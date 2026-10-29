Analisi della redazione GP del Messico: 5 cose da tenere d’occhio

I fronti aperti del GP del Messico: cosa tenere d’occhio all’Hermanos Rodríguez

In vista dell’attesissimo weekend all’Autodromo Hermanos Rodríguez, diversi i temi caldi del GP del Messico da tenere d’occhio. Gran Premio che si svolge appena sette giorni dopo la vittoria di Kimi Antonelli ad Austin. Nona vittoria della stagione 2026 per il pilota della Mercedes. Antonelli ha infatti dominato mettendo a segno una strategia a una sola sosta.

Sul podio lo hanno affiancato Charles Leclerc e Max Verstappen, autori di una strategia a due soste. Con la tensione alle stelle e margini di errore ormai ridotti a zero, l’appuntamento nella capitale messicana promette scintille. Ecco quindi cinque aspetti da tenere d’occhio nel GP del Messico, in un fine settimana che potrebbe riscrivere la storia del Mondiale.

La volta buona di Antonelli

Probabilmente ci sono più possibilità che Pastor Maldonado torni in Formula 1 piuttosto che Antonelli non diventi campione del mondo questo fine settimana. Il ventenne ha surclassato la concorrenza, con un vantaggio di oltre 100 punti sugli ultimi contendenti al titolo rimasti, George Russell e Lewis Hamilton. E questo con 125 punti ancora in palio nella stagione 2026, a condizione che le gare in Medio Oriente abbiano luogo, quindi al pilota della Mercedes basta arrivare non più in basso del nono posto per aggiudicarsi il suo primo titolo.

Francamente, ci sono buone possibilità che conquisti il titolo in Messico anche se dovesse finire fuori dai punti, perché ciò richiederebbe che Russell o Hamilton vincano la gara, cosa che, vista la forma attuale, è piuttosto improbabile.

Questo dovrebbe quindi essere il fine settimana in cui Antonelli festeggerà la sua incoronazione, e sarà davvero un momento meritato. A partire dal secondo round in Cina si è dimostrato di un livello superiore, conquistando nove vittorie, 15 podi e sette pole position senza mai commettere errori con la W17. Antonelli diventerà il più giovane campione del mondo di Formula 1, strappando il record a Sebastian Vettel, e non c’è dubbio che seguiranno altri titoli.

E il titolo costruttori?

Antonelli è pronto a regalare alla Mercedes il suo primo titolo piloti da quando Hamilton ha conquistato il settimo titolo, eguagliando il record, nella stagione 2020. L’attesa delle Frecce d’Argento per un campionato costruttori è tuttavia un po’ più breve, dato che l’ultimo risale al 2021. Ma, come previsto, la Mercedes ha saputo gestire al meglio il cambio di regolamento del 2026 grazie soprattutto alla sua unità di potenza altamente efficiente ed è partita alla grande vincendo i primi sei Gran Premi dalla pole position. Le altre scuderie (Ferrari, McLaren e Red Bull) hanno successivamente ridotto il distacco introducendo aggiornamenti e conquistando a loro volta delle vittorie, ma non abbastanza da mettere davvero in discussione la costante superiorità della Mercedes rispetto alla concorrenza.

Pertanto, in vista del Gran Premio del Messico, la Mercedes detiene un vantaggio di 133 punti sulla Ferrari, seconda in classifica, con 215 punti ancora in palio, un totale che si ridurrà a 172 dopo questo fine settimana. Ciò rende quindi possibile per la casa tedesca conquistare il suo nono titolo costruttori in Messico ma è improbabile che ciò accada. Per farlo, dovrebbe superare la Ferrari di 39 punti, il che implica arrivare prima e seconda o, nel peggiore dei casi, prima e terza.

Se la Mercedes dovesse conquistare una doppietta, la scuderia italiana non dovrebbe totalizzare più di quattro punti; nel caso contrario, la Ferrari non potrebbe ottenere più di due punti affinché il titolo venga deciso a Città del Messico. Lo scenario più probabile è quindi che la Mercedes conquisti il campionato il prossimo fine settimana a Interlagos.

Red Bull deve tenere d’occhio due insidie nel GP del Messico

Negli ultimi giorni, sono stati riportati due problemi che continuano ad affliggere la Red Bull nonostante la sua rimonta di fine stagione: partenze in gara poco efficaci e problemi tecnici con le comunicazioni radio. Partendo dal primo, si tratta di un problema che ha penalizzato la Red Bull per tutto il 2026 e di cui Hadjar ha dichiarato che la scuderia deve riprogettare la frizione. Sia lui che il compagno di squadra Verstappen hanno perso rispettivamente due e una posizione al via in Austin.

Per quanto riguarda il secondo, questo problema è emerso a Singapore con Verstappen, che ne ha risentito anche al COTA, così come Hadjar per la prima volta quest’anno. La Red Bull sarà quindi chiamata a dare risposte su entrambi i fronti, specie sulle partenze: un nodo complesso da risolvere che, secondo il Team Principal Mekies, rischia di trascinarsi fino al 2027.

A parte questo, l’atmosfera nella scuderia austriaca è per lo più positiva, dato che ha ora superato la McLaren conquistando il terzo posto in campionato. Verstappen che vanta una serie di sei Gran Premi consecutivi sul podio, tra cui due vittorie. La vittoria ad Austin non era probabile, vista la velocità di Verstappen con le mescole morbide rispetto a chi correva con quelle dure, ma il fatto che sia comunque riuscito a salire sul podio nonostante i problemi dimostra quanto la squadra abbia fatto progressi dall’inizio del 2026, quando era saldamente al quarto posto.

Ferrari, Austin lascia fiducia, l’Hermanos Rodriguez chiede il riscatto

La Ferrari è salita sul podio in tre Gran Premi consecutivi e ha totalizzato più punti di qualsiasi altra scuderia negli ultimi due. Il rovescio della medaglia? La sua serie senza vittorie si estende ormai a nove gare. Sembrava sulla buona strada per porre fine a quel periodo ad Austin, ma alla fine non ce l’ha fatta. La valutazione del Team Principal Vasseur domenica al COTA è stata che la Ferrari avesse fatto tutto nel modo giusto, tranne i giri in Q3.

Quelle costose mancanze del sabato hanno relegato Leclerc e Hamilton più indietro sulla griglia di partenza, costringendoli ad andare all’attacco in gara. Leclerc è comunque riuscito a conquistare il secondo posto e la Ferrari ha lasciato Austin con un senso di ottimismo. Tuttavia, la tradizione della Ferrari esige qualcosa di più dei semplici podi.

Il Messico sarà il palcoscenico della sua terza vittoria del 2026? A oltre 2.200 metri sul livello del mare, l’Autodromo Hermanos Rodriguez rappresenta una sfida molto particolare. Ma Vasseur è fiducioso. Dichiara che la differenza tra la vittoria e il fallimento in un weekend si riduca ai sottili margini della finestra operativa dei pneumatici e dell’assetto. Una vittoria della Ferrari in Messico domenica non è certamente da escludere.

300 volte Checo: la festa a casa sua, la rivincita di una carriera

Superare il traguardo delle 300 gare in Formula 1 è un traguardo riservato a un gruppo davvero esclusivo. Questa domenica Sergio Perez entrerà a far parte di un gruppo di leggende come Alonso, Barrichello, Button e Schumacher. Tuttavia, questa cifra ha un significato più profondo che forse solo i messicani e i latinoamericani comprendono appieno, ma che il mondo deve conoscere. Raggiungere i 300 Gran Premi significa 300 occasioni in cui “Checo” ha sfatato quel mito che attribuisce il suo arrivo ai vertici dell’automobilismo esclusivamente al sostegno dei suoi sponsor.

Il pilota di Guadalajara vanta un secondo posto nel campionato mondiale piloti e il primato di pilota messicano di maggior successo della Formula 1. Il contesto di questa celebrazione non sarà ideale. Sono ormai lontani i tempi in cui lottava per il podio all’Autodromo Hermanos Rodríguez. Nel 2026, il semplice fatto di tagliare il traguardo con la Cadillac rappresenterà di per sé la più grande vittoria del weekend.

Alondra Macedo