Formula 1 GP Messico: l’ordine d’arrivo a Mexico City

GP Messico, l’ordine d’arrivo: vince Verstappen, Antonelli è terzo e Campione del Mondo

Il podio all’arrivo del GP del Messico vede i tre gradini occupati da tre Campioni del Mondo. A vincere la diciannovesima tappa del mondiale è Max Verstappen, al termine di una gara spezzata in due tronconi dalla bandiera rossa esposta per l’incidente di Bottas. A completare il podio Lewis Hamilton secondo, e Kimi Antonelli terzo, che diventa aritmeticamente Campione del Mondo per la prima volta in carriera.

Quarto posto per Charles Leclerc, protagonista di un episodio che ha fatto discutere alla partenza con il compagno di squadra. Il monegasco ha resistito per 25 giri agli attacchi di Lando Norris, giunto quinto. Solo sesto Russell, autore di una brutta partenza. Completano la top ten Piastri, Colapinto, Lawson e Gasly.

Paura per Bottas, disastro Aston Martin

Tra i colpi di scena del GP Messico troviamo sicuramente due team che quest’anno hanno fatto fatica per tutto l’anno. La Aston Martin ha ritirato entrambe le vetture dopo soli due giri, mentre la Cadillac di Bottas è stata protagonista di un’importante cedimento strutturale. Al giro 46 infatti, la sospensione dell’anteriore sinistra del finlandese è letteralmente esplosa facendolo uscire pericolosamente a curva 1. Fuori dai punti Hadjar, autore di una gara complicata dal primo giro. Buon esordio per Hirakawa che completa la gara al tredicesimo posto. Ancora fatica per le Williams, al quattordicesimo e quindicesimo posto.

GP Messico, l’ordine d’arrivo

Max Verstappen – Red Bull Lewis Hamilton – Ferrari Kimi Antonelli – Mercedes Charles Leclerc – Ferrari Lando Norris – Mclaren George Russell – Mercedes Oscar Piastri – Mclaren Franco Colapinto – Alpine Liam Lawson – Racing Bulls Pierre Gasly – Alpine Gabriel Bortoleto – Audi Isack Hadjar – Red Bull Ryo Hirawaka – Haas Alexander Albon – Williams Carlos Sainz – Williams Nico Hulkenberg – Audi Sergio Perez – Cadillac

Ritirati:

Arvid Lindblad – Racing Bulls

Oliver Bearman – Haas

Valtteri Bottas – Cadillac

Lance Stroll – Aston Martin

Fernando Alonso – Aston Martin