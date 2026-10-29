Dichiarazioni GP Messico, la conferenza stampa con Leclerc, Russell e Pérez

GP Messico, conferenza stampa: Leclerc, Russell e Pérez protagonisti

La conferenza stampa del GP del Messico ha visto protagonisti Charles Leclerc, George Russell e Sergio Pérez. I tre piloti hanno affrontato temi diversi, dalle ambizioni della Ferrari alle difficoltà della Mercedes. Spazio anche al futuro della Cadillac e alle prospettive di Pérez nel progetto americano. Tra gli argomenti anche il livello della griglia e la situazione geopolitica in vista dei Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi.

Leclerc: Ferrari vuole tornare a vincere

Charles Leclerc non considera la Ferrari l’unica favorita in Messico, indicando anche Mercedes e Red Bull tra le avversarie da tenere d’occhio. «Noi favoriti? Chi lo dice? Non sono totalmente d’accordo. Lo è Mercedes e anche la Red Bull che sta andando forte. Poi, se saremo davanti, ne sarò felice. Ma per riuscirci dobbiamo essere perfetti», ha spiegato il monegasco.

La monoposto è competitiva, ma resta sensibile alle variazioni della finestra di funzionamento, come emerso ad Austin. L’obiettivo, però, non cambia: «Speriamo di chiudere in bellezza, crediamo di essere in un buon momento e faremo del nostro meglio per vincere».

Durante la conferenza stampa del GP del Messico, Leclerc ha commentato anche la polemica tra Fernando Alonso e Alex Albon dopo Austin, riconoscendo il valore del pilota Williams: «Per me il livello della griglia attuale è elevato. Albon è uno dei migliori e spiccava già ai tempi dei kart».

Ripensando agli inizi della propria carriera, il ferrarista ha ricordato con piacere le sfide sui kart e l’importanza di godersi il percorso.

Russell: Mercedes cerca continuità

George Russell ha parlato delle difficoltà incontrate dalla Mercedes dopo l’introduzione del nuovo pacchetto tecnico, che ha prodotto risultati differenti per lui e Kimi Antonelli. «Le prestazioni sono in una finestra molto ristretta e io devo cercare di concentrarmi su quella finestra», ha spiegato il britannico, che in Messico avrà anche l’occasione di valutare il comportamento delle nuove power unit in quota.

La priorità è ritrovare costanza dopo una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti: «Tornare a vincere in questa stagione è importante, lo è ottenere costanza». Russell ha inoltre difeso il rapporto con Antonelli, definendolo un ragazzo simpatico, e ha ammesso di non avere una spiegazione precisa per le difficoltà successive a Baku. Secondo il britannico, alcune caratteristiche delle monoposto attuali potrebbero penalizzare il suo stile di guida.

Pérez: Cadillac punta al successo

Per Sergio Pérez, il Gran Premio del Messico è stato anche un’occasione per ribadire la fiducia nel progetto Cadillac, con cui vorrebbe concludere la propria carriera in Formula 1. «Altri tre anni con Cadillac, un progetto che mi piace tanto. Qui sento di poter fare parecchio con il supporto del management ed è qui che voglio concludere la mia carriera e dare il massimo», ha dichiarato.

Il messicano ha sottolineato l’impegno della squadra e le sue ambizioni: «Cadillac è già un brand di successo, non avrebbe avuto bisogno di entrare in Formula 1. E se lo ha fatto è per avere successo». Pérez ha parlato anche di Colton Herta, che avrà un’opportunità nelle prove libere, e del futuro compagno di squadra per il 2027, lasciando la decisione a Marcin Budkowski.

Ripensando ai suoi esordi, ha dato un consiglio al sé ventenne: «Di rilassarsi un po’ di più, godersela». Un pensiero condiviso anche da Leclerc, che invita a vivere appieno il percorso professionale.

GP Messico, conferenza stampa: Leclerc e Pérez sulla situazione geopolitica

La conferenza stampa del GP del Messico ha affrontato anche la situazione geopolitica in vista dei Gran Premi di Qatar e Abu Dhabi. Pérez ha ricordato che lo scenario può cambiare e che la decisione sullo svolgimento delle gare spetta agli organi competenti, chiamati ad assumersi la responsabilità della scelta. Leclerc ha aggiunto che la GPDA non ha ancora discusso la questione: «Non abbiamo ancora parlato tra piloti della situazione in Qatar e Abu Dhabi, ma sicuramente è un tema che affronteremo».