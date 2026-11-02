Dichiarazioni GP Messico, Hamilton: “Potevamo portare a casa la vittoria”

GP Messico, Hamilton deluso dopo il secondo posto: “Avevamo il passo per vincere”

Lewis Hamilton ha conquistato il secondo posto nel GP del Messico, alle spalle di Max Verstappen e davanti al neo-campione del mondo Kimi Antonelli. Il britannico non è riuscito a trasformare la pole in una vittoria: a condizionare la sua gara è stato un episodio in gara, che lo ha visto coinvolto insieme al compagno di squadra Charles Leclerc.

Era evidente il disappunto di The Hammer quando si è presentato ai microfoni per le interviste del post-gara. Il ferrarista non è riuscito a nascondere tutta la sua delusione, per un risultato che, a suo avviso, avrebbe potuto essere ben diverso:

“Sono grato di aver potuto prendere parte a questa gara e di essere stato testimone della vittoria di Kimi“, ha raccontato a termine della gara. “Ma per quanto ci riguarda, è stata una giornata difficile. Credo che avessimo il passo necessario per poter vincere, ma evidentemente non era destino. Dobbiamo cercare di incassare il colpo e capire, dietro le quinte, cosa possiamo fare meglio“.

Scintille in casa Ferrari tra Hamilton e Leclerc: Lewis non ci sta

Tutto è accaduto nel corso del primo giro. Charles Leclerc, dopo aver superato Russell, si è lanciato all’attacco per conquistare la leadership. Il monegasco, però, è arrivato lungo alla curva 4 e ha tagliato la chicane, traendo vantaggio dalla manovra a discapito di Lewis Hamilton, che non solo è stato costretto a cedere la prima posizione, ma ha perso anche il secondo posto a favore di Max Verstappen. Furioso, Lewis ha protestato ripetutamente via radio con il proprio muretto, contestando la decisione dei commissari.

“Nel briefing avevamo discusso della necessità di restituire una posizione in situazioni simili” – ha ammesso Sir Lewis – “Avevamo anche parlato di una possibile penalità di 10 secondi, che però non c’è stata“. La Direzione Gara, infatti, ha deciso di infliggere a Leclerc una penalità di soli 5 secondi.

Restituire la posizione, tuttavia, non sarebbe stato semplice, dal momento che, dopo la manovra del monegasco, Verstappen si era inserito tra i due piloti. “Credo che sia stato proprio quell’episodio a costarci la vittoria oggi. È qualcosa di cui dovremo discutere seriamente dietro le quinte, insieme a Charles”, ha chiosato il sette volte campione.

Nonostante tutto, Hamilton ha riconosciuto i progressi compiuti dalla Scuderia che, dopo l’ottima qualifica di ieri, ha finalmente mostrato segnali incoraggianti. “Bisogna riconoscere il grande lavoro svolto dalla squadra per migliorare la vettura. Su questa pista, inoltre, il nostro motore era in qualche modo penalizzato, quindi è un peccato non essere riusciti a vincere. Ma a volte si vince e altre si perde“.

Hamilton guarda al futuro: “Spero in un motore in grado di permetterci di lottare con i nostri avversari”

Con il titolo ormai assegnato, Hamilton resta comunque in piena lotta per il secondo posto nel Mondiale, ma il suo sguardo va già oltre il finale di stagione. Il pluricampione, infatti, guarda al 2027, con la speranza di poter finalmente disporre di un mezzo competitivo.

“Spero che il prossimo anno avremo un motore in grado di permetterci di lottare con i nostri avversari. Per gran parte della stagione le Mercedes sono state nettamente più veloci di noi e, quando ci trovavamo in battaglia, riuscivano a fare la differenza. Bisogna far loro i complimenti, ma confido nel mio team e sono certo che saprà mettermi a disposizione una vettura più competitiva“.