, riduce la spinta verticale generata da ali e diffusori. Per questo motivo, le squadre scendono in pista con configurazioni ad altissimo carico aerodinamico (simili a quelle viste a Monaco o Budapest), ottenendo però un livello di downforce reale paragonabile a quello di Monza , con velocità di punta elevatissime lungo il lungo rettilineo d’arrivo.

Stress termico per Power Unit e freni: Con meno molecole d’aria a disposizione per scambiare calore, la gestione delle temperature diventa l’incognita principale, sui 71 giri di gara. I team dovranno adoperare configurazioni di raffreddamento estreme, aprendo vistose sfoghi e prese d’aria sulla carrozzeria per proteggere il motore, i turbocompressori e gli impianti frenanti da pericolosi episodi di surriscaldamento.

Autodromo Hermanos Rodríguez

Situato all’interno del parco pubblico Magdalena Mixhuca, nella zona est della capitale messicana, l’autodromo è un tracciato permanente carico di storia. Realizzato sul finire degli anni ’50 e inaugurato nel 1959, nacque originariamente con il nome di Magdalena Mixhuca, prima di assumere nel 1972 l’attuale denominazione per rendere omaggio ai leggendari fratelli Ricardo e Pedro Rodríguez, pionieri del motorsport messicano. Storicamente la Formula 1, ha corso qui in diverse epoche (dal 1963 al 1970 e dal 1986 al 1992), per poi tornare stabilmente nel calendario dal 2015.

Un tracciato veloce a oltre 2.000 metri d’altezza

L’attuale layout misura 4,304 km e conta 17 curve, sviluppandosi in gran parte sullo schema del tracciato originale. La vera differenza rispetto al passato risiede nell’iconica, e un tempo spaventosa, curva della Peraltada: una lunghissima parabolica finale che nel 2015, è stata tagliata a metà per far snodare la pista all’interno di un ex stadio di baseball.

Proprio questa sezione, il celebre Foro Sol, regala uno dei colpi d’occhio più spettacolari e unici del Mondiale: le monoposto rallentano tra le curve lente dello stadio, circondate da imponenti tribune gremite di tifosi, che vedono sfilare le vetture a pochissimi metri di distanza, fino ad arrivare alla cerimonia del podio, allestita anch’essa dentro l’arena.

La sfida dell’alta quota

Girare a più di 2.000 metri sopra il livello del mare, rende l’esperienza di guida e il giro secco letteralmente “mozzafiato” per i piloti. L’aria rarefatta sollecita enormemente gli impianti frenanti, nelle violente staccate dopo il lunghissimo rettilineo principale (oltre 1,2 km) e riduce la spinta verticale, nelle curve medio-veloci del secondo settore, mettendo a dura prova il bilanciamento delle vetture e la resistenza fisica dei piloti.

Cosa ci aspettiamo dalla F1Esta?

L’atmosfera travolgente di Città del Messico, si appresta a far da cornice a quello, che potrebbe diventare il weekend decisivo di questa stagione. La F1Esta messicana promette scintille, con i riflettori puntati sulla resa dei conti iridata, ma anche sulle grandi ambizioni dei top team e del centro gruppo.

Antonelli, il secondo match point e il sogno della Mercedes

Dopo la perentoria e dominante vittoria ad Austin, Andrea Kimi Antonelli ha trasformato il suo primo match point, in un’ipoteca quasi definitiva sul titolo mondiale. Per il bolognese, la tappa dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, ha tutto il sapore di un appuntamento con la storia: le combinazioni matematiche gli sorridono, a tal punto che gli basterà tagliare il traguardo almeno in nona posizione, per laurearsi Campione del Mondo 2026 con ben quattro gare d’anticipo, a prescindere dal risultato dei suoi inseguitori. Persino in caso di vittoria del compagno di squadra George Russell, il piazzamento in zona punti di Antonelli decreterebbe la fine dei giochi.

Per la Mercedes, l’incoronazione del suo giovanissimo talento, rappresenterebbe il ritorno sul trono iridato piloti a distanza di anni, suggellando una stagione da incorniciare per la scuderia di Brackley.

Two more points and Kimi will be world champion 👑✨ #F1 https://t.co/7vh5CnE4pY — Formula 1 (@F1) October 26, 2026

L’insidia Verstappen e la reattività Red Bull

Chi non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa, è Max Verstappen. Nonostante una gara complessa in Texas, conclusa al 3° posto per qualche grattacapo tecnico, l’olandese e la Red Bull confermano un momento di forma eccellente e un’affinità storica con le altitudini di Città del Messico. La Power Unit Ford e l’efficienza della RB22, sul lunghissimo rettilineo principale potrebbero permettere a Verstappen di inserirsi con prepotenza nella lotta per la vittoria di tappa, rovinando i piani di festa anticipata in casa Mercedes.

In casa Ferrari, c’è grande voglia di riscatto. Se le qualifiche di Austin avevano tradito le aspettative, la domenica texana, ha mostrato una SF-26 competitiva sulla distanza. Charles Leclerc, protagonista di una rimonta feroce fino al secondo posto, ha sfiorato l’impresa negli ultimi giri. Un ritmo indiavolato confermato anche da Lewis Hamilton, che dopo un finale in crescendo, si è piazzato a ridosso del podio in quarta posizione.

La pista messicana evoca dolci ricordi a Maranello, che qui ha già trionfato in passato, così come allo stesso Hamilton, vincitore in Messico ai tempi della Mercedes. Se le Rosse, riusciranno a ottimizzare l’assetto da qualifica, pur gestendo le criticità del raffreddamento in altitudine, la vittoria potrebbe non essere un miraggio.

Centro gruppo: lotta serrata per i punti

A fare da sfondo alla battaglia di vertice c’è la consueta, spietata bagarre di centro classifica. McLaren, dopo le difficoltà patite ad Austin con Lando Norris e Oscar Piastri sul degrado gomme, cerca un pronto riscatto su una pista, dove la trazione nel terzo settore fa la differenza. Occhi puntati anche sulle Racing Bulls, a loro agio nei tratti ad alto carico, e sulla Haas, chiamata a confermare i progressi in zona punti, per difendere la posizione nel Mondiale Costruttori contro le arrembanti Alpine e Audi.

L’eroe di casa: Pérez e la prima “F1Esta” in Cadillac

L’attesa più grande, sulle tribune del Foro Sol e lungo tutto il tracciato, sarà indiscutibilmente per l’idolo locale Sergio Pérez. Per “Checo”, il Gran Premio del Messico, rappresenta da sempre un evento speciale, ma l’edizione 2026 porta con sé un sapore unico: il veterano messicano, disputerà la sua gara di casa al volante della Cadillac, al suo primo appuntamento messicano in Formula 1.

Spinto da una marea di tifosi, pronti a trasformare l’autodromo in un’autentica bolgia, Pérez cercherà di estrarre il massimo dalla sua monoposto, per regalare ai propri sostenitori e alla scuderia americana, una prestazione memorabile nel weekend più sentito dell’anno.

Race week. Semana de carrera. Semana del #MexicoGP 🇲🇽 Ahora sí, la fiesta está a la vuelta de la esquina 🏁 https://t.co/SYLED920rI — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 26, 2026

Pirelli: C3, C4, C5

C3 P Zero White Hard

C4 P Zero Yellow Medium

C5 P Zero Red Soft

Per il GP del Messico 2026, Pirelli ha scelto la gamma più morbida dell’offerta, abbandonando le mescole più dure usate in passato, per garantire maggiore aderenza sul liscissimo asfalto dell’Autodromo Hermanos Rodríguez.

Le mescole e le insidie del tracciato

Con un carico aerodinamico reale paragonabile a Monza, a causa dell’aria rarefatta, il grip meccanico fornito dalle gomme diventa fondamentale:

C5 (Soft – Banda Rossa): Ideale per il giro secco in qualifica , ma a rischio elevato degrado e graining con tanta benzina a bordo.

C4 (Medium – Banda Gialla): Il composto più versatile per la partenza , ottimo bilanciamento tra trazione e durata.

C3 (Hard – Banda Bianca): Più morbida e reattiva della dura usata in passato, entrerà più facilmente in temperatura dopo il lungo rettilineo da 1,2 km, rivelandosi la gomma chiave per la gara.

Strategie e il fattore graining

L’insidia principale resta il graining: lo scivolamento delle vetture causato dall’aria sottile, genera micro-strappi sul battistrada, riducendo il grip.

Mentre la strategia a singola sosta (Medium-Hard), resta sulla carta la più accreditata, la disponibilità del tris più morbido e l’eventuale insorgere del graining, nei long run potrebbero spingere diversi team a valutare una doppia sosta (Medium-Hard-Soft o Medium-Medium-Hard). Fondamentali, saranno le tre sessioni di prove libere, per raccogliere i dati decisivi sulla gestione termica.

Che tempo che farà?

Ecco l’ultimo bollettino meteo, per il weekend del GP Messico 2026.

Il fine settimana, si preannuncia complessivamente stabile e asciutto, con condizioni ideali lungo l’arco di tutte e tre le giornate di gara. La pioggia non farà la sua comparsa, forse qualche goccia nella giornata di giovedì, con i team e i piloti impegnati nel track walk e nelle conferenze stampa con i media.

A differenza di Austin, l’altopiano messicano regalerà un clima decisamente mite e piacevole: le massime si attesteranno sui 26 °C, mentre le minime scenderanno attorno ai 12-13 °C. Una variabile da monitorare nei box sarà l’elevato tasso di umidità, che potrebbe influire sia sul raffreddamento delle Power Unit sia sui tempi di riscaldamento degli pneumatici.

Venerdì 30 ottobre 2026

Temperature: max 24°C, min 12°C; Nubi sparse alternate ad ampie schiarite, con tendenza a un cielo sempre più sereno. Nessun rischio pioggia. Umidità al 60%. Vento atteso intorno a 2 km/h.

Sabato 31 ottobre 2026

Temperature: max 26°C, min 13°C; Cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutto il giorno. Non è attesa la pioggia. Umidità al 45%. Vento atteso intorno a 3 km/h.

Domenica 01 novembre 2026

Temperature: max 26°C, min 12°C; Cieli poco nuvolosi con temporanei addensamenti, più compatti nelle ore centrali della giornata. Non è attesa la pioggia. Umidità al 33%. Vento atteso intorno ai 4 km/h.