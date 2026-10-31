Dichiarazioni GP Messico, Mercedes: “Primo giorno convincente”

Mercedes si ritiene soddisfatta del lavoro svolto nel venerdi del GP Messico grazie all’ottimo lavoro dei tre piloti

Buon venerdì per Mercedes nelle prove libere del GP Messico. Durante la prima sessione, George Russell ha ceduto il sedile della sua monoposto al rookie Frederik Vesti. Il danese ha completato il lavoro previsto classificandosi al terzo posto. Durante la seconda sessione, i piloti titolari hanno confermato la competitività della vettura con Russell al terzo posto e Antonelli quarto. L’italiano, dopo un giovedì in cui è apparso indisposto per motivi di salute, ha dichiarato di aver recuperato in vista di un weekend che può rivelarsi memorabile.

GP Messico, Mercedes: le dichiarazioni di Russell

George Russell è apparso molto soddisfatto dalla sua giornata nonostante abbia avuto a disposizione la monoposto soltanto nelle FP2. “Fred ha svolto un ottimo lavoro, permettendoci di preparare al meglio la mia ora di prove libere. È stato positivo riuscire a trovare subito il ritmo, nonostante non avessi partecipato alle FP1″.

“Il Messico rappresenta sempre una sfida particolare a causa dell’altitudine e della scarsa aderenza. Su quasi tutti i circuiti abbiamo utilizzato livelli elevati di carico aerodinamico, per via del comportamento delle monoposto sui rettilinei. Di conseguenza, arrivando qui non possiamo contare su quell’incremento di carico che normalmente caratterizza questo tracciato. Questo rende la vettura particolarmente difficile da guidare, senza dimenticare il problema del turbo lag, accentuato dall’altitudine”.

Il pilota inglese ha poi dichiarato quanto creda che la Ferrari possa essere una minaccia per il weekend. “I distacchi sono davvero ridotti e ogni millesimo sarà fondamentale. Al momento la Ferrari sembra la squadra più competitiva. Tuttavia, credo che nelle Q3 di domani possa succedere di tutto. Dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità, perché i margini saranno davvero minimi”.

Le dichiarazioni di Antonelli

Kimi Antonelli ha focalizzato l’attenzione sulla sua condizione fisica e sul lavoro svolto in macchina.”Innanzitutto, sono contento di essere tornato al volante e di sentirmi nuovamente in forma. È stato un venerdì interessante qui in Messico. Non è mai semplice capire il comportamento della monoposto, soprattutto nelle FP1, quando la pista è ancora molto sporca e deve progressivamente migliorare. Tra le due sessioni abbiamo provato diverse soluzioni per trovare un bilanciamento migliore della vettura e sembra che i cambiamenti abbiano dato i risultati sperati nelle FP2.

Ci sono sicuramente altri aspetti sui quali possiamo migliorare in vista di domani e avremo del lavoro da svolgere durante la notte. La Ferrari è sembrata molto veloce, ma noi ci concentreremo su noi stessi, cercando di individuare le aree in cui possiamo guadagnare prestazione, con l’obiettivo di presentarci nelle migliori condizioni possibili per domani”.

Le dichiarazioni di Vesti

Giornata positiva anche per il rookie Frederik Vesti, che ha condotto la W17 durante la FP1. “La sessione di FP1 di oggi è stata davvero soddisfacente. Siamo riusciti a completare l’intero programma di lavoro, raccogliendo molti dati preziosi sia per questo fine settimana sia in ottica futura, contribuendo così a preparare al meglio il resto della giornata”.

Vesti si è ritenuto soddisfatto sia del lavoro svolto che della prestazione sul giro secco. “A livello personale, sono molto soddisfatto anche della mia prestazione nell’arco dell’intera sessione. Sapevo di aver realizzato un buon giro con le gomme morbide, ma vedere il terzo tempo sul monitor dei tempi mi ha reso estremamente felice. Ho lavorato moltissimo su questa monoposto insieme alla squadra, fin dall’inizio del suo sviluppo, due anni fa. Per questo, avere l’opportunità di guidarla qui in Messico e riuscire a completare un giro così competitivo è stato qualcosa di davvero speciale”.

Sono molto grato alla squadra per la fiducia che ripone in me e per avermi dato la possibilità di dimostrare quello che so fare. Queste sessioni sono fondamentali per tutti noi giovani piloti, quindi sono felice di aver sfruttato al meglio questa opportunità. Mi sono sentito subito a mio agio con la monoposto, sono riuscito a mettere insieme un buon giro e concludere in terza posizione mi ha dato una grande soddisfazione. È stata un’esperienza bellissima, che mi sono davvero goduto”.