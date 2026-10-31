Dichiarazioni GP Messico, McLaren: un buon inizio e tanta fiducia

McLaren completa un venerdì di raccolta dati al GP del Messico, accompagnati anche da Leonardo Fornaroli

Sessioni di prove libere di raccolta dati per McLaren nel venerdì del GP del Messico. In una FP1 piena di giovani rookie, il team di Woking ha schierato, al posto di Lando Norris, il Campione in carica di Formula 2, Leonardo Fornaroli, pilota dell’academy. Il giovane italiano ha portato a casa una diciassettesima posizione nella sessione di libere uno. Piastri, al suo fianco, invece, l’ottava. Al ritorno del numero #1 in pista, quest’ultimo è riuscito a conquistare la P2. Ancora difficoltà per l’australiano, che invece conquista solo una decima posizione.

Norris ringrazia Fornaroli

“Non è stata una brutta giornata in termini di tempi al termine delle Prove Libere 2, ma la vettura continua a rivelarsi difficile da guidare” afferma Lando Norris. “Il ritmo c’è sicuramente, ma al momento la classifica è incredibilmente serrata, quindi tutto dipenderà dall’esecuzione nelle qualifiche di domani. Grazie a Leo per il suo supporto nelle Prove Libere 1; come squadra abbiamo ancora molto su cui lavorare durante la notte, ma le basi su cui costruire ci sono sicuramente” conclude.

Oscar Piastri racconta una McLaren fiduciosa al GP del Messico

Piastri, invece, si dimostra fiducioso nonostante i risultati non brillanti: “Il Messico è sempre una sfida a causa dell’altitudine, del basso carico aerodinamico e dell’aderenza molto ridotta, ma oggi mi sono sentito leggermente meglio di quanto mi aspettassi. Anche con un giro un po’ impreciso sulle gomme morbide nella seconda sessione di prove libere, il ritmo di fondo sembra competitivo e la pista stava migliorando rapidamente man mano che procedevamo”.

Continua l’australiano: “Abbiamo imparato molto nel corso delle sessioni e, se riuscirò a perfezionare gli aspetti del mio giro che devono essere migliorati, sono fiducioso che domani potremo posizionarci più in alto in classifica”

Fornaroli entusiasta di correre con il team di Woking

Avendo svolto il programma delle libere 1, McLaren ha raccolto anche le impressioni di Leonardo Fornaroli: “È stato davvero emozionante tornare in pista nella FP1 con la McLaren Mastercard, e sono grato al team e a Lando per avermi dato la possibilità di guidare la MCL40. Era la mia prima volta su questo circuito e non è stato facile trovare subito la fiducia necessaria per portare le gomme anteriori alla giusta temperatura su una superficie che, soprattutto all’inizio, offriva pochissimo grip. Infatti, un bloccaggio alla curva 1 ha rovinato il mio primo giro con le gomme morbide.

“Sono davvero felice di far parte di questa squadra e di lavorare a stretto contatto con gli ingegneri, cercando sempre di fornire un feedback chiaro per aiutare a sviluppare la vettura al massimo del suo potenziale. Per me è molto importante continuare ad acquisire esperienza in Formula 1 man mano che cresco come pilota: non vedo l’ora di tornare in pista venerdì prossimo a Interlagos!”. L’italiano è stato annunciato come pilota McLaren nel WEC per il 2027, in attesa di un sedile nel Circus.

Anche il direttore Racing tira le somme

“Tutto sommato, è stato un venerdì molto produttivo” ha dichiarato Randy Singh, direttore Racing. “Abbiamo dedicato una parte significativa delle nostre prime sessioni di prove libere a esperimenti e valutazioni sull’assetto, in particolare per adattare la vettura alle sfide specifiche dell’alta quota. Leo ha svolto un lavoro fantastico nel supportare il nostro programma di test nella sessione di apertura, fornendoci una solida base su cui mettere a punto le prestazioni nel pomeriggio. Sia Lando che Oscar hanno completato i programmi previsti, utilizzando tutte e tre le mescole di pneumatici e correndo con diversi carichi di carburante su una pista che, come da tradizione qui, offre poco grip il primo giorno”.

“In base a quanto abbiamo visto oggi, il livello di competitività è eccezionalmente serrato, con le prime quattro squadre separate da distacchi minimi e il resto del gruppo più compatto del solito. La gestione delle temperature della power unit e dei freni sarà fondamentale per il resto del weekend, specialmente in condizioni di gara quando si corre nel traffico. Abbiamo assistito a numerosi blocchi delle ruote anteriori in tutto il gruppo, ma sappiamo dove possiamo migliorare ulteriormente i tempi sul giro e ci sentiamo ben preparati ad affrontare le qualifiche e la gara di domenica” conclude.