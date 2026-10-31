Formula 1 GP Messico, Ferrari: Leclerc domina, Hamilton in difficoltà

Venerdì dolce amaro per Ferrari al GP del Messico: Leclerc al comando nelle libere, Hamilton fermato da un guasto

Il venerdì del GP del Messico per Ferrari si è rivelato una giornata dal sapore dolce amaro. La monoposto è stata competitiva in entrambe le sessioni. Secondo il team di Maranello, però, le squadre sono abbastanza vicine e i valori in campo cambieranno ancora in vista delle qualifiche. I piloti Ferrari hanno completato 102 giri complessivi, provando sia il passo gara sia la simulazione di qualifica. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno utilizzato tutte e tre le mescole portate da Pirelli per completare il lavoro del venerdì.

A complicare il programma sono state le interruzioni nelle seconde libere e un asfalto molto scivoloso. A pesare c’è anche l’altitudine: a oltre 2.200 metri l’aria rarefatta riduce il carico aerodinamico e rende ancora più delicata la ricerca dell’aderenza. La monoposto numero 44 ha inoltre accusato un problema tecnico, che ha costretto Hamilton a chiudere le prove in anticipo. Nonostante tutto, i due piloti hanno concordato sulle buone sensazioni trasmesse dalla vettura, che sembra avere una solida base di partenza per il weekend messicano.

Leclerc al comando in FP1 e FP2

Charles Leclerc ha conquistato la prima posizione nelle FP1 con il crono di 1.18.128. Il monegasco ha iniziato la sessione con la mescola più dura, completando 29 giri. Nelle FP2, nonostante le difficoltà e le interruzioni, ha ottenuto di nuovo il miglior tempo. Ha poi portato a termine il programma previsto con gomme medie e soft. Leclerc ha dichiarato: “Nel complesso, la nostra prestazione sembra abbastanza buona, ma dobbiamo ancora lavorare su alcune delle nostre limitazioni. Oggi in pista comunque è stato piuttosto difficile, perché l’asfalto era molto scivoloso. Questa sera lavoreremo per cercare di migliorare in vista di domani”.

Hamilton, venerdì interrotto da un problema tecnico

Per Lewis Hamilton, invece, il venerdì è stato più difficile. Il britannico ha chiuso le FP1 in quarta posizione con il tempo di 1.18.866, a oltre sette decimi dal compagno di squadra. Nelle FP2 ha dovuto fermare la vettura in pista dopo appena 13 giri per un problema tecnico, provocando una bandiera rossa. Il sette volte Campione del Mondo ha spiegato: “Non è stata la più lineare delle giornate la mia, perché ho perso un po’ di tempo nella prima sessione e poi ho dovuto fermarmi in anticipo nella seconda. Nonostante questo, la macchina è sembrata veloce ed è stato un peccato non aver potuto completare il long run”.

Nonostante i problemi, Hamilton resta fiducioso in vista delle FP3. Il pilota ha aggiunto: “Dal punto di vista dell’assetto, non credo servano grandi modifiche, perché le sensazioni in abitacolo erano buone. Questa sera analizzeremo il problema che si è verificato sulla vettura e faremo del nostro meglio per essere pronti per domani“.

Camilla Larosa