Formula 1 GP Messico, Gara: Kimi Antonelli Campione del Mondo! Verstappen vince

Kimi Antonelli è Campione del Mondo di Formula 1! Il pilota della Mercedes ha chiuso al terzo posto il GP del Messico, vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton. Quel podio gli ha consegnato il titolo piloti. L’Italia attendeva questo momento da 73 anni, cioè dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari. Il ventenne bolognese ha firmato una corsa accorta, lontano dai guai. Inoltre, tra i tanti primati stagionali, Antonelli è diventato il campione più giovane della storia.

Antonelli riporta il Mondiale in Italia

A Città del Messico Antonelli ha gestito la pressione con la lucidità di un veterano e ha raggiunto sul podio Verstappen e Hamilton. Quella foto ricordo resterà nella memoria collettiva degli appassionati, a partire dal protagonista. Il nome di un pilota italiano mancava da troppo tempo nell’Albo d’Oro. Oggi, finalmente, il tabù è caduto.

Il pomeriggio messicano, tuttavia, non è stato privo di insidie. Antonelli ha allungato il primo stint e si è ritrovato al comando con ottimi tempi sul giro. Al 44° passaggio ha effettuato la sosta ed è rientrato quarto, alle spalle delle Ferrari. Dopo la ripartenza del 47° giro, poi, ha superato Leclerc con una manovra decisa.

Nel finale Antonelli seguiva da spettatore privilegiato il duello tra undici titoli iridati. Poco dopo, a quella collezione si è aggiunto anche il suo.

GP Messico, gara: Verstappen beffa le Ferrari

Verstappen ha costruito il successo fin dal via, sfruttando la battaglia interna in casa Ferrari. Hamilton aveva preso il comando alla prima curva, ma Leclerc ha forzato il sorpasso in curva 4 tagliando la traiettoria. Nel frattempo l’olandese ha infilato il sette volte iridato e si è portato secondo. I commissari hanno poi inflitto cinque secondi di penalità al monegasco.

Leclerc ha comunque provato a scappare, arrivando a oltre quattro secondi di margine al 20° giro. Al 28° passaggio, però, il muretto Red Bull ha colpito ancora. Verstappen si è fermato insieme alla Ferrari. Il monegasco ha scontato la penalità e l’olandese è uscito davanti. Da lì in avanti, il pilota della Red Bull non ha più commesso errori.

Al 45° giro, invece, la corsa si è interrotta per il brutto incidente di Valtteri Bottas. La sospensione anteriore sinistra della sua Cadillac ha ceduto in piena frenata, in fondo al lungo rettilineo. Il finlandese, stordito, è rimasto nell’abitacolo fino all’arrivo della medical car. Poi è sceso con le proprie gambe. Le barriere, d’altra parte, hanno richiesto quasi 40 minuti di riparazioni.

Al 47° giro i piloti sono ripartiti da fermo, tutti con mescola soft. Verstappen ha tenuto la testa nonostante un contatto con Hamilton e poi gli ha negato l’uso dell’overtake mode. Una seconda neutralizzazione è arrivata per l’incidente di Arvid Lindblad, finito a muro dopo un contatto con Piastri. Anche alla ripartenza del 63° giro, comunque, l’olandese ha respinto ogni attacco. Così ha conquistato la terza vittoria stagionale.

Leclerc quarto, Russell ancora anonimo

Hamilton ha raccolto un secondo posto amaro, condizionato dal corpo a corpo con il compagno al via. Leclerc, invece, ha chiuso quarto e lontano dai primi. Una vistosa spiattellata in ripartenza ha compromesso il suo passo. Il monegasco, però, ha difeso con caparbietà la posizione da Lando Norris. Il pilota della McLaren ha attaccato a lungo, senza successo.

George Russell ha concluso sesto, anonimo anche in questa occasione. Il britannico è partito male e ha toccato Hadjar nel corso del primo giro, mandandolo in testacoda. Per quell’episodio i commissari gli hanno inflitto dieci secondi di penalità. Alle sue spalle ha chiuso Oscar Piastri, protagonista nel finale del contatto con Lindblad.

Top 10 e ritiri nel GP Messico

Franco Colapinto ha conquistato l’ottava posizione con l’Alpine, davanti alla Racing Bulls di Liam Lawson. Pierre Gasly, con l’altra Alpine, ha completato la zona punti in decima posizione. Giornata da dimenticare, invece, per le due Aston Martin. Il team ha richiamato ai box Fernando Alonso al sesto giro. Pochi minuti dopo anche Lance Stroll si è fermato, ma in pista, provocando la Virtual Safety Car. Ollie Bearman ha alzato bandiera bianca dopo un contatto con Nico Hülkenberg.

La gara ricca di colpi di scena del GP del Messico, ha quindi chiuso la corsa al titolo 2026. Restano da chiarire gli sviluppi del calendario per gli ultimi due appuntamenti, Qatar e Abu Dhabi. Tra una settimana, in Brasile, Antonelli potrà continuare a festeggiare il titolo al Gran Premio di San Paolo.