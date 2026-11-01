Dichiarazioni GP Messico, Hamilton: “L’amore non è mai svanito”

Lewis Hamilton conquista la 105ª pole position in Messico dopo un weekend complicato

Le qualifiche del GP del Messico regalano a Lewis Hamilton la sua 105ª pole position in carriera. Il sette volte Campione del Mondo si piazza davanti a tutti in qualifica e conquista la sua prima pole con la Ferrari. Il weekend del GP del Messico per il pilota Ferrari parte in salita a causa di problemi tecnici, ma il sabato prosegue con un risultato significativo. Al termine delle qualifiche il britannico non nasconde la forte emozione. “Wow! Mi sento alla grande, è davvero bellissimo. Sono felicissimo, mi mancano le parole”, dichiara Hamilton.

Nonostante l’ottimo risultato, per il pilota della Ferrari le qualifiche non sono state semplici. Hamilton ha affrontato diverse difficoltà durante le sessioni di prove libere: “È stato un weekend davvero duro, difficile, impegnativo”. Il britannico poi spiega nello specifico: “Nelle FP1 abbiamo avuto un problema e poi ieri abbiamo riscontrato qualcosa al motore, che alla fine ha compromesso la mia simulazione di gara”. Per trovare il giusto equilibrio in vista della qualifica il ferrarista ha lavorato sull’assetto della monoposto. “Abbiamo imparato molto dall’ultima gara”, sottolinea Hamilton, evidenziando i progressi compiuti.

Hamilton festeggia la pole: “Quando vuoi qualcosa, trovi il modo”

La pole position conquistata in Messico assume un significato particolare anche per la longevità sportiva del sette volte Campione del Mondo. Durante l’intervista post-qualifica, Hamilton viene informato di essere il pilota più anziano in pole dal 1982. Il britannico ha risposto sottolineando quanto siano importanti la determinazione e la preparazione fisica, due aspetti fondamentali della sua carriera. “Beh, quando uno vuole qualcosa c’è sempre un modo per ottenerla“, afferma. Hamilton spiega poi quanto sia importante continuare a lavorare su sé stesso, anche dopo tanti anni in Formula 1.

“È sempre tutto nella mente per tutti noi. Io faccio tante cose per tenermi in forma, faccio tanto sport per mantenermi giovane”. Ma a fare la differenza è soprattutto la passione per la Formula 1, rimasta invariata nonostante il passare degli anni. “Amo quello che faccio. Quell’amore non è mai svanito. Mi sveglio ogni mattina pensando a questo e sognando questo”.

Il pilota Ferrari ha poi concluso ringraziando anche i tifosi, che continuano a rappresentare una motivazione importante. “Tutti i fan fantastici in tutto il mondo mi aiutano a continuare a spingere. Spero di averli resi contenti oggi e spero di farlo anche domani”. Hamilton affronterà quindi il GP del Messico dalla prima posizione, con l’obiettivo di trasformare il risultato delle qualifiche in una vittoria. Dopo un weekend difficile, il britannico ritrova la soddisfazione di partire davanti a tutti.

Maria Rita Roberto