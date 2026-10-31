Breaking News GP Messico, Haas sostituisce Ocon: al suo posto Ryo Hirakawa

Hirakawa al posto di Ocon fino a domenica

Il weekend messicano della Haas ha preso una piega inattesa. Nel GP del Messico, Ocon non tornerà in pista per le sessioni rimanenti. La squadra americana ha infatti affidato la sua monoposto a Ryo Hirakawa, pilota di riserva del team. Il giapponese guiderà la VF-26 a partire da sabato 31 ottobre, fino alla gara di domenica 1 novembre.

Il comunicato ufficiale non ha chiarito le ragioni di questa scelta. La scuderia, inoltre, ha precisato che non rilascerà ulteriori dichiarazioni per il momento. Restano quindi aperti alcuni interrogativi sulla situazione del pilota francese e sui tempi del suo rientro.

GP Messico, Ocon fuori: per Hirakawa è il grande debutto

Hirakawa, comunque, non arriva del tutto impreparato a questo appuntamento. Venerdì 30 ottobre aveva già disputato le prime prove libere all’Autodromo Hermanos Rodriguez. In quell’occasione ha chiuso con il quindicesimo tempo assoluto. Per lui si trattava della terza uscita stagionale in una sessione di libere al volante della VF-26.

Conosce quindi già la vettura e alcune insidie del tracciato messicano. Si tratta di un vantaggio non trascurabile su una pista in altura, dove l’aria rarefatta mette a dura prova motori, freni e raffreddamento.

Adesso, però, lo attende una sfida ben diversa. Il trentaduenne affiancherà il compagno di squadra Ollie Bearman nell’ultima sessione di prove libere e nelle qualifiche del sabato. Domenica, invece, affronterà i 71 giri del Gran Premio. Sarà il suo esordio assoluto in gara nella classe regina del motorsport.

Un campione dell’Endurance alla prova del Circus

Il curriculum del pilota nipponico parla chiaro. Con Toyota Gazoo Racing, Hirakawa ha conquistato due titoli nel Mondiale Endurance, nel 2022 e nel 2023. Nella stagione 2022, inoltre, ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans, la corsa di durata più celebre al mondo.

Tuttavia, il passaggio al Circus rappresenta un banco di prova del tutto nuovo. Una monoposto richiede infatti un approccio molto diverso rispetto a un prototipo. Per questo, i chilometri accumulati nelle libere potrebbero fare la differenza già in qualifica.

D’altra parte, anche la Haas dovrà gestire un’assenza arrivata all’improvviso. Bearman diventerà così il punto di riferimento per il compagno esordiente, mentre il box cercherà di metterlo subito a suo agio. In questo GP del Messico, Ocon lascerà dunque spazio a un debuttante dal palmarès di assoluto rilievo.