Formula 1 GP Messico, FP2: Leclerc davanti a tutti

GP Messico, FP2: Leclerc svetta tra bandiere rosse e guai tecnici. Hamilton appiedato e Antonelli 4°

Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, i piloti sono tornati in pista per la FP2 del GP del Messico 2026. Charles Leclerc si riconferma il più rapido, anche nell’ultimo turno del venerdì, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, che in questo fine settimana si prepara ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua carriera, con il titolo iridato sempre più vicino.

It’s Charles Leclerc fastest in FP2, completing a positive day for the Ferrari driver! 👏 Norris and Russell complete the Top Three in Second Practice 💪 #F1 #MexicoGP https://t.co/5o9UXE0h6s — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

La cronaca della sessione

Dopo una prima sessione segnata dall’ampio spazio concesso ai rookie, nella FP2 tutti i piloti titolari sono rientrati al volante delle rispettive monoposto.

L’inizio delle prove vede subito, un piccolo problema tecnico sulla Haas di Oliver Bearman. Sul fronte dei tempi è Arvid Lindblad ad aprire le danze in 1’20″275, battuto poco dopo da Isack Hadjar e successivamente da Oscar Piastri (1’19″239). La Ferrari risponde subito con Lewis Hamilton, che sale al comando fermando il cronometro sull’1’18″741. Charles Leclerc, dopo qualche incertezza iniziale, alza l’asticella e strappa il miglior tempo al compagno di squadra in 1’18″257.

Ollie Bearman momentarily parks up at Turn 3, but quickly gets going again! 👀 Meanwhile, Haas team mate Esteban Ocon is reporting a power steering failure #F1 #MexicoGP https://t.co/oOof8H4hrT — Formula 1 (@F1) October 30, 2026

In questa prima fase, Max Verstappen staziona al quinto posto (1’19″312). Mentre la McLaren adotta programmi differenziati: gomma hard per Oscar Piastri e media per Lando Norris, con quest’ultimo autore di un lungo in Curva 1 senza conseguenze, se non la necessità di smaltire lo sporco accumulato sugli pneumatici.