GP Messico, FP2: Leclerc svetta tra bandiere rosse e guai tecnici. Hamilton appiedato e Antonelli 4°
Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, i piloti sono tornati in pista per la FP2 del GP del Messico 2026. Charles Leclerc si riconferma il più rapido, anche nell’ultimo turno del venerdì, precedendo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, che in questo fine settimana si prepara ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua carriera, con il titolo iridato sempre più vicino.
It’s Charles Leclerc fastest in FP2, completing a positive day for the Ferrari driver! 👏
Norris and Russell complete the Top Three in Second Practice 💪
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La cronaca della sessione
Dopo una prima sessione segnata dall’ampio spazio concesso ai rookie, nella FP2 tutti i piloti titolari sono rientrati al volante delle rispettive monoposto.
L’inizio delle prove vede subito, un piccolo problema tecnico sulla Haas di Oliver Bearman. Sul fronte dei tempi è Arvid Lindblad ad aprire le danze in 1’20″275, battuto poco dopo da Isack Hadjar e successivamente da Oscar Piastri (1’19″239). La Ferrari risponde subito con Lewis Hamilton, che sale al comando fermando il cronometro sull’1’18″741. Charles Leclerc, dopo qualche incertezza iniziale, alza l’asticella e strappa il miglior tempo al compagno di squadra in 1’18″257.
Ollie Bearman momentarily parks up at Turn 3, but quickly gets going again! 👀
Meanwhile, Haas team mate Esteban Ocon is reporting a power steering failure
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In questa prima fase, Max Verstappen staziona al quinto posto (1’19″312). Mentre la McLaren adotta programmi differenziati: gomma hard per Oscar Piastri e media per Lando Norris, con quest’ultimo autore di un lungo in Curva 1 senza conseguenze, se non la necessità di smaltire lo sporco accumulato sugli pneumatici.
A 48 minuti dal termine, arriva la prima bandiera rossa della sessione: un contatto tra Liam Lawson e Max Verstappen, provoca detriti in pista e costringe il pilota della Racing Bulls a rientrare ai box, per sostituire l’ala anteriore. L’episodio tra i due piloti, della famiglia Red Bull viene subito notato dalla direzione gara per le opportune valutazioni. I meccanici di Milton Keynes, riescono a riparare in tempo la monoposto dell’olandese per rimandarlo in pista al riavvio.
WOAH! 😨
This is the moment where Verstappen and Lawson go wheel-to-wheel in FP2, and make contact! 💥
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Alla ripartenza, Lando Norris sale momentaneamente in vetta con un 1’18″161, seguito da Kimi Antonelli (1’18″559). Ottima prestazione per Fernando Alonso, che porta la sua Aston Martin in quinta piazza (1’18″858). Charles Leclerc, condizionato dal traffico e da un bloccaggio in Curva 1, è costretto ad abortire due tentativi lanciati.
Ferrari a due facce
A 33 minuti dal termine, si verifica il secondo colpo di scena: Lewis Hamilton accusa un improvviso calo di potenza sul rettilineo e deve parcheggiare la sua Ferrari a bordo pista. La sessione viene neutralizzata, prima con Virtual Safety Car e poi con bandiera rossa, per consentire i soccorsi alla vettura. Venerdì finito in anticipo per il britannico, con i tecnici di Maranello chiamati agli straordinari per individuare la causa del guasto prima delle FP3 di sabato.
🟢 GREEN FLAG 🟢
We return to non-VSC conditions after Hamilton’s Ferrari is pushed behind the barriers
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Sventolata nuovamente la bandiera verde, Charles Leclerc ritrova il ritmo e si riprende la leadership abbassando il limite a 1’17″966, per poi migliorarsi ulteriormente in 1’17″827. Antonelli si porta a soli 78 millesimi dal monegasco, prima che Norris s’inserisca in seconda posizione. Da segnalare, anche l’ottimo 6° tempo provvisorio di Lindblad con la Racing Bulls.
Negli ultimi 18 minuti, i team hanno effettuato le tradizionali simulazioni di passo gara, mostrando tempi molto livellati e costanti (attorno all’1’20″9 per le Mercedes di Antonelli e Russell).
Alla bandiera a scacchi, resta così inviolato il crono di Charles Leclerc, che chiude il venerdì messicano davanti a Lando Norris e George Russell. Quinta piazza per un solido Antonelli, pronto a giocarsi le sue carte nel prosieguo del weekend.
FP2 CLASSIFICATION
Charles Leclerc tops the timesheets ahead of Lando Norris and George Russell 🙌
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