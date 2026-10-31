Formula 1 GP Messico, FP3: Norris beffa Antonelli per un millesimo

GP Messico, FP3: Norris firma il miglior tempo

Al GP del Messico la FP3 è decisa da un solo millesimo in favore del campione del mondo uscente Lando Norris. Il pilota della McLaren ha fermato il cronometro in 1:17.600 su una pista scivolosa e molto insidiosa. Alle sue spalle ha chiuso Kimi Antonelli, ormai l’unico candidato rimasto alla successione del britannico.

Come previsto, la terza e ultima sessione di prove libere ha assunto i contorni di una vera e propria pre-qualifica. Tuttavia, l’asfalto ancora poco gommato non ha offerto indicazioni del tutto attendibili in vista delle prove ufficiali. Il pomeriggio messicano potrebbe quindi rimescolare i valori in campo.

Charles Leclerc ha comunque confermato il buon passo mostrato venerdì, quando aveva chiuso in vetta. Il monegasco ha ottenuto il terzo crono, staccato di 117 millesimi da Norris. La Ferrari ha sofferto più delle rivali nell’ultimo settore, quello dello stadio. D’altra parte, la Rossa ha trovato prestazioni sia con le morbide sia con le medie.

Top 5 in 351 millesimi, Russell in difficoltà

Prima dell’assalto finale al tempo, Leclerc e Lewis Hamilton avevano occupato a lungo le posizioni di testa. Nel finale, però, il sette volte iridato è scivolato fino al sesto posto. Davanti a lui si sono inseriti Oscar Piastri con la seconda McLaren e Max Verstappen.

L’olandese della Red Bull sa già di non poter conquistare la pole position. Su di lui pesa infatti la penalità rimediata nella FP2. In totale, appena 351 millesimi hanno racchiuso la top 5.

Più attardato George Russell, soltanto settimo con mezzo secondo di ritardo. Ancora una volta il pilota di Brackley ha accusato un divario pesante dal compagno di squadra Antonelli. Isack Hadjar ha invece completato la zona dei migliori otto. Come di consueto, questo gruppo riunisce i piloti dei primi quattro team della classifica costruttori. Le Red Bull hanno lamentato qualche problema con i freni, un aspetto cruciale su questo tracciato.

Hirakawa convince, Bortoleto quasi fermo

Nella top 10 hanno trovato spazio anche le Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad. Il neozelandese ha chiuso ad appena quattro millesimi da Hadjar. Undicesimo Nico Hülkenberg con l’Audi, davanti alle Alpine di Colapinto e Gasly.

Più indietro, Ryo Hirakawa ha firmato il diciannovesimo crono. Il giapponese ha sostituito in extremis Esteban Ocon sulla Haas. Il suo distacco da Norris è rimasto sotto i due secondi. Inoltre, ha pagato quasi sei decimi da Oliver Bearman sull’altra VF-26.

La sessione di Gabriel Bortoleto, invece, è durata pochissimo. Un problema al motore ha costretto il brasiliano a rientrare subito ai box. Venerdì aveva già ceduto la sua monoposto a Freddie Slater nella FP1. Di conseguenza, affronterà le qualifiche con appena sette giri all’attivo tra FP2 e FP3. Anche in questo caso, la colpa è dei ripetuti malfunzionamenti alla power unit.

Neppure Sergio Pérez ha vissuto una mattinata serena. La Cadillac del messicano ha richiesto la sostituzione del propulsore, così il beniamino di casa ha saltato l’intera sessione. Nel GP Messico, FP3 e qualifiche distano soltanto poche ore. La caccia alla pole position scatterà infatti alle 22:00 italiane.