Dichiarazioni GP Messico, Leclerc: “Terza posizione, non è andata troppo male”

GP Messico, Leclerc manca la pole position ma resta fiducioso per la gara

Nonostante i buoni risultati ottenuti nelle sessioni di prove libere del venerdì del GP del Messico, Charles Leclerc ha concluso le qualifiche solo in terza posizione. Il monegasco partirà dalla seconda fila all’Autodromo Hermanos Rodríguez, accanto al rivale Max Verstappen. La prima fila è occupata, invece, dal compagno di squadra Lewis Hamilton e da George Russell.

Il risultato lascia quindi un po’ di amaro in bocca al pilota Ferrari, che non è riuscito a confermare il potenziale mostrato nelle prove libere. Le difficoltà incontrate nella gestione degli pneumatici hanno infatti condizionato la sua prestazione nel momento decisivo della sessione.

“Partire terzo non è male”

Al termine delle qualifiche del GP del Messico, Charles Leclerc ha commentato il proprio piazzamento e le difficoltà incontrate durante la sessione di qualifica. “Non ho fatto un buon lavoro. Abbiamo faticato a mettere le gomme nella giusta finestra ed è il nostro problema principale”.

Il pilota Ferrari si è poi soffermato sulle sensazioni percepite in Q1 e Q2, rispetto al giro finale. “Prima ho fatto un giro molto pulito ma poi la macchina era molto diversa rispetto a prima e non sono riuscito a completare l’opera quando era necessario“, ha affermato.

“Però non è una brutta posizione di partenza qui perciò non è andata troppo male“, ha detto il monegasco. Difatti, la terza casella della griglia offre diversi punti a favore, a partire dalla possibilità di sfruttare la scia delle prime due vetture lungo il rettilineo che conduce a curva 1. Una posizione che lascia quindi a Leclerc diverse opportunità per attaccare già allo spegnimento dei semafori e che, considerando le difficoltà nei sorpassi sul circuito messicano, potrebbe rivelarsi tutt’altro che svantaggiosa.

Leclerc: “È divertente spingere la macchina al limite”

I problemi riscontrati in Q3 non hanno permesso a Leclerc di conquistare la pole position, ma il monegasco non si dà per vinto. Secondo il pilota Ferrari, le condizioni del circuito e il carico aerodinamico ridotto rendono la situazione piuttosto simile per tutti i piloti, che devono fare i conti con una scarsa aderenza. “Particolarmente nel Q3 ho lottato con la macchina però alla fine qui è un po’ lo stesso per tutti. C’è una bassa aderenza per via del carico aerodinamico che abbiamo qui per cui ti trovi a lottare con la macchina“.

Nonostante le difficoltà, il monegasco ha comunque sottolineato quanto sia stimolante guidare in queste condizioni, ribadendo la propria fiducia in vista della gara. “Però è davvero divertente spingere la macchina al limite in queste condizioni. La terza posizione non è comunque troppo male per la partenza di domani”.

Camilla Larosa