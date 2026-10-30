Formula 1 GP Messico, FP1: Leclerc precede Antonelli e Vesti

GP Messico, FP1: Leclerc firma il miglior tempo

Charles Leclerc ha aperto il weekend messicano nel migliore dei modi. Il monegasco ha chiuso al comando le FP1 del GP del Messico, fermando il cronometro sull’1:21.904 con la Ferrari SF-26. Alle sue spalle si sono piazzate le due Mercedes di Kimi Antonelli e Frederik Vesti. Il giovane italiano si trova ormai a un passo dal titolo mondiale, mentre il danese ha preso il posto di George Russell.

La sessione aveva un sapore del tutto particolare. Dieci rookie si sono infatti alternati al volante delle varie monoposto e soltanto la Ferrari ha schierato entrambi i piloti titolari. Antonelli ha accusato un ritardo di 165 millesimi dal leader. Vesti, autore di una prova davvero convincente, ha chiuso ad appena 74 millesimi dal compagno di squadra. Lewis Hamilton ha invece completato il quartetto di testa, a soli cinque millesimi dal danese. Un margine minimo, che conferma l’equilibrio tra Ferrari e Mercedes in questo avvio di weekend.

Iwasa quinto, Alonso porta l’Aston Martin in top 10

Ayumu Iwasa ha conquistato la quinta posizione al volante della Red Bull, dove ha sostituito Max Verstappen. Il giapponese ha girato con un distacco inferiore al secondo, mostrando una buona confidenza con la monoposto di Milton Keynes. Subito dietro si è piazzato Pierre Gasly con l’Alpine. Il francese è stato il primo pilota oltre il secondo di ritardo, a quasi 1.1 dalla vetta.

Buone notizie anche per l’Aston Martin, che ha vissuto una prima ora decisamente positiva. Fernando Alonso ha infatti ottenuto il settimo tempo, davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Oliver Bearman ha portato la Haas in nona posizione. Arvid Lindblad, invece, ha completato la top 10 con la Racing Bulls.

Da Fornaroli a Herta, la carica dei dieci rookie

Oltre a Vesti e Iwasa, la pista messicana ha accolto altri otto debuttanti. Leonardo Fornaroli ha guidato la McLaren di Lando Norris e ha chiuso in diciassettesima posizione. Nikola Tsolov ha preso il volante della Racing Bulls di Liam Lawson, ottenendo un buon dodicesimo posto. Gabriele Minì, terzo italiano in pista oggi, ha portato l’Alpine al quattordicesimo posto.

Ryo Hirakawa ha sostituito Esteban Ocon sulla Haas e ha firmato il quindicesimo tempo. L’Audi ha affidato la vettura di Gabriel Bortoleto a Freddie Slater. Il britannico ha concluso la sessione in penultima posizione. Alex Albon, dal canto suo, ha ceduto l’abitacolo della Williams a Luke Browning, ventesimo al termine dell’ora.

Giornata sfortunata, invece, per Jack Crawford. Il pilota ha girato con l’Aston Martin di Lance Stroll, ma un problema tecnico lo ha costretto a fermarsi anzitempo. Infine, Colton Herta ha occupato l’ultima casella della classifica con la Cadillac, al posto di Valtteri Bottas, completando però i giri necessari per ottenere la Super Licenza in vista del 2027.

Appuntamento alle 23:00 con la seconda sessione

Archiviate le FP1 del GP del Messico, l’attenzione si sposta ora sulla seconda sessione di prove libere. Il semaforo verde si accenderà alle 23:00 italiane. Sarà un test importante per capire se la Ferrari potrà confermare il passo mostrato da Leclerc. Allo stesso tempo, Antonelli cercherà di ridurre il gap in vista di un fine settimana che potrebbe risultare decisivo per il campionato.

Qui i risultati completi delle FP1 del GP del Messico 2026.