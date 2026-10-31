Formula 1 GP Messico, Qualifiche: Hamilton in pole, Leclerc terzo

GP Messico, Qualifiche: Hamilton conquista la pole, Leclerc terzo

Il GP del Messico entra nel vivo con le qualifiche, dopo una terza sessione di prove libere particolarmente combattuta. A firmare il miglior tempo nella FP3 è stato Lando Norris, davanti a Kimi Antonelli e Charles Leclerc, racchiusi in appena 117 millesimi. Su un asfalto ancora scivoloso e poco gommato, i valori in campo restano però incerti. La lotta per la pole position si preannuncia quindi apertissima, con diversi piloti pronti a contendersi la prima posizione sulla griglia di partenza.

A spuntarla è Lewis Hamilton, che conquista la pole position davanti a George Russell e Charles Leclerc. Grande sorpresa in Q2, dove Oscar Piastri viene eliminato, mentre Lando Norris riesce a firmare il miglior tempo della seconda manche.

Q1: Hamilton al comando, Alonso eliminato

La Q1 del GP del Messico si apre con diversi cambi al vertice: dopo i primi riferimenti di Nico Hülkenberg e Fernando Alonso, è Oscar Piastri a portarsi momentaneamente al comando in 1:18.589. La sessione viene però interrotta con bandiera rossa per un problema al motore dell’Aston Martin di Alonso, costretto al ritiro anticipato. Alla ripresa, Kimi Antonelli e Charles Leclerc si alternano nelle prime posizioni, mentre Lewis Hamilton trova il giro decisivo in 1:17.341, conquistando il miglior tempo della sessione.

Alle sue spalle chiudono Isack Hadjar e Leclerc. Da segnalare anche il fumo nell’abitacolo della Racing Bulls di Arvid Lindblad e la buona prestazione di Gabriel Bortoleto, poi scavalcato da Russell. Max Verstappen termina decimo senza effettuare un ultimo tentativo. Escono in Q1 Alexander Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton chiude la Q1 al comando con la Ferrari in 1:17.341, davanti a Isack Hadjar e al compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco ha però segnalato via radio una sensazione anomala al motore, chiedendo al team conferme sul suo corretto funzionamento. Resta da capire se si sia trattato di un semplice episodio o di un problema da monitorare in vista della Q2.

Q2: Norris sorprende, Piastri eliminato a sorpresa

La Q2 del GP del Messico si apre con strategie differenti: le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri utilizzano gomme usate, mentre Kimi Antonelli e Lewis Hamilton scelgono un set nuovo. Charles Leclerc firma inizialmente il miglior tempo in 1:16.944, ma viene presto superato da Max Verstappen, che scende a 1:16.876.

La sessione si accende negli ultimi minuti. Norris, dopo un primo tentativo complicato da un bloccaggio, rischia l’eliminazione e si ritrova momentaneamente quattordicesimo. Il britannico riesce però a reagire, risalendo fino alla terza posizione e conquistando infine il miglior tempo della Q2. Anche Lewis Hamilton migliora il proprio riferimento, chiudendo terzo in 1:16.953, mentre Isack Hadjar sale in quarta posizione e Kimi Antonelli si assicura il passaggio alla manche successiva.

La sorpresa è l’eliminazione di Oscar Piastri, che non riesce a trovare il giro necessario per entrare tra i primi dieci. Fuori anche Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Carlos Sainz.

Q3:Hamilton davanti a tutti, Leclerc terzo

La Q3 si apre con Lewis Hamilton su un nuovo set di gomme, mentre Kimi Antonelli è tra i primi a lasciare la pit-lane. Nei primi tentativi è Charles Leclerc a prendersi il comando con un 1:16.647, seguito da Max Verstappen in 1:16.692 e Lando Norris in 1:16.824. Lewis Hamilton, inizialmente quarto con 1:17.069, cambia passo nel tentativo successivo e firma un 1:16.514, conquistando la vetta della sessione.

George Russell si inserisce in seconda posizione, mentre Leclerc commette un errore nel giro finale e non riesce a migliorare il proprio riferimento. Alla bandiera a scacchi è quindi Hamilton a conquistare la pole position del GP del Messico, davanti a Russell e Leclerc. Da segnalare anche una reprimenda per Isack Hadjar, per aver tagliato la linea della pit-lane.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌 QUICKEST BY 0.009s! 👏 #F1 #MexicoGP https://t.co/kKsBw4rMB0 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

GP Messico, qualifiche: i risultati

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