Analisi della redazione GP Messico, pagelle: Kimi Antonelli è Campione del Mondo!

Antonelli entra nella storia

Il Gran Premio del Messico ci ha regalato una domenica tutt’altro che banale: sorpassi, penalità, incidenti e un finale ricco di colpi di scena. A prendersi la scena è stato Max Verstappen, autore di una bellissima vittoria ma il vero protagonista della giornata è Kimi Antonelli, che con il terzo posto ha conquistato matematicamente il Mondiale diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1.

Una gara complicata anche per Ferrari, tra decisioni discutibili e errori imperdonabili. E poi c’è Bottas, protagonista di un episodio decisamente sfortunato ma senza conseguenze, mentre per Ocon il weekend si è trasformato in un caso tutto da chiarire.

Ecco le nostre pagelle!

Max Verstappen – 9,5

Il solito Max, quando sente odore di vittoria. Gestisce una gara complicata con intelligenza, sfrutta gli episodi a proprio favore e soprattutto resiste alla pressione di Hamilton nel finale. Una vittoria da campione vero, che conferma quanto sia difficile tenerlo lontano dal gradino più alto del podio.

Lewis Hamilton – 9

Finalmente una prestazione da Hamilton! Parte dalla pole, dimostra di avere un ottimo passo e lotta fino alla fine per la vittoria. Rimane l’amaro in bocca per la penalità mancata a Leclerc e per un successo che sembrava alla portata. Ma oggi il sette volte campione ha ricordato a tutti chi è.

Kimi Antonelli – 110 e lode

Voto perfetto, senza discussioni. Terzo posto senza correre rischi e lontano dai guai con passo costante. Un titolo mondiale conquistato a soli vent’anni. Diventa il più giovane campione del mondo della storia della Formula 1 e riporta il titolo in Italia dopo ben 73 anni. Una giornata che difficilmente dimenticheremo. Il futuro è suo!

Charles Leclerc – 1

Che disastro, Charles! Il monegasco riesce nell’impresa di complicarsi una gara che poteva essere decisamente positiva. Il sorpasso (se così vogliamo chiamarlo) estremamente azzardato su Hamilton fuori pista al primo giro, la conseguente penalità e una gestione tutt’altro che impeccabile con le gomme con l’errore (orrore) nel finale hanno condizionato pesantemente la sua domenica. Quarto posto finale per miracolo, ma la sensazione è quella di un’occasione totalmente sprecata. Non basta avere una Ferrari veloce se poi si commettono errori del genere. Serve una bella riflessione sul predestinato, ora che Kimi esiste.

Lando Norris – 7,5

Gara solida per il britannico, che porta a casa un quinto posto senza particolari sbavature. Non ha il ritmo per impensierire i primi, ma riesce a limitare i danni e a raccogliere punti importanti.

A meno di 365 giorni dalla proclamazione a campione del mondo deve già passare il titolo al giovane Kimi: quest’anno il gap con Mercedes era evidente.

George Russell – 3

Weekend complicato. La penalità di dieci secondi per l’episodio al primo giro con Hadjar pesa sulla sua gara e lo costringe a rincorrere il podio. Chiude sesto, ma da lui ci si aspettava qualcosa in più e non i soliti errori.

Oscar Piastri – 5

Un’altra domenica difficile. Settimo posto e poca incisività. Il momento non è certamente dei migliori e anche oggi manca quella brillantezza a cui ci aveva abituato ad ammirare.

Valtteri Bottas – 8

Qui vogliamo spendere due parole in più. Il risultato finale dice ritiro, ma non è certo questo il modo in cui vogliamo giudicare il finlandese. La sua gara termina violentemente contro le barriere dopo un gravissimo problema alla sospensione, provocando anche l’esposizione della bandiera rossa. Fortunatamente esce illeso dall’incidente. Bottas merita comunque un elogio per la determinazione e per la voglia di continuare a lottare, anche in una stagione complicata con Cadillac. La sfortuna oggi ha avuto la meglio, ma il nostro voto è un riconoscimento al suo spirito da combattente e alla prontezza nel piazzare la macchina in sicurezza in una reale situzione di pericolo che poteva finire molto…molto peggio.

Franco Colapinto – 8

Ottavo posto importantissimo. L’argentino porta a casa punti preziosi nel Paese che più lo elogia (oltre casa sua) e dimostra ancora una volta di poter essere competitivo. Una gara concreta, senza strafare, ma con tanta sostanza.

Ryo Hirakawa – 7

Debutto in gara in Formula 1 arrivato praticamente a sorpresa, dopo la sostituzione di Ocon. Chiude tredicesimo e porta a termine una domenica tutt’altro che semplice. Non era facile ritrovarsi catapultato in una situazione simile.

Esteban Ocon – Errore 404: pilota non trovato

Capitolo a parte per il francese. Il pilota Haas è stato escluso dal resto del weekend e sostituito da Hirakawa, in una vicenda che ha fatto parecchio discutere nel paddock. Haas non ha fornito spiegazioni definitive, mentre attorno alla situazione sono circolate diverse indiscrezioni. Una situazione decisamente particolare, soprattutto considerando il futuro già incerto di Ocon nella squadra. Per lui, oggi, nessun voto e come direbbe Binotto: “Si tratta di capire”.

Il Messico ci consegna una gara spettacolare e soprattutto una pagina di storia: Kimi Antonelli è campione del mondo! Verstappen si prende la vittoria, Hamilton ritrova finalmente il sorriso e Leclerc lascia ancora una volta parecchi dubbi.

Appuntamento in Brasile, dove la Formula 1 è pronta a regalarci un altro weekend tutto da vivere con un campione tutto italiano!