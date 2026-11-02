Dichiarazioni GP Messico, Antonelli: “Giornata che ricorderò per sempre”

GP Messico, tra colpi di scena, bandiera rossa e la lucidità dei grandi campioni, Antonelli scrive la storia: l’Italia festeggia un titolo mondiale, che mancava dal 1953

Certe domeniche, non cambiano soltanto una classifica: cambiano la storia di uno sport. All’Autodromo Hermanos Rodríguez, teatro del GP Messico 2026, si è compiuto il capolavoro sportivo che l’Italia dei motori attendeva dal 1953: Andrea Kimi Antonelli, è Campione del Mondo di Formula 1 2026.

Bastava un nono posto, al diciannovenne bolognese in Messico per blindare il titolo iridato, ma il talento della Mercedes ha voluto esagerare: tagliando il traguardo in una straordinaria terza posizione, Antonelli si è tolto la soddisfazione di festeggiare, la corona mondiale direttamente sul podio, affiancato da due giganti della categoria e due Campioni del Mondo, come il vincitore Max Verstappen e Lewis Hamilton.

È stata una gara infinita e al cardiopalma, segnata da una bandiera rossa, colpi di scena e momenti di pura tensione. Gestendo la pressione di un “match-point” pesantissimo con la lucidità di un veterano, Antonelli ha mantenuto i nervi saldi in mezzo al caos della pista, chiudendo i conti iridati quando mancano ancora delle gare da disputare. Kimi succede così ad Alberto Ascari, riportando il tricolore sul tetto del mondo della Formula 1 dopo ben 73 anni. Una giornata leggendaria, una festa travolgente e una pagina di storia dello sport che resterà per sempre scolpita.

Le parole del neo Campione del Mondo

Appena terminato il GP Messico, sceso dalla sua Mercedes, e prima di salire sul podio, il neo Campione del Mondo ha lasciato spazio a tutta la gioia, l’emozione e la gratitudine per un’impresa da leggenda.

“È una giornata che ricorderò per sempre. Grazie mille al mio team, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti voi che supportate me e questo sport. Sono davvero tanto grato.”

Ripercorrendo la cavalcata trionfale della stagione 2026, l’azzurro ha spiegato quando ha maturato la consapevolezza di potercela fare.

“Quando ho capito di poter vincere il titolo? Devo dire molto presto. Avevamo una macchina talmente forte ed eravamo molto continui. Continuavamo a esprimere, prestazioni di alto livello e pensavamo di avere una grande chance quest’anno. Sono davvero felicissimo di esserci riuscito e di averla concretizzata.”

Infine, un pensiero ai festeggiamenti e al valore di riportare la bandiera italiana al vertice dell’automobilismo mondiale.

“Come festeggerò stasera? Sarò con la mia famiglia, i miei amici e il mio team e ci godremo tutto fino in fondo, perché è un momento molto speciale che ci ricorderemo per sempre. Continuerò a spingere per portare l’Italia in alto.”