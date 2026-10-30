Dichiarazioni GP Messico, Hamilton: “Sarà un’esperienza insolita per tutti noi”

GP Messico, Hamilton si aspetta un weekend insolito: altitudine e nuove regole tagliano il carico aerodinamico

Lewis Hamilton attende il GP del Messico con grande curiosità e qualche incertezza. Rispetto al 2025, infatti, le monoposto hanno subito un drastico taglio del carico aerodinamico imposto dai nuovi regolamenti tecnici. Sull’effetto di queste modifiche, però, il pilota della Ferrari ha ammesso ai media di non avere certezze: “Qualcuno ha appena detto che andrà bene per la nostra vettura, ma in realtà non ne ho idea”.

Altitudine e carico ridotto, l’incognita di Città del Messico

Proprio in Messico l’effetto delle nuove regole sarà ancora più evidente. L’elevata altitudine di Città del Messico, a oltre 2.200 metri, crea un ambiente unico per i piloti. A causa della bassa densità dell’aria, le vetture generano molto meno downforce. Le squadre dovranno quindi sfruttare al limite le opzioni aerodinamiche a disposizione: “Qui tutti useranno il carico aerodinamico massimo”, ha spiegato il britannico.

Hamilton prevede un’esperienza al volante profondamente diversa rispetto a dodici mesi fa: “Sarà un’esperienza insolita per tutti noi, perché avremo circa il 25 o 30% di carico aerodinamico in meno rispetto all’ultima volta che abbiamo guidato qui, o persino rispetto a Monza, per fare un esempio”. Il paragone con Monza rende l’idea: sul circuito brianzolo le squadre adottano di solito l’assetto più scarico della stagione.

Le speranze della Ferrari e il fattore gomme

Hamilton, d’altra parte, non arriva da un periodo fortunato. Il sette volte Campione del Mondo ha conquistato un solo podio nelle ultime nove gare. Il compagno di squadra Charles Leclerc, invece, ha chiuso secondo negli ultimi due appuntamenti. Un risultato che conferma il potenziale già presente nella monoposto di Maranello.

Nonostante il momento difficile, il britannico resta fiducioso e punta a lottare per le posizioni di vertice. L’incognita principale riguarda le gomme: “Quindi, a parte capire se riusciremo a mandare in temperatura le gomme, penso che la macchina dovrebbe comportarsi bene qui”. Anche la quota potrebbe limitare i punti deboli della vettura: “Visto che ci troviamo in quota, si spera che la velocità in rettilineo non risenta del problema come accade in altri luoghi a livello del mare, dove la resistenza all’avanzamento (drag) è significativa”.

Hamilton si presenta quindi al GP del Messico con aspettative alte. Nel 2025 era scattato dalla seconda fila e aveva lottato a lungo per il podio. Una penalità di dieci secondi lo ha poi fatto scivolare all’ottavo posto. Un risultato da cui ripartire: “Spero di riuscire a dare continuità alle buone prestazioni mostrate l’anno scorso e portarle anche in questo fine settimana”, ha concluso il pilota della Ferrari.

Valentina Pianu