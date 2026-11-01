GP Messico, l’ordine d’arrivo: vince Verstappen, Antonelli è terzo e Campione del Mondo
Il podio all’arrivo del GP del Messico vede i tre gradini occupati da tre Campioni del Mondo. A vincere la diciannovesima tappa del mondiale è Max Verstappen, al termine di una gara spezzata in due tronconi dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Bottas. A completare il podio Lewis Hamilton secondo, e Kimi Antonelli terzo, che diventa aritmeticamente Campione del Mondo per la prima volta in carriera.
Quarto posto per Charles Leclerc, protagonista di un episodio che ha fatto discutere alla partenza con il compagno di squadra. Il monegasco ha resistito per 25 giri agli attacchi di Lando Norris, giunto quinto. Solo sesto Russell, autore di una brutta partenza. Completano la top ten Piastri, Colapinto, Lawson e Gasly.
Paura per Bottas, disastro Aston Martin
Tra i colpi di scena del GP Messico troviamo sicuramente due team che quest’anno hanno fatto fatica per tutto l’anno. La Aston Martin ha ritirato entrambe le vetture dopo soli due giri, mentre la Cadillac di Bottas è stata protagonista di un’importante cedimento strutturale. Al giro 46 infatti, la sospensione dell’anteriore sinistra del finlandese è letteralmente esplosa facendolo uscire pericolosamente a curva 1. Fuori dai punti Hadjar, autore di una gara complicata dal primo giro. Buon esordio per Hirakawa che completa la gara al tredicesimo posto. Ancora fatica per le Williams, al quattordicesimo e quindicesimo posto.
GP Messico, l’ordine d’arrivo
- Max Verstappen – Red Bull
- Lewis Hamilton – Ferrari
- Kimi Antonelli – Mercedes
- Charles Leclerc – Ferrari
- Lando Norris – Mclaren
- George Russell – Mercedes
- Oscar Piastri – Mclaren
- Franco Colapinto – Alpine
- Liam Lawson – Racing Bulls
- Pierre Gasly – Alpine
- Gabriel Bortoleto – Audi
- Isack Hadjar – Red Bull
- Ryo Hirawaka – Haas
- Alexander Albon – Williams
- Carlos Sainz – Williams
- Nico Hulkenberg – Audi
- Sergio Perez – Cadillac
Ritirati:
Arvid Lindblad – Racing Bulls
Oliver Bearman – Haas
Valtteri Bottas – Cadillac
Lance Stroll – Aston Martin
Fernando Alonso – Aston Martin